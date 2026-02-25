La especie endémica habita las profundidades del Pacífico Suroriental, con presencia específica en los montes submarinos de la Dorsal de Juan Fernández. | El País

Científicos del Departamento de Ecología y Biodiversidad de la Universidad Andrés Bello (UAB) identificaron a una especie inédita de pulpo en las profundidades del Pacífico suroriental. El hallazgo, difundido por la Revista de Ciencias Marinas e Ingeniería, representa el primer descubrimiento de este género en un cuarto de siglo y eleva a once los integrantes reconocidos de su familia. La investigación confirma la relevancia biológica de una de las zonas más remotas del planeta para la conservación internacional.

Diversas instituciones, entre ellas la Universidad de Concepción y el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, colaboraron en el estudio para resaltar la urgencia de establecer más Áreas Marinas Protegidas (AMP). Los expertos sostienen que el lecho oceánico funciona como un reservorio que resguarda tesoros ocultos ante la mirada global. Gracias a este hito, el sector sur de dicho océano se posiciona como un foco estratégico para futuros trabajos de biólogos marinos.

Características del nuevo pulpo descubierto

El Graneledone sellanesi destaca como un ser adaptado a condiciones extremas bajo los 2.000 metros de profundidad. Este cefalópodo carece de sacos de tinta debido a la ausencia de luz en su hábitat abisal y posee verrugas cutáneas cuya disposición funciona como un rasgo fenotípico de identificación. La investigadora María Cecilia Pardo señaló que "estos detalles fueron fundamentales para confirmar que se trataba de una especie no descrita previamente", lo cual valida su singularidad morfológica frente a otros miembros del género.

Algunos científicos califican a este ser vivo como un "oasis de vida marina". Foto: El País



La constitución genética y física de este animal facilita su supervivencia en entornos con presiones intensas y temperaturas gélidas. Sus ventosas y la pigmentación pálida de la piel evolucionaron para colonizar el fondo marino, considerado antes un desierto biológico. Estas texturas especializadas demuestran la complejidad de la vida en el ecosistema profundo, donde la fauna enfrenta desafíos constantes por la oscuridad absoluta y la escasez de recursos.

El país latinoamericano donde es exclusivo

La especie endémica habita las profundidades del Pacífico Suroriental, con presencia específica en los montes submarinos de la Dorsal de Juan Fernández. Este entorno, ubicado en la zona económica exclusiva de Chile, funciona como un "oasis de vida marina" gracias a que sus formaciones geológicas proveen nutrientes mediante corrientes oceánicas. La estructura del relieve submarino favorece así el desarrollo de organismos complejos bajo condiciones de presión y temperatura extremas.

Científicos sugieren que este cefalópodo es "predominantemente exclusivo de las aguas chilenas" debido a las características singulares de su hábitat costero. No obstante, actividades humanas como la minería subacuática y la crisis climática actual representan amenazas críticas para su ecosistema. La supervivencia del pulpo depende de la preservación de estas áreas vulnerables, las cuales albergan una biodiversidad rica y todavía poco explorada.

El descubrimiento y su importancia científica

El hallazgo del Graneledone sellanesi surgió tras el análisis de ejemplares recolectados en expediciones oceanográficas previas. Estos especímenes, resguardados en museos de Alemania, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Chile, permanecieron sin identificación desde finales del siglo XX. Christian Ibáñez, investigador principal, señaló que tales piezas resultaron “clave” para confirmar esta novedad biológica, ya que la ausencia de estudios adecuados las mantuvo en el anonimato durante décadas.

Esta investigación resalta la importancia de las exploraciones en el Pacífico, una de las zonas menos estudiadas de la Tierra. Para los científicos, el descubrimiento representa el inicio de múltiples hallazgos potenciales en regiones marinas vírgenes. Además de expandir el saber sobre la vida oceánica, los expertos subrayan la necesidad urgente de proteger estos ecosistemas ante los riesgos que provoca la intervención humana.