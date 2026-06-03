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Ciencia

Gracias a fósiles de 415 millones de años: descubren el escorpión más grande que jamás haya existido

Los restos revelan la existencia de una especie gigante que habría cazado tanto en tierra como en el agua durante el período Devónico.

Los fragmentos fósiles pertenecerían a uno de los primeros grandes depredadores que habitaron la tierra. Foto: Franz Anthony
Los fragmentos fósiles pertenecerían a uno de los primeros grandes depredadores que habitaron la tierra. Foto: Franz Anthony
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Durante más de un siglo, unos fragmentos fósiles hallados en el Reino Unido desconcertaron a los científicos. Ahora, un nuevo estudio ha confirmado que esos restos pertenecen a Praearcturus gigas, el escorpión más grande conocido hasta la fecha. Este impresionante artrópodo vivió hace unos 415 millones de años, durante el período Devónico temprano, y habría superado el metro de longitud, una dimensión extraordinaria para un animal de su grupo.

Los investigadores determinaron que el antiguo depredador poseía pinzas de unos 16 centímetros y dominaba los ecosistemas de lo que hoy son Inglaterra y Gales. En aquella época, la vida terrestre todavía estaba dando sus primeros pasos, por lo que muy pocos animales podían competir con él.

Según los científicos, este escorpión gigante probablemente cazaba pequeños artrópodos en tierra firme, aunque también habría pasado parte de su tiempo en ambientes acuáticos, donde podía alimentarse de peces y otras presas de mayor tamaño.

El descubrimiento de este Eramoscorpius proporcionó la evidencia fósil que demostró que Praearcturus era, después de todo, un escorpión. Foto: PeerJ

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¿Cómo confirmaron que se trataba de un escorpión?

Cuando la especie fue descrita por primera vez en 1871, los expertos creían que pertenecía a un antiguo crustáceo similar a una cochinilla marina. Sin embargo, esa interpretación comenzó a ser cuestionada décadas después.

Las pinzas de Praearcturus medían 16 centímetros de largo. Foto: The Trustees of the Natural History Museum, Londres.

Las pinzas de Praearcturus medían 16 centímetros de largo. Foto: The Trustees of the Natural History Museum, Londres

La clave para resolver el misterio llegó gracias al descubrimiento de otro fósil excepcionalmente conservado en Canadá. Al comparar la anatomía de ambos animales, los investigadores identificaron una estructura característica presente en los escorpiones primitivos: un esternón triangular con un surco central.

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¿Por qué este descubrimiento cambia la historia de los escorpiones?

Los científicos destacan que la existencia de un escorpión tan grande en una etapa tan temprana de la evolución resulta sorprendente. Hasta ahora, los artrópodos gigantes más famosos, como el milpiés gigante Arthropleura, pertenecían a períodos mucho más recientes.

La presencia de Praearcturus gigas sugiere que algunos artrópodos alcanzaron tamaños gigantescos mucho antes de lo que se pensaba. Además, plantea nuevas preguntas sobre cómo era la transición de los animales entre ambientes acuáticos y terrestres en una época en la que los ecosistemas aún estaban formándose.

Los investigadores consideran que futuros descubrimientos fósiles podrían ayudar a comprender mejor la biología de este coloso prehistórico y el papel que desempeñó en los primeros capítulos de la vida sobre la Tierra.

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