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Ciencia

Los ratones de laboratorio liberados en la naturaleza revelan las limitaciones de la investigación científica

Los científicos señalan que estos animales expuestos al mundo real podrían ser mejores modelos para estudiar trastornos de salud mental humanos que aquellos confinados en jaulas.


Un estudio muestra que los ratones de laboratorio colocados en un entorno seminatural, ajustaron sus niveles de ansiedad. Foto: Shutterstock
Un estudio muestra que los ratones de laboratorio colocados en un entorno seminatural, ajustaron sus niveles de ansiedad. Foto: Shutterstock

Los ratones de laboratorio han sido durante décadas una pieza central en la investigación biomédica. Sin embargo, un reciente estudio liderado por la Universidad Cornell pone en duda la fiabilidad de estos modelos cuando se evalúa el comportamiento animal en entornos artificiales. El trabajo evidencia que las condiciones controladas pueden alterar de forma significativa las respuestas emocionales de estos mamíferos.

El hallazgo publicado en Current Biology se basa en un experimento en el que los roedores criados en cautiverio fueron trasladados a un lugar semi-natural. En apenas una semana, mostraron cambios notables en su conducta, en especial en los niveles de ansiedad.

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Del encierro al aire libre

En los laboratorios, los ratones viven en jaulas con espacio limitado y estímulos reducidos. Este ambiente carece de elementos básicos presentes en la naturaleza, como variaciones de luz, interacción social espontánea o diversidad sensorial. Aunque estas condiciones facilitan el control experimental, también restringen la expresión de comportamientos naturales.

Los ratones que viven al aire libre son menos ansiosos que aquellos que pasan sus días en jaulas seguras. Foto: Matthew Zipple

Los ratones que viven al aire libre son menos ansiosos que aquellos que pasan sus días en jaulas seguras. Foto: Matthew Zipple

El equipo científico diseñó un experimento alternativo con la línea C57BL/6, una de las más utilizadas en investigación. Los animales fueron ubicados en recintos exteriores que simulaban un entorno más realista, con suelo natural, vegetación y variaciones de clima.

Durante siete días, los roedores exploraron libremente este espacio, construyeron nidos y respondieron a señales sensoriales variadas. Según explicó el investigador Matthew Zipple, citado por Live Science, “la diversidad de estímulos modifica el equilibrio de las respuestas conductuales”.

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Una prueba de comportamiento clave puesta a prueba

Para medir los cambios en la ansiedad, los científicos utilizaron el laberinto elevado en forma de cruz, una herramienta habitual en estudios conductuales. Este dispositivo presenta dos brazos abiertos y dos cerrados. En condiciones normales, los ratones evitan las zonas abiertas, lo que se interpreta como una señal de estado de alerta.

Los ratones que viven en entornos silvestres también tienen perfiles inmunológicos distintos a los enjaulados. Foto: Matthew Zipple

Los ratones que viven en entornos silvestres también tienen perfiles inmunológicos distintos a los enjaulados. Foto: Matthew Zipple

Antes de la exposición al entorno natural, todos los ejemplares mostraban este patrón: preferían espacios cerrados y limitaban la exploración. Sin embargo, tras una semana en el recinto exterior, la reacción cambió de manera evidente. Los animales comenzaron a recorrer los brazos abiertos con mayor frecuencia y permanecieron más tiempo en áreas expuestas. Un sistema automatizado registró estos movimientos y confirmó una reducción significativa de las respuestas asociadas al miedo.

Este contraste plantea dudas sobre la validez de las pruebas estándar. Si el contexto influye de forma tan marcada, el test podría reflejar más el ambiente que la condición emocional real.

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Una plasticidad en ratones de laboratorio

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es la rapidez del cambio observado. En solo siete días, modificaron conductas que antes se consideraban estables. Este fenómeno, descrito como un “reinicio”, sugiere que la ansiedad no es un rasgo fijo, sino una respuesta moldeable por el entorno.

El equipo también analizó roedores que ya habían desarrollado reacciones de alerta en pruebas previas. Tras la experiencia en el ambiente semi-natural, estos animales redujeron esos comportamientos. Michael Sheehan, coautor del estudio, señaló a Science Alert que “el entorno social y sensorial influye profundamente en la forma en que interpretan amenazas y toman decisiones”.

Los investigadores identificaron, además, mayor actividad física, incremento en la exploración y reducción de la inmovilidad.

Estos hallazgos cuestionan la idea de que los resultados obtenidos en laboratorio sean universales o permanentes. También plantean interrogantes sobre la extrapolación de estos datos al comportamiento humano, especialmente en áreas como la ansiedad o el desarrollo de fármacos.

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