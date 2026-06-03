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Sánchez tras negativa de permiso para cierre de campaña: "Exigimos igualdad de condiciones democráticas"

El candidato de Juntos por el Perú aseguró que no caerán en provocaciones y que actuarán con serenidad frente a cualquier obstáculo a pocos días de los comicios.

Roberto Sánchez anuncia nuevo cierre de campaña en Campo de Marte en Jesús María. Foto: La República.
Roberto Sánchez anuncia nuevo cierre de campaña en Campo de Marte en Jesús María. Foto: La República.
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Roberto Sánchez rechazó la decisión de la Municipalidad de Lima de no autorizar el permiso solicitado por su partido, Juntos por el Perú, para realizar el cierre de campaña programado para este jueves 4 de junio del 2026.

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'No pedimos privilegios. Exigimos igualdad de condiciones democráticas', afirmó Sánchez. El candidato de Juntos por el Perú sostuvo que la decisión de la comuna constituye una medida desproporcionada que afecta el derecho a la participación política en plena segunda vuelta presidencial.

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'En una elección nacional, las autoridades deben garantizar que todas las opciones puedan dirigirse libremente a la ciudadanía, respetando el orden, la seguridad y la ley', señaló.

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Asimismo, invocó al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, a revisar la decisión y corregir lo que calificó como un abuso institucional en el más breve plazo.

'Prefiero pensar que se trata de una decisión administrativa adoptada por funcionarios de segundo nivel, sin medir el impacto democrático y político que tiene impedir un cierre de campaña en este momento del proceso electoral', expresó.

El candidato presidencial aseguró que no caerán en provocaciones y que actuarán con serenidad frente a cualquier obstáculo a pocos días de los comicios. 'No llevaremos al país al terreno del desorden. Nuestra respuesta será democrática, pacífica y respetuosa de la ley', concluyó.

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Municipalidad de Lima no otorga permiso a Juntos por el Perú

Horas antes, la comuna de Lima anunció que no brindará el permiso para que Juntos por el Perú realice el cierre de su campaña en el Paseo de los Héroes Navales (Centro Histórico). La entidad argumentó que la zona cuenta con protección especial por su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

'Invocamos a las agrupaciones políticas a no programar actividades proselitistas en el Centro Histórico, actuar con responsabilidad y no vulnerar el espacio reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad', indicó la municipalidad.

Añadió, además, que la vigencia del estado de emergencia en Lima y Callao restringe actividades que puedan afectar el libre tránsito de las personas.

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