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Ciencia

Ensayo clínico internacional demuestra eficacia de terapia combinada en cáncer de próstata agresivo: menos progresión y menor mortalidad

Los expertos sugieren que el análisis genómico será clave para identificar a los pacientes que se beneficiarían de este enfoque, que podría cambiar los protocolos internacionales en oncología.

Un ensayo clínico internacional demuestra que una terapia combinada con enzalutamida y talazoparib frena la progresión del cáncer de próstata avanzado.
Un ensayo clínico internacional demuestra que una terapia combinada con enzalutamida y talazoparib frena la progresión del cáncer de próstata avanzado. | Foto: Magnific
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Un ensayo clínico internacional abre una nueva etapa en el tratamiento del cáncer de próstata avanzado. Investigadores de 27 países confirmaron que una terapia combinada con dos fármacos logró frenar la progresión de la enfermedad en pacientes con tumores agresivos y metástasis, con resultados que podrían modificar los protocolos médicos actuales.

Los datos fueron presentados durante el congreso anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), celebrado en Chicago, y publicados simultáneamente en The New England Journal of Medicine. Especialistas consideran que el hallazgo podría cambiar la forma en que se aborda uno de los cánceres más frecuentes entre los hombres.

La combinación de enzalutamida y talazoparib muestra resultados prometedores, con un 77% de los pacientes sin progresión de la enfermedad tras tres años

La combinación de enzalutamida y talazoparib muestra resultados prometedores, con un 77% de los pacientes sin progresión de la enfermedad tras tres años.

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La nueva terapia logró mejores resultados frente al tratamiento estándar

El estudio evaluó a 599 pacientes diagnosticados con cáncer de próstata metastásico agresivo. La mitad recibió el tratamiento estándar con enzalutamida, mientras que la otra mitad recibió una combinación de enzalutamida y talazoparib. Tras 3 años de seguimiento, los resultados mostraron una mejora significativa en quienes recibieron ambos medicamentos.

Según los investigadores, el 77% de los pacientes tratados con la combinación mantuvo la enfermedad sin progresión después de 3 años. En comparación, entre quienes recibieron solo el tratamiento convencional, la cifra fue de 56%. Además, la mortalidad también fue menor en el grupo que recibió la nueva terapia: 22% frente a 28%, aunque esta diferencia todavía está bajo evaluación estadística.

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¿Cómo actúa el tratamiento y qué pacientes podrían beneficiarse?

La enzalutamida, uno de los medicamentos utilizados, bloquea la acción de hormonas masculinas como la testosterona, que favorecen el crecimiento del cáncer de próstata. La principal novedad del estudio radica en el uso de talazoparib, un inhibidor de PARP que actúa al impedir que las células tumorales reparen su ADN, lo que provoca su muerte.

Los especialistas explican que este tratamiento resulta especialmente eficaz en pacientes con mutaciones en genes encargados de reparar el ADN. Este grupo representa cerca del 25% de los casos de cáncer de próstata metastásico y suele corresponder a los tumores más agresivos.

Por eso, los oncólogos señalan que será clave incorporar análisis genómicos desde el diagnóstico para identificar qué pacientes pueden beneficiarse de esta terapia. Si se incorpora a las guías clínicas internacionales, podría convertirse pronto en una nueva alternativa terapéutica para miles de hombres en todo el mundo.

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