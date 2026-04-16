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Ciencia

Las cabras que desconciertan a los científicos: viven en una isla remota sin agua dulce y no se entiende cómo sobreviven

A pesar de lograr adaptarse a un entorno tan extremo, su sobrepoblación habría llevado a depredar todo el lugar y se habrían "autodestruido".

Las cabras son una especie invasora que llegaron a la isla Santa Bárbara en Brasil. Foto: Pixabay
Las cabras son una especie invasora que llegaron a la isla Santa Bárbara en Brasil. Foto: Pixabay

Un equipo de científicos investiga el origen de un rebaño de cabras que ha logrado sobrevivir en Santa Bárbara, una diminuta isla del noreste de Brasil. Rodeadas únicamente por el mar, estas especies desconciertan a los investigadores, que buscan entender cómo han resistido en un entorno tan hostil sin agua dulce o si desarrollaron algún tipo de adaptación evolutiva.

El grupo está compuesto por unos 27 ejemplares, aunque en el pasado llegó a alcanzar casi 200. La isla, de apenas 1.500 metros de largo por 300 de ancho, presenta una vegetación escasa y condiciones áridas que hacen aún más sorprendente la permanencia de estos mamíferos en el lugar.

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¿De dónde provienen las cabras?

Su presencia se remonta a más de 250 años, según registros históricos. Sin embargo, su origen sigue sin confirmarse. Una de las hipótesis más aceptadas apunta a los navegantes europeos que recorrían la región en condiciones precarias.

Rebaño de cabras en la isla de Santa Bárbara, a unos 70 kilómetros de la costa de Bahía. Foto: Ronaldo Vasconcelos / Universidad Estatal del Sudoeste de Bahía

Rebaño de cabras en la isla de Santa Bárbara, a unos 70 kilómetros de la costa de Bahía. Foto: Ronaldo Vasconcelos / Universidad Estatal del Sudoeste de Bahía

Ronaldo Vasconcelos, profesor de zootecnia de la Universidad Estatal del Sudoeste de Bahía, explicó a la agencia EFE que “los colonizadores acostumbraban dejar víveres cuando pasaban por islas”, lo que convertía a estos animales en una reserva de alimento para futuras expediciones. Bajo esa lógica, las cabras podrían haber llegado desde Portugal o Inglaterra.

Para despejar dudas, un análisis de ADN busca identificar su linaje. Este estudio podría revelar no solo su procedencia, sino también si desarrollaron características únicas tras siglos de aislamiento en una isla volcánica.

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¿Cómo sobrevivieron las cabras?

La gran incógnita gira en torno a su capacidad para resistir sin agua dulce. Los científicos aún no tienen una respuesta definitiva, pero manejan varias hipótesis que intentan explicar este caso excepcional.

Las cabras de procedencia desconocida lograron sobrevivir durante cerca de tres siglos sin agua dulce. Foto: Ronaldo Vasconcelos / Universidad Estatal del Sudoeste de Bahía

Las cabras de procedencia desconocida lograron sobrevivir durante cerca de tres siglos sin agua dulce. Foto: Ronaldo Vasconcelos / Universidad Estatal del Sudoeste de Bahía

Una posibilidad es que hayan desarrollado la capacidad de consumir agua salada. Vasconcelos señaló que sospecha de esta adaptación, aunque aclaró: “nunca las vi hidratarse de esa forma”. Esta observación mantiene el misterio abierto.

Otra explicación apunta a su dieta. En la isla abunda una planta conocida como ‘beldroega’, con alto contenido de agua. El investigador relató que, tras su traslado, los animales “se lanzaron con ansia a comer” esta especie, lo que sugiere que pudo ser clave en su hidratación durante generaciones.

Además, el rebaño presentaba signos de buena salud. Los frecuentes partos gemelares indican que estaban “bien nutridas y adaptadas”, una evidencia que refuerza la idea de una evolución o ajuste fisiológico a condiciones extremas.

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Moverlas para salvar la isla

Aunque su historia resulta asombrosa, la presencia de estas cabras generó un impacto negativo en el ecosistema local. La isla de Santa Bárbara, bajo jurisdicción de la Marina de Brasil, alberga especies de aves marinas que anidan en el suelo debido a la ausencia de árboles.

Erismar Rocha, responsable del Parque Nacional Marino de Abrolhos, advirtió que estos animales erosionaban el terreno y amenazaban los procesos reproductivos de aves endémicas. Ante este escenario, las autoridades decidieron retirar al rebaño.

“Creemos que desarrollaron talentos únicos para sobrevivir. Si no se hubiera controlado su población, habrían tomado toda la isla y se habrían autodestruido”, apunta Rocha.

El traslado se ejecutó en 2024 tras meses de planificación. Participaron hasta 35 personas, incluida la Marina y organismos ambientales. Las capturas se realizaron en tres fases, y la última cabra, bautizada como María, marcó el cierre de la operación.

Jessyca Teixeira, investigadora que diseñó el plan, destacó el éxito del proceso, ya que en muchos casos similares terminan sacrificados. Ahora, permanecen en estudio, con la expectativa de entender su resistencia extrema e incluso confirmar si se trata de una nueva raza, ya propuesta como “Raza Abrolhos”.

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