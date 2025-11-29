HOYSuscripcion LR Focus

Hincha del Palmeiras sorprende a su pareja tras pedirle matrimonio en la Huacachina durante su estadía en Perú por la final de la Copa Libertadores

Un hincha del Palmeiras sorprendió a su novia al proponerle matrimonio durante su visita en el Perú en medio de la gran expectativa que se vive por la final de la Copa Libertadores.

Hincha de Palmeiras sorprendió a su pareja con su propuesta de matrimonio mientras vacacionaban en la Huacachina.
Hincha de Palmeiras sorprendió a su pareja con su propuesta de matrimonio mientras vacacionaban en la Huacachina. | Foto: composición LR/YouTube - Latina

La fiesta por la final de la Copa Libertadores se vive al máximo no solo en Lima, sino también en todo el Perú, debido a la gran cantidad de turistas que han llegado para disfrutar de su estadía. Por ello, mientras vacacionaban en la Huacachina, Ica, un hincha del Palmeiras sorprendió al pedirle matrimonio a su pareja, dando un paso importante en sus vidas.

La esperada pedida de mano en la Huacachina tras casi dos años de relación

En medio de la amplia cobertura por la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, un equipo de reporteros de Latina entrevistó a una pareja de hinchas brasileños del 'Verdão' que vivía con emoción la previa del partido decisivo para el club paulista. Durante la celebración, el joven sorprendió al anunciar frente a cámaras que le había pedido matrimonio a su novia, con quien mantiene una relación de casi dos años.

PUEDES VER: Anuncian cierre de la avenida Javier Prado y otras vías por la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

''Ayer le pedí la mano a mi novia. Llevamos casi dos años como enamorados y decidimos comprometernos en Perú mientras estábamos en la Huacachina y en Puerto Sol. Oficialmente, ya somos novios'', declaró visiblemente sonriente al lado de su comprometida.

Por otro lado, también resaltó la importancia de compartir este viaje juntos para acompañar al Palmeiras en la gran final de la Copa Libertadores ante el Flamengo: ''Seguimos a muerte nuestro equipo. Lo seguimos por todos lados'', dijo.

PUEDES VER: Palmeiras se pronuncia tras muerte de hincha en Lima a horas de la final de la Copa Libertadores 2025: "Momento de dolor y tristeza"

La reacción de los usuarios sobre el casamiento del joven brasileño con su pareja

La reacción de los usuarios no se hizo esperar tras la emisión del reportaje. En redes sociales, muchos celebraron el romántico gesto del joven durante la previa de la final, mientras que otros destacaron el entusiasmo de la pareja por acompañar a su equipo en un momento tan importante. Los comentarios estuvieron llenos de felicitaciones, bromas futboleras y mensajes, deseando que el Palmeiras no solo gane el partido, sino que también la nueva etapa de la pareja inicie con buen pie.

Entre los mensajes más destacados están: ''Qué lindo joven, habla con tanta sinceridad y tiene una novia muy linda, se le ve enamorado'', ''Yo pensando que entiendo bien portugués y está hablando español'', ''¿Mínimo los hijos nacerán acá, no?, ''¡Viva el fútbol".

