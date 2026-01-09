HOYSuscripcion LR Focus

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

El joven egresado compartió su transición de ingeniero a emprendedor en la búsqueda de obtener un futuro con propósito y estabilidad emocional

Usuarios empatizaron con la historia de emprendedor.
Usuarios empatizaron con la historia de emprendedor. | Foto: composición LR/ TikTok

Un joven peruano dio detalles de cómo logró convertirse en un emprendedor, pese a que ya tenía todo listo para ejercer como ingeniero de minas. Durante un clip viral de TikTok explicó este difícil proceso que lo llevó a tomar decisiones, pese a que hubo incomodidad entre sus familiares. La historia generó bastante conexión con los usuarios porque muchos se vieron reflejados en el deseo de alcanzar un futuro de éxito profesional, muchas veces impulsado por la exigencia familiar o la presión de cumplir expectativas ajenas.

Egresador universitario revela su transición de ingeniero a emprendedor

De acuerdo al clip compartido por el usuario @hugoast en TikTok, el joven natural de Junín contó a sus seguidores que jamás imaginó que su rumbo cambiaría tanto. Culminó sus estudios de Ingeniería de Minas en una universidad pública y hasta tenía contactos para iniciar. Durante este proceso, mostró interés por el fisicoculturismo, pero tuvo dificultades.

PUEDES VER: Novia sorprende al regalar su bouquet a la nueva pareja del padre de su hijo en su propia boda: “Por cuidar bien a mi niño”

lr.pe

"Gracias a ello, dejó el alcohol, dejó las salidas, se alimentó bien, pero había una parte que le costaba superar. Llegar a la casa de la familia y tener visitas con familiares, y que digan '¿No estás ejerciendo la carrera?'", contó.

Con el tiempo, comprendió que no existe un único camino hacia el éxito y que cada decisión debe tomarse con convicción. De esta forma, inició en el negocio de la venta de comida para mascotas y tuvo que dejar el fisicoculturismo, actividad que lo apasionaba.

PUEDES VER: Tiktoker encara a señor al que donó S/3.220 para cubrir gastos médicos de su hijo, pero usó el dinero en su negocio: "Usted me pidió para el niño"

lr.pe

"No me arrepiento. Encontré otra pasión, en los negocios, en el emprender. Entonces, hay que tomar decisiones duras en la vida. Uno quiere escalar, uno ve las oportunidades, uno ve el mercado y fue ahí cuando vimos la oportunidad de nosotros poder distribuir a otras tiendas. No hay arrepentimiento porque fue decisión propia no ejercer la carrera. Aunque ello conllevaría decepcionar a muchos de mis familiares", comentó.

Finalmente, dejó un mensaje para quienes atraviesan dudas profesionales o desean emprender. "No me imaginaba en esta posición si me preguntaban hace cinco años cuando estaba en la universidad. Bueno, lo que aprendí es que no hay un solo camino y que en el camino que tomemos hay que darlo todo de sí porque oportunidades solo hay pocas", concluyó.

Usuarios de TikTok comparten historias similares

En TikTok, cientos de usuarios reaccionaron compartiendo experiencias propias de reinvención profesional. Muchos contaron que dejaron carreras impulsadas por la familia o el prestigio social para dedicarse a emprendimientos, oficios o trabajos que les dieron propósito y estabilidad emocional.

"Yo fui jefe de seguridad en mina. Trabajé 5 años en mina. Te felicito por emprender; casi nadie sabe que trabajar en mina es uno de los trabajos más riesgosos que existen y es demasiada presión. Me salí para emprender, ánimos", "Yo estudié Ingeniería Industrial, trabajé un tiempo y me decepcioné de cómo funcionaban las cosas en las empresas, ahora creo contenido", "Yo también soy de Minas y sí, estoy sin trabajo, la vida no es como una piensa, no es que saliendo de la universidad tendrás un buen trabajo, no es así", indicaron en redes sociales.

