HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Poder Judicial dicta prisión para Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres

Tendencias

Peruana coloca curioso cartel en su carro y desata risas en TikTok: “No me grite, téngame paciencia”

Conductora pidió por su falta de experiencia al volante en Lima. "¿Quién no fue principiante?", reaccionaron usuarios en TikTok.  

Usuarios en redes sociales aplaudieron la honestidad de conductora.
Usuarios en redes sociales aplaudieron la honestidad de conductora. | Foto: composición LR/ TikTok

Una joven conductora peruana se viralizó en TikTok luego de colocar un llamativo cartel en la parte posterior de su vehículo. El mensaje, cargado de humor y honestidad, captó rápidamente la atención de otros automovilistas y usuarios en redes sociales, quienes destacaron la forma en la que enfrentaba el estrés de manejar por primera vez en las caóticas calles de Lima.

Conductora se sincera y pide compresión a choferes

Según se aprecia en el video compartido por el usuario ruben_0397 en TikTok, la conductora decidió advertir a los demás sobre su falta de experiencia al volante. El clip, grabado por otro conductor sorprendido por la franqueza del aviso, muestra el cartel donde se lee: "Soy nueva manejando. No me grite que se me paga el motor. Téngame paciencia, gracias".

PUEDES VER: Youtuber visitó supermercado en Lima y se sorprende al ver que rematan comida a mitad de precio: "En 6 platos gastamos S/20"

lr.pe

El hecho generó comentarios positivos, pues muchos resaltaron el valor de reconocer el proceso de aprendizaje. La publicación también desató una ola de identificación entre usuarios que recordaron sus propias primeras experiencias manejando.

Usuarios de TikTok comparten sus reacciones

Varios cibernautas destacaron la humildad de la joven, mientras que otros recordaron casos similares que se viralizaron anteriormente. Como era de esperarse, el video generó múltiples reacciones en TikTok y acumuló 1 millón de visualizaciones. Mientras algunos celebraron la iniciativa y pidieron más empatía hacia quienes recién empiezan a conducir, otros opinaron que una advertencia tan explícita podría no ser conveniente en determinadas vías.

PUEDES VER: Policía peruano muestra su segundo trabajo como emprendedor y sorprende: "Cumpliendo con mis clientes"

lr.pe

"Los que tienen experiencia entenderán todos pasamos por esos momentos alguna vez en la vida", "Aprobar el examen es muy fácil, el problema es cuando sales a la calle y te topas con gente que cambian de carril, doblan a la derecha o izquierda sin poner direccional", "Muy pronto estaré así, ¿quién no fue principiante?", "En Europa se pone una letra P y es de lo más normal, mucha empatía con la nueva conductora", "Una persona no se burla de alguien que pide paciencia, seamos empáticos", describieron usuarios en redes sociales.

Notas relacionadas
Ibai Llanos llega hasta cerro para conocer a streamer peruano con setup gamer: "Gracias por aceptarme en tu casa"

Ibai Llanos llega hasta cerro para conocer a streamer peruano con setup gamer: "Gracias por aceptarme en tu casa"

LEER MÁS
Tiktoker Valentino preocupa a sus fans tras revelar su delicado estado de salud: "Un poco más y no la cuento"

Tiktoker Valentino preocupa a sus fans tras revelar su delicado estado de salud: "Un poco más y no la cuento"

LEER MÁS
Tiktoker Valentino preocupa a sus fans tras sufrir intoxicación por tomar medicamentos: "Estaba con infección"

Tiktoker Valentino preocupa a sus fans tras sufrir intoxicación por tomar medicamentos: "Estaba con infección"

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Youtuber visitó supermercado en Lima y se sorprende al ver que rematan comida a mitad de precio: "En 6 platos gastamos S/20"

Youtuber visitó supermercado en Lima y se sorprende al ver que rematan comida a mitad de precio: "En 6 platos gastamos S/20"

LEER MÁS
Este ascensor de 20 pisos fue construido sobre un cerro de Surco y desafía la ingeniería: tiene asientos y funciona desde hace 15 años

Este ascensor de 20 pisos fue construido sobre un cerro de Surco y desafía la ingeniería: tiene asientos y funciona desde hace 15 años

LEER MÁS
El kero inca original que casi se vendió en EE. UU. por US$ 400, pero valía 10 veces más: salió en El Precio de la Historia

El kero inca original que casi se vendió en EE. UU. por US$ 400, pero valía 10 veces más: salió en El Precio de la Historia

LEER MÁS
¿Quiénes son en realidad Milina Gatta y Giuseppe D’Anna, los ‘novios’ que se llevan más de 50 años?

¿Quiénes son en realidad Milina Gatta y Giuseppe D’Anna, los ‘novios’ que se llevan más de 50 años?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Tendencias

Paolo Guerrero desata risas en redes por insólita táctica al anotar un penal en partido amistoso de Kings League: "Mi capi si se la sabe al show"

Alumnos de San Marcos usan tercer piso de facultad para ver gratis concierto de Dua Lipa y redes bromean: "Zona Vip"

Vendedora ambulante recrimina a tiktoker Jilary por no ayudarla a vender sus gelatinas, pero ella le responde: "No es la manera"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025