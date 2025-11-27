Peruana coloca curioso cartel en su carro y desata risas en TikTok: “No me grite, téngame paciencia”

Una joven conductora peruana se viralizó en TikTok luego de colocar un llamativo cartel en la parte posterior de su vehículo. El mensaje, cargado de humor y honestidad, captó rápidamente la atención de otros automovilistas y usuarios en redes sociales, quienes destacaron la forma en la que enfrentaba el estrés de manejar por primera vez en las caóticas calles de Lima.

Conductora se sincera y pide compresión a choferes

Según se aprecia en el video compartido por el usuario ruben_0397 en TikTok, la conductora decidió advertir a los demás sobre su falta de experiencia al volante. El clip, grabado por otro conductor sorprendido por la franqueza del aviso, muestra el cartel donde se lee: "Soy nueva manejando. No me grite que se me paga el motor. Téngame paciencia, gracias".

El hecho generó comentarios positivos, pues muchos resaltaron el valor de reconocer el proceso de aprendizaje. La publicación también desató una ola de identificación entre usuarios que recordaron sus propias primeras experiencias manejando.

Usuarios de TikTok comparten sus reacciones

Varios cibernautas destacaron la humildad de la joven, mientras que otros recordaron casos similares que se viralizaron anteriormente. Como era de esperarse, el video generó múltiples reacciones en TikTok y acumuló 1 millón de visualizaciones. Mientras algunos celebraron la iniciativa y pidieron más empatía hacia quienes recién empiezan a conducir, otros opinaron que una advertencia tan explícita podría no ser conveniente en determinadas vías.

"Los que tienen experiencia entenderán todos pasamos por esos momentos alguna vez en la vida", "Aprobar el examen es muy fácil, el problema es cuando sales a la calle y te topas con gente que cambian de carril, doblan a la derecha o izquierda sin poner direccional", "Muy pronto estaré así, ¿quién no fue principiante?", "En Europa se pone una letra P y es de lo más normal, mucha empatía con la nueva conductora", "Una persona no se burla de alguien que pide paciencia, seamos empáticos", describieron usuarios en redes sociales.