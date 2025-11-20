Tiktoker quedó indigna al saber que adulto mayor se gastó los S/3.220 que donó para los gastos médicos de su hijo en su negocio de ropa. | Foto: composición LR/TikTok

Tiktoker quedó indigna al saber que adulto mayor se gastó los S/3.220 que donó para los gastos médicos de su hijo en su negocio de ropa. | Foto: composición LR/TikTok

La tiktoker peruana Karolina Karley vivió un momento incómodo en unas recientes transmisiones en vivo. La joven influencer, reconocida en redes sociales por brindar ayuda económica a las personas que más lo necesita, encaró a un padre de familia a quien le había donado S/3.220 para cubrir los gastos médicos de su hijo autista, pero terminó usando el dinero para fines propios.

La creadora de contenido explicó que el adulto mayor se le acercó, días antes, solicitando apoyo con la compra de las medicinas y un casco que protegiera a su hijo durante sus crisis de ataque. Sin embargo, según la información que le brindó una de sus vecinas, el señor no habría hecho la adquisición de ninguno de los fármacos, por lo que decidió ir a buscarlo.

Tiktoker se indigna al ver de que adulto mayor se gastó dinero que le donó para las medicinas de su hijo

El video publicado en la cuenta de TikTok @neiivanlozano se ve a la influencer cuestionarle sobre la compra de los implementos por los que solicitó la ayuda económica. El señor explicó que el caso de protección lo había mandado a realizar a 'medida' en un local frente al Hospital del Niño y no se le había entregado boleta por ello, por lo que no sabía cuánto el monto exacto que invertiría en la elaboración de este implemento.

"Señor, ¿y el casco? ¿Cómo que no va le va a alcanzar y que todavía no le dicen (el precio) del casco si usted lo está haciendo a medida? Siento que me está mintiendo ¿Y la boleta? Señor le hemos dado S/3.220 y ¿me va a decir que no alcanza? Usted se acercó y me dijo, bien claro, que necesitaba S/1.000 para el casco", se le escucha decir a la tiktoker.

Sin embargo, quedó indignada luego de descubrir que el señor usó la plata en su negocio de ropa. "Señorita, yo le dije (le pedí ayuda) también para mi negocio. Yo vendo ropita. Y también tengo que viajar a Chiclayo" menciona el adulto mayor.

Ante esta situación, lo encaró y le recordó que su pedido no fue para beneficio propio, sino para invertir en la salud de su hijo. "No fue para el negocio, fue para el casco de su niño. Usted me pidió el dinero para el niño para que se le compre el casco y hasta ahorita no compra el casco. Han pasado 8 días y no compra el casco, a mis seguidores tampoco los van a agarrar de tontos", comentó.