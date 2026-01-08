Cocinero ofrece S/500 a adulta mayor por su chanchito en Piura, pero se niega a venderlo: "Es mi niñita"

Las mujeres se mostraban escépticas y se negaron a vender su mascota por temor a ser estafadas. | Foto: composición LR/ TikTok /@cevicheriaelricopiura

Las redes sociales se han encargado de mostrarnos una gran cantidad de videos que generan risas o causan ternura, como el caso de una adulta mayor en Piura. El cocinero Eddy Morales, más conocido en TikTok como ‘El rico Piura’, conmovió a sus seguidores con la historia de una mujer de avanzada edad que no quiso poner a la venta a su chanchito, por más que le ofrecieron 500 soles por él.

Según se logró visualizar en el clip @cevicheriaelricopiura, el hombre llegó a un lugar descampado, donde dos mujeres paseaban a un pequeño lechón. Para que no se escape o se pierda en el camino, la adulta mayor le colocó una soga y lo llevaba muy seguro.

“Te compro tu chanchito”

Tras ver a la señora con su chanchito, Morales se acercó y le propuso comprar el animal: “Te compro tu chanchito”, se le escucha decir al cocinero, a lo que la anciana le respondió con un profundo sentimiento: “No, ella es mi niñita. ¿Cómo la voy a vender?”. Sin embargo, el cevichero insistió y le indicó que le regalaba 500 soles por su chancho.

La señora no podía creer que le estuvieran ofreciendo tal cantidad y solo atinó a decir: “Me estás engañando. Yo no conozco el dinero y puede ser falso”. La respuesta de la piurana dejó sorprendido al cocinero y, al no lograr su objetivo, le ofreció donarle dos canastas de víveres.

Las mujeres no podían creer lo que les estaba sucediendo y miraban con recelo a su donador, puesto que pensaban que les iba a quitar a su mascota. Empero, el hombre las calmó al señalar que no iba a pedir nada a cambio y todo se trataba de un regalo.

La canasta estaba llena de víveres de primera necesidad y fue bien recibida por la pareja de mujeres. “Es una bendición para nosotras porque somos gente pobre”. El cocinero les contó que los baldes tenían arroz, azúcar, lentejas, frijoles, atunes y otros productos para que llenen su alacena.

¿Quién es Eddy Morales, más conocido en redes sociales como 'El rico Piura'?

Eddy Morales nació en Piura y se mudó a Lima en 2009 para estudiar ingeniería industrial. Aunque no logró culminar su carrera, se decidió por seguir el mundo de la gastronomía, con el que ha logrado hacerse de un nombre y, claro, conocido por sus paisanos y en las redes sociales.