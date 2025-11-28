Un hincha de Palmeiras murió este viernes 28 de noviembre tras caer de Mirabus que trasladaba a un grupo de aficionados. El trágico suceso ocurrió a la altura del puente Bajada de Baños, en el distrito de Barranco. El aficionado había llegado a Lima para alentar a su equipo en la final de la Copa Libertadores ante Flamengo, la cual se llevará a cabo en el Estadio Monumental 'U' Marathon.

El deceso fue confirmado por Felipe Monroy, jefe de la región policial de Lima. De acuerdo a los reportes, el hincha había ingerido alcohol antes de saltar y golpearse con la estructura del puente de la playa Los Yauyos. El fuerte impacto provocó que se cayera del vehículo y perdiera la vida.

Palmeiras se pronuncia tras muerte de hincha en Lima

"La Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente el fallecimiento del aficionado Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien se encontraba en Lima, Perú, para presenciar la final de la Conmebol Libertadores, programada para este sábado (29). Según las autoridades locales, el aficionado del Palmeiras sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús turístico. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza", expresaron en redes sociales.