Emprendedores de Gamarra fabrican polos estampados con la captura de Nicolás Maduro en Caracas. | Foto: Canal N

La captura de Nicolás Maduro sacudió la agenda internacional y generó reacciones en distintos países. Pronunciamientos oficiales, debates políticos y comentarios en redes sociales marcaron las horas posteriores al hecho, y el Perú no quedó al margen de la noticia.

En medio de ese contexto, el tema también llegó a las calles y a los emprendedores de Gamarra, quienes vieron una oportunidad de negocio y empezaron a vender polos con estampados alusivos al suceso.

Canal N llegó al emporio comercial ubicado en La Victoria donde dio cuenta de que los comerciantes habían fabricado prenda de vestir (polos) con imágenes del arresto del líder chavista.

Imágenes con la foto de Nicolás Maduro detrás de las rejas con la palabra ‘capturado’. Otras con el popular traje anaranjado de prisionero custodiado por dos militares estadounidense y con la frase ‘Game Over’. La que no pudo faltar fue la foto del expresidente venezolano con el buzo de color blanco de la marca Nike.

“Negocio es negocio”

Al parecer, los emprendedores no quisieron dejar pasar la oportunidad de vender las prendas de vestir sobre todo a la comunidad venezolana, quienes no paran de celebrar la captura del dictador.

Los polos se ofrecen a pedido del cliente. Todo parece indicar que, para los emprendedores, hay un solo objetivo, aprovechar lo que está en tendencia. Mientras el hecho sigue dando que hablar en el plano político, en Gamarra el impacto ya se siente y para los negociantes: “negocio es negocio”.