Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Peruano maneja carrito infantil en pleno tráfico de Lima y sorprende al detenerse para colocarle monedas

Usuarios de TikTok se mostraron sorprendidos por singular escena en medio del tráfico limeño. "Hasta él tiene su auto y yo no", bromearon en redes.

Divertidas reacciones en redes por carrito infantil en el tráfico limeño.
Divertidas reacciones en redes por carrito infantil en el tráfico limeño. | Foto: composición LR/ TikTok

Un video grabado en medio del tráfico limeño se viralizó en TikTok, y no es para menos, debido a que muestra una escena insólita y muy divertida. Las imágenes fueron captadas por una usuaria que, desde su auto, documentó el recorrido de un hombre que manejaba un carrito infantil en plena avenida. La publicación registra más de 800.000 visualizaciones y 500 reacciones en dicha plataforma.

Peruano sorprende al manejar carrito infantil en las calles de Lima

De acuerdo al clip viral en la cuenta andrea02970512 en TikTok, el carrito luce detenido entre los vehículos, esperando el cambio de semáforo como cualquier otro auto en la vía.

PUEDES VER: Hombre es viral al parodiar a Donald Trump en las calles Lima: “En Perú no necesitamos de la IA”

lr.pe

A pesar del habitual caos del tránsito en la capital, el conductor se mantuvo en su carril, esperando pacientemente la luz verde. Lo más curioso ocurrió cuando el semáforo cambió a rojo y el hombre se bajó del carrito, caminó hacia la parte trasera y colocó varias monedas. Luego, regresó a su asiento, tomó de nuevo el volante y trató de continuar con su camino.

Divertidas reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, la escena viral de TikTok generó risas y divertidas reacciones. Muchos usuarios elogiaron el ingenio peruano y otros se mostraron preocupados por el uso de estas unidades en vías de alto tránsito.

PUEDES VER: Novios decidieron no ofrecer alcohol en su matrimonio y desatan polémica al revelar la razón

lr.pe

"Perú superando a la IA", "¿Se malogró o faltaban monedas?", "Encima hace tráfico", "Cada uno se compra el carro que quiere con lo que le alcanza", "Hasta él tiene su auto y yo no", "Perú está en otro nivel", "Así iré a la universidad", reaccionaron cibernautas en TikTok.

Joven reta a su padre a un duelo de baile en plena fiesta de promoción y en redes bromean: "Perdieron los dos"

Joven reta a su padre a un duelo de baile en plena fiesta de promoción y en redes bromean: “Perdieron los dos”

Municipalidad de Desaguadero coloca estrella navideña gigante, pero inusual silueta de mujer bailando sorprende a miles: "¡Qué fue Mano!"

Municipalidad de Desaguadero coloca estrella navideña gigante, pero inusual silueta de mujer bailando sorprende a miles: “¡Qué fue Mano!”

Bruno Pinasco confiesa lo difícil que fue vivir el proceso de divorcio de sus padres: "(Rulito) Venía una vez por semana a visitarnos"

Bruno Pinasco confiesa lo difícil que fue vivir el proceso de divorcio de sus padres: "(Rulito) Venía una vez por semana a visitarnos"

Los memes más graciosos y virales de la Nochebuena y Navidad 2025 que arrasan en redes

Los memes más graciosos y virales de la Nochebuena y Navidad 2025 que arrasan en redes

Padres peruanos sorprenden a maestra de inicial con inesperado regalo: "Pensó que era una TV"

Padres peruanos sorprenden a maestra de inicial con inesperado regalo: “Pensó que era una TV”

Emprendedor en Cusco se vuelve viral con su puesto de pizzas 'Papa Yon's' y en redes reaccionan: "Lleva leche condensada"

Emprendedor en Cusco se vuelve viral con su puesto de pizzas ‘Papa Yon’s’ y en redes reaccionan: “Lleva leche condensada”

Hombre es viral al parodiar a Donald Trump en las calles Lima: "En Perú no necesitamos de la IA"

Hombre es viral al parodiar a Donald Trump en las calles Lima: “En Perú no necesitamos de la IA”

Emprendedores de Gamarra hacen su agosto con ventas de polos sobre la captura de Nicolás Maduro: "Negocio es negocio"

Emprendedores de Gamarra hacen su agosto con ventas de polos sobre la captura de Nicolás Maduro: “Negocio es negocio”

