Peruano maneja carrito infantil en pleno tráfico de Lima y sorprende al detenerse para colocarle monedas

Un video grabado en medio del tráfico limeño se viralizó en TikTok, y no es para menos, debido a que muestra una escena insólita y muy divertida. Las imágenes fueron captadas por una usuaria que, desde su auto, documentó el recorrido de un hombre que manejaba un carrito infantil en plena avenida. La publicación registra más de 800.000 visualizaciones y 500 reacciones en dicha plataforma.

Peruano sorprende al manejar carrito infantil en las calles de Lima

De acuerdo al clip viral en la cuenta andrea02970512 en TikTok, el carrito luce detenido entre los vehículos, esperando el cambio de semáforo como cualquier otro auto en la vía.

A pesar del habitual caos del tránsito en la capital, el conductor se mantuvo en su carril, esperando pacientemente la luz verde. Lo más curioso ocurrió cuando el semáforo cambió a rojo y el hombre se bajó del carrito, caminó hacia la parte trasera y colocó varias monedas. Luego, regresó a su asiento, tomó de nuevo el volante y trató de continuar con su camino.

Divertidas reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, la escena viral de TikTok generó risas y divertidas reacciones. Muchos usuarios elogiaron el ingenio peruano y otros se mostraron preocupados por el uso de estas unidades en vías de alto tránsito.

"Perú superando a la IA", "¿Se malogró o faltaban monedas?", "Encima hace tráfico", "Cada uno se compra el carro que quiere con lo que le alcanza", "Hasta él tiene su auto y yo no", "Perú está en otro nivel", "Así iré a la universidad", reaccionaron cibernautas en TikTok.