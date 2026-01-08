Trabajador municipal de Ate conquista TikTok al bailar tunantada en pleno parque y usuarios reaccionan: "Que le suban el sueldo"

"Hombre que trabaja y se identifica cuando ponen la música de su tierra natal, no hay verguenza, hay orgullo", resaltaron usuarios. | Foto: composición LR/TikTok

"Hombre que trabaja y se identifica cuando ponen la música de su tierra natal, no hay verguenza, hay orgullo", resaltaron usuarios. | Foto: composición LR/TikTok

Un trabajador municipal de Ate se viralizó en TikTok después de que lo grabaran bailando tunantada con un entusiasmo contagioso en un parque del distrito. En el clip, se le ve moviéndose con energía, lo que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios. Cibernautas elogiaron su talento y exhortaron a la Municipalidad de Ate a reconocer la habilidad del protagonista viral.

Trabajador de Ate sorprende al bailar tunantada en pleno parque

De acuerdo al clip viral de la cuenta @jennysita0 en TikTok, el hombre demostró sus habilidades para la danza en pleno parque. "No lo juzgo, fácilmente sería yo", describió en el video, que acumula más de 1.2 millones de vistas y 90.000 reacciones.

El carisma del trabajador desató una ola de reacciones positivas. "Que le suban el sueldo", fue una de las reacciones más frecuentes. Otros usuarios también resaltaron el orgullo cultural del protagonista y celebraron que tradiciones como la tunantada sigan vivas, incluso en entornos urbanos.

Tras la viralización del contenido, Servicios Municipales de la Municipalidad de Ate compartió un video en sus plataformas oficiales donde se ve al adulto mayor junto a sus compañeros de trabajo bailando tunantada en grupo. La publicación mostró el lado humano y festivo del equipo municipal, generando aún más interacciones.

¿Cómo se originó la tunantada?

La tunantada surgió en el siglo XIX en el valle del Mantaro, especialmente en Jauja, como una danza de carácter satírico que surgió del encuentro entre pobladores andinos y la presencia española y criolla. El nombre proviene de 'tunante', que significa pícaro y la danza simboliza la mezcla cultural del Perú.