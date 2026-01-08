HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Tendencias

Trabajador municipal de Ate conquista TikTok al bailar tunantada en pleno parque y usuarios reaccionan: "Que le suban el sueldo"

Hombre fue grabado bailando tunantada con gran energía en un parque de Ate. Su talento y carisma generaron cientos de reacciones.

"Hombre que trabaja y se identifica cuando ponen la música de su tierra natal, no hay verguenza, hay orgullo", resaltaron usuarios.
"Hombre que trabaja y se identifica cuando ponen la música de su tierra natal, no hay verguenza, hay orgullo", resaltaron usuarios. | Foto: composición LR/TikTok

Un trabajador municipal de Ate se viralizó en TikTok después de que lo grabaran bailando tunantada con un entusiasmo contagioso en un parque del distrito. En el clip, se le ve moviéndose con energía, lo que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios. Cibernautas elogiaron su talento y exhortaron a la Municipalidad de Ate a reconocer la habilidad del protagonista viral.

Trabajador de Ate sorprende al bailar tunantada en pleno parque

De acuerdo al clip viral de la cuenta @jennysita0 en TikTok, el hombre demostró sus habilidades para la danza en pleno parque. "No lo juzgo, fácilmente sería yo", describió en el video, que acumula más de 1.2 millones de vistas y 90.000 reacciones.

PUEDES VER: Celebra su fiesta de graduación de la UNMSM a los 82 años y emociona con su mensaje a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

lr.pe

El carisma del trabajador desató una ola de reacciones positivas. "Que le suban el sueldo", fue una de las reacciones más frecuentes. Otros usuarios también resaltaron el orgullo cultural del protagonista y celebraron que tradiciones como la tunantada sigan vivas, incluso en entornos urbanos.

Tras la viralización del contenido, Servicios Municipales de la Municipalidad de Ate compartió un video en sus plataformas oficiales donde se ve al adulto mayor junto a sus compañeros de trabajo bailando tunantada en grupo. La publicación mostró el lado humano y festivo del equipo municipal, generando aún más interacciones.

PUEDES VER: Adolescente rompe en llanto durante partido de fútbol en Venezuela al volver a ver a su mamá tras 4 años de ausencia: “Mami”

lr.pe

¿Cómo se originó la tunantada?

La tunantada surgió en el siglo XIX en el valle del Mantaro, especialmente en Jauja, como una danza de carácter satírico que surgió del encuentro entre pobladores andinos y la presencia española y criolla. El nombre proviene de 'tunante', que significa pícaro y la danza simboliza la mezcla cultural del Perú.

Notas relacionadas
'Padre' del tiktoker Valentino sufre grave accidente en piscina y termina con las costillas fracturadas

'Padre' del tiktoker Valentino sufre grave accidente en piscina y termina con las costillas fracturadas

LEER MÁS
Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

LEER MÁS
Tiktoker Jovia insinúa desplantes de Moca hacia sus invitados durante su cumpleaños: "Si dabas un regalo caro no te miraba mal"

Tiktoker Jovia insinúa desplantes de Moca hacia sus invitados durante su cumpleaños: "Si dabas un regalo caro no te miraba mal"

LEER MÁS
Los memes más graciosos y virales de la Nochebuena y Navidad 2025 que arrasan en redes

Los memes más graciosos y virales de la Nochebuena y Navidad 2025 que arrasan en redes

LEER MÁS
Padres peruanos sorprenden a maestra de inicial con inesperado regalo: “Pensó que era una TV”

Padres peruanos sorprenden a maestra de inicial con inesperado regalo: “Pensó que era una TV”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Novia sorprende al regalar flores a la nueva pareja del padre de su hijo en su propia boda: “Por cuidar bien a mi niño”

Novia sorprende al regalar flores a la nueva pareja del padre de su hijo en su propia boda: “Por cuidar bien a mi niño”

LEER MÁS
Adolescente rompe en llanto durante partido de fútbol en Venezuela al volver a ver a su mamá tras 4 años de ausencia: “Mami”

Adolescente rompe en llanto durante partido de fútbol en Venezuela al volver a ver a su mamá tras 4 años de ausencia: “Mami”

LEER MÁS
Hombre es viral al parodiar a Donald Trump en las calles Lima: “En Perú no necesitamos de la IA”

Hombre es viral al parodiar a Donald Trump en las calles Lima: “En Perú no necesitamos de la IA”

LEER MÁS
El 90% de postulantes falla: docente peruano revela solución de típica pregunta de admisión

El 90% de postulantes falla: docente peruano revela solución de típica pregunta de admisión

LEER MÁS
¿Cuánto paga YouTube por 1 millón de vistas? Influencers peruanos revelan cifras inesperadas

¿Cuánto paga YouTube por 1 millón de vistas? Influencers peruanos revelan cifras inesperadas

LEER MÁS
Primer puesto de UNMSM en Ingeniería de Minas revela su insólito método para ingresar: "Estudiaba sola"

Primer puesto de UNMSM en Ingeniería de Minas revela su insólito método para ingresar: "Estudiaba sola"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿hasta qué mes del 2026 estará vigente, según Reniec?

Gianluca Lapadula no olvida a Ricardo Gareca y pide un DT con el mismo estilo en la selección peruana: "Yo me sentía muy cómodo"

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Tendencias

Peruano maneja carrito infantil en pleno tráfico de Lima y sorprende al detenerse para colocarle monedas

Emprendedores de Gamarra hacen su agosto con ventas de polos sobre la captura de Nicolás Maduro: “Negocio es negocio”

Estudiante de la UNI revela su método para ingresar a los 17 años y un exitoso examen de admisión: "Me distraía bastante"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025