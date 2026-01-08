Trabajador municipal de Ate conquista TikTok al bailar tunantada en pleno parque y usuarios reaccionan: "Que le suban el sueldo"
Hombre fue grabado bailando tunantada con gran energía en un parque de Ate. Su talento y carisma generaron cientos de reacciones.
- Peruano maneja carrito infantil en pleno tráfico de Lima y sorprende al detenerse para colocarle monedas
- Emprendedores de Gamarra hacen su agosto con ventas de polos sobre la captura de Nicolás Maduro: “Negocio es negocio”
Un trabajador municipal de Ate se viralizó en TikTok después de que lo grabaran bailando tunantada con un entusiasmo contagioso en un parque del distrito. En el clip, se le ve moviéndose con energía, lo que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios. Cibernautas elogiaron su talento y exhortaron a la Municipalidad de Ate a reconocer la habilidad del protagonista viral.
Trabajador de Ate sorprende al bailar tunantada en pleno parque
De acuerdo al clip viral de la cuenta @jennysita0 en TikTok, el hombre demostró sus habilidades para la danza en pleno parque. "No lo juzgo, fácilmente sería yo", describió en el video, que acumula más de 1.2 millones de vistas y 90.000 reacciones.
PUEDES VER: Celebra su fiesta de graduación de la UNMSM a los 82 años y emociona con su mensaje a su hermana: "Me dio todo su apoyo"
El carisma del trabajador desató una ola de reacciones positivas. "Que le suban el sueldo", fue una de las reacciones más frecuentes. Otros usuarios también resaltaron el orgullo cultural del protagonista y celebraron que tradiciones como la tunantada sigan vivas, incluso en entornos urbanos.
Tras la viralización del contenido, Servicios Municipales de la Municipalidad de Ate compartió un video en sus plataformas oficiales donde se ve al adulto mayor junto a sus compañeros de trabajo bailando tunantada en grupo. La publicación mostró el lado humano y festivo del equipo municipal, generando aún más interacciones.
PUEDES VER: Adolescente rompe en llanto durante partido de fútbol en Venezuela al volver a ver a su mamá tras 4 años de ausencia: “Mami”
¿Cómo se originó la tunantada?
La tunantada surgió en el siglo XIX en el valle del Mantaro, especialmente en Jauja, como una danza de carácter satírico que surgió del encuentro entre pobladores andinos y la presencia española y criolla. El nombre proviene de 'tunante', que significa pícaro y la danza simboliza la mezcla cultural del Perú.