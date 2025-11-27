HOYSuscripcion LR Focus

EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela
Joven regresa de EE.UU. para sorprender a su madre tras 3 años sin verla y su reacción desata risa en redes: “Un poco más y le pide prueba de ADN”

La joven colombiana volvió a su país tras más de tres años en EE. UU. para sorprender a su madre, pero su reacción inesperada al no reconocerla se volvió viral en TikTok.

La joven intentó sorprender a su madre tras vivir en Estados Unidos, pero esta no logró reconocerla.
Foto: composición LR/TikTok

Con el objetivo de alcanzar mejores oportunidades y asegurar un futuro estable, muchos latinos viajan a Estados Unidos para trabajar, estudiar o iniciar nuevos proyectos. Sin embargo, volver a casa después de varios años puede convertirse en un momento esperado para reencontrarse con la familia. Este fue el caso de una joven colombiana quien, tras vivir más de 3 años en EE. UU. volvió a su país natal para sorprender a su madre.

Sin embargo, lo que parecía un reencuentro cargado de emoción tomó un giro inesperado, ya que la joven no esperaba que su madre dudara de su identidad al no reconocerla. El divertido momento generó sorpresa entre aquellos que presenciaron la escena y no pasó desapercibido para los usuarios, quienes viralizaron el video a través de TikTok.

PUEDES VER: Vendedora ambulante recrimina a tiktoker Jilary por no ayudarla a vender sus gelatinas, pero ella le responde: "No es la manera"

lr.pe

Joven intenta sorprender a su madre tras no verla por 3 años, pero su reacción se vuelve viral

En el video publicado en la cuenta de TikTok @icebaby2123, la joven latina cuenta que regresó a Colombia tras 3 años y tres meses de vivir en Estados Unidos. Con la intención de sorprender a su madre, decidió aparecer sin previo aviso mientras ella se encontraba en un restaurante de la ciudad.

La idea era que la reacción de su madre fuera emotiva y efusiva al verla; sin embargo, ocurrió lo contrario, pues no la reconoció y pensó que se trataba de una de las meseras del restaurante. ¿"No le pareció que es igual a Sanisie?", se le escucha decir a la señora.

PUEDES VER: Youtuber visitó supermercado en Lima y se sorprende al ver que rematan comida a mitad de precio: "En 6 platos gastamos S/20"

lr.pe

Este episodio desató risas en redes sociales y los usuarios no dudaron en comentar la curiosa confusión que vivió la madre. "Creo que no la ha visto desde el día del parto", "Amiga, pero ¿usted y su mamá ya se conocían?", "La señora: dos cafés, por favor, niña", "La señora: ¿tú quién eres?", "Un poco más y le pide prueba de ADN", "Desde la ecografía no la ha visto", "No supero este reencuentro", "Lo bueno es que la reconoció el mismo día", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

