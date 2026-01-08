Ante la reciente incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, se conoció un caso que ha generado sorpresa y sospechas en redes sociales y espacios financieros. Una persona ganó el equivalente a US$400.000 tras apostar que Maduro dejaría el poder antes de que finalice enero.

La apuesta se realizó a través del portal Polymarket, una plataforma en línea donde se negocian predicciones. La ganancia representa un retorno de 1.200 % sobre lo invertido. Lo que ha llamado la atención es que el usuario abrió su cuenta a fines de diciembre, realizó solo cuatro apuestas y logró este millonario resultado en criptomonedas.

¿Golpe de suerte o información privilegiada?

Este hecho, que fue compartido por las noticias de Telemundo, ha generado dudas en distintos sectores. El caso plantea interrogantes sobre cómo algunas personas podrían anticiparse a eventos de alto impacto político a través de plataformas que, en apariencia, operan bajo principios de azar y especulación.

La noticia fue difundida en TikTok y, hasta el momento, ha recibido 607.3 mil 'me gusta', 5.285 comentarios, ha sido guardada en 42.2 mil ocasiones y compartida 123.7 mil veces. Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Maduro apostando por él mismo”, “Por qué no avisan que uno podía apostar en eso” y “Yo perdiendo tiempo en apuestas deportivas”.

¿Qué es el portal Polymarket?

Polymarket es una plataforma de predicción basada en blockchain que permite apostar sobre eventos reales mediante contratos simples de “sí” o “no”. Fundada en 2020 por Shayne Coplan, ha crecido rápidamente hasta alcanzar una valoración de US$9.000 millones, con respaldo de inversionistas como Intercontinental Exchange. La plataforma opera con criptomonedas y atrae grandes volúmenes de negociación, sobre todo en contextos políticos y geopolíticos.

No obstante, su expansión ha generado preocupación. Apostar sobre guerras o crisis globales puede desensibilizar a la opinión pública y convertir hechos trágicos en oportunidades de ganancia. Más que reflejar el comportamiento del mercado, estas plataformas podrían influir en él, lo que plantea dilemas éticos que van más allá del simple “juego responsable”, según advirtió Forbes.