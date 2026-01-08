HOYSuscripcion LR Focus

Adolescente rompe en llanto durante partido de fútbol en Venezuela al volver a ver a su mamá tras 4 años de ausencia: “Mami”

El joven, rodeado de amigos, no podía contener la alegría al reconocer la voz de su madre en la cancha. El encuentro generó miles de aplausos y sentimientos entre los usuarios de la red social.

El adolescente no pudo contener su emoción al volver a ver a su madre tras cuatro largos años.
El adolescente no pudo contener su emoción al volver a ver a su madre tras cuatro largos años. | Foto: composición LR/ TikTok /@franj_hernandez

Millones de venezolanos han emigrado a diversos países del mundo por temas económicos y han tenido que dejar a sus familias, como una madre que acudió por sorpresa al partido de fútbol de su hijo, quien no esperaba volver a verla luego de cuatro largos años. La historia no tardó en volverse viral en TikTok.

Mediante un clip compartido en la cuenta de @franj_hernandez, más de 2 millones de usuarios de la popular red social china derramaron más de una lágrima al ver la emoción con la que un adolescente corrió hacia los brazos de su madre al oír su voz.

PUEDES VER: Comerciantes peruanos aprovecharon celebración de venezolanos por captura de Maduro y son elogiados en redes: "Emprendedores por naturaleza"

lr.pe

La mujer se encontraba en un extremo de la cancha y el muchacho con sus amigos se disputaban un campeonato deportivo. A los pocos segundos de llegar la madre gritó con voz cálida “hijo” y el joven reconoció rápidamente su voz.

El emotivo encuentro del joven con su mamá y escucharlo decir con gran emoción “mami”, generó miles de aplausos, ya que muchos niños tienen que crecer alejados de sus padres con el fin de gozar de un futuro mejor.

PUEDES VER: “Celebramos, pero tenemos miedo por nuestra gente”: venezolanos en Perú reaccionan a la caída de Maduro

lr.pe

Como era de esperarse, los usuarios en TikTok reaccionaron con mensajes cargados de emoción. Algunos destacaron el gesto con frases como “Ese mami salió del fondo de su corazón”, mientras otros expresaron su sensibilidad al señalar “Llorar por reencuentros de desconocidos bellos es lo mío”.

También aparecieron comentarios que ampliaron el sentir colectivo, como “Así como este jovencito, hay muchos que sufren al no ver a su familia años”, y deseos de bienestar al afirmar “Dios permita que todos puedan reencontrarse con sus seres amados”.

Más del 27 % de los venezolanos abandonó el país durante el régimen de Maduro

Cerca de 7,9 millones de personas han salido de Venezuela con el fin de buscar protección y una vida mejor. La mayoría – es decir, 6,7 millones de personas – ha sido acogida por otros países latinoamericanos y caribeños, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Colombia encabeza la lista de países que reciben ciudadanos venezolanos, con 2,85 millones de personas. Perú ocupa el segundo lugar con 1,5 millones, seguido por Brasil, con más de 568.000. En la cuarta posición se ubica Chile, que supera el medio millón, según datos de R4V.

