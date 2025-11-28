El hincha de Flamengo, quien ejerce como médico en Brasil, reveló que se quedará 7 días en el Perú para ver la final de la Libertadores y disfrutar del turismo. | Foto: composición LR/Latina

Flamengo y Palmeiras se enfrentarán este sábado 29 de noviembre para disputarse la final de la Copa Libertadores 2025. Este encuentro deportivo entre los dos equipos más representativos de Brasil se disputará en Lima, en el estadio Monumental. Por ello, muchos hinchas brasileños han viajado hasta el Perú con el objetivo de alentar a su club y vivir este acontecimiento deportivo desde las tribunas, sin importar los gastos o sacrificios que implicó trasladarse hasta otro país.

Este fue el caso de un hincha del Flamengo quien se desempeña como médico en Brasil. Sin embargo, para poder ver la final entre su club y el Palmeiras, decidió postergar todas las citas de sus pacientes y viajar al Perú.

Médico hincha del Flamengo postergó citas de sus pacientes para viajar a Perú y ver la final de la Libertadores

Según contó el hincha de Flamengo en una entrevista para Latina, para no perderse la final de la Copa Libertadores, postergó para la próxima semana todas las citas de sus pacientes. De esa manera podría quedarse en el Perú por 7 días para disfrutar no solo del encuentro deportivo, sino también vivir unas cortas vacaciones junto a su esposa e hijos.

"Yo dejé mi clínica. Soy médico. He postergado los pacientes para la próxima semana para quedarme siete días en Perú y ver el tetracampeonato del Flamengo. Yo he venido con mi esposa y dos hijos. Sin duda Perú será una experiencia inolvidable", relató.

Aunque reveló que el vuelo desde Brasil hasta Lima fue muy largo, aseguró que no se arrepiente de haber venido y tener la oportunidad de ver a su equipo campeonar.

"Son más de 8 horas de avión desde Brasil con una parada en Buenos Aires, pero todo sea por el Flamengo", detalló.