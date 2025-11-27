HOYSuscripcion LR Focus

Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
Canal TV de Palmeiras contra Flamengo y dónde ver online la final de Copa Libertadores 2025

Cada vez falta menos para el partido por la final de la Copa Libertadores 2025, que se llevará a cabo en el estadio Monumental. Recuerda que La República Deportes te llevará el minuto a minuto de este partidazo.

Flamengo vs Palmeiras este sábado 29 de noviembre. Foto: Palmeiras
Cada vez falta menos para el partido entre Flamengo y Palmeiras por la Copa Libertadores 2025. Este encuentro, que tendrá como sede el estadio Monumental, promete ser un gran espectáculo deportivo, pues ambos equipos son de los más grandes del campeonato brasileño, por lo que los hinchas esperan una final con muchos goles, emociones y, sobre todo, que sea memorable.

Este encuentro se disputará el sábado 29 y podrá seguirse desde las 4.00 p. m. (hora peruana). Además, podrás verlo por la señal de ESPN, pero también tienes la opción de seguirlo online por Disney Plus. Si no cuentas con estas dos opciones, también podrás seguirlo aquí, en La República Deportes, donde te llevaremos el minuto a minuto.

Canal TV de Palmeiras contra Flamengo por la Copa Libertadores

El encuentro se podrá seguir vía ESPN para la mayoría de países, incluido Perú; no obstante, también podrás seguirlo aquí, en La República Deportes.

  • Argentina: Telefe Argentina
  • Bolivia: ESPN
  • Brasil: ESPN
  • Chile: ESPN
  • Colombia: ESPN
  • Ecuador: ESPN
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN

¿Dónde ver ONLINE Palmeiras contra Flamengo por la Copa Libertadores?

  • Argentina: Disney+
  • Bolivia: Disney+
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
  • Chile: Disney+
  • Colombia: Disney+
  • Ecuador: Disney+
  • Paraguay: Disney+
  • Perú: Disney+
  • Uruguay: Disney+
  • Venezuela: Disney+

¿Cómo ver Palmeiras contra Flamengo por la Copa Libertadores desde Estados Unidos?

Para ver esta gran final desde los Estados Unidos, La República Deportes te ha preparado la lista de canales tanto vía TV como Online.

  • Fanatiz USA
  • FuboTV
  • beIN SPORTS CONNECT
  • beIN SPORTS
  • beIN SPORTS en Español
Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Deportes

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

Pedro García asegura que existe incomodidad entre la directiva de Universitario y Jorge Fossati: "Lo revela en su discurso"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

