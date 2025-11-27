Canal TV de Palmeiras contra Flamengo y dónde ver online la final de Copa Libertadores 2025
Cada vez falta menos para el partido por la final de la Copa Libertadores 2025, que se llevará a cabo en el estadio Monumental. Recuerda que La República Deportes te llevará el minuto a minuto de este partidazo.
- Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo
- Copa Libertadores 2025: Selección peruana se enfrenta a las leyendas de América previo a la final entre Flamengo y Palmeiras
Cada vez falta menos para el partido entre Flamengo y Palmeiras por la Copa Libertadores 2025. Este encuentro, que tendrá como sede el estadio Monumental, promete ser un gran espectáculo deportivo, pues ambos equipos son de los más grandes del campeonato brasileño, por lo que los hinchas esperan una final con muchos goles, emociones y, sobre todo, que sea memorable.
Este encuentro se disputará el sábado 29 y podrá seguirse desde las 4.00 p. m. (hora peruana). Además, podrás verlo por la señal de ESPN, pero también tienes la opción de seguirlo online por Disney Plus. Si no cuentas con estas dos opciones, también podrás seguirlo aquí, en La República Deportes, donde te llevaremos el minuto a minuto.
Canal TV de Palmeiras contra Flamengo por la Copa Libertadores
El encuentro se podrá seguir vía ESPN para la mayoría de países, incluido Perú; no obstante, también podrás seguirlo aquí, en La República Deportes.
- Argentina: Telefe Argentina
- Bolivia: ESPN
- Brasil: ESPN
- Chile: ESPN
- Colombia: ESPN
- Ecuador: ESPN
- Paraguay: ESPN
- Perú: ESPN
- Uruguay: ESPN
- Venezuela: ESPN
¿Dónde ver ONLINE Palmeiras contra Flamengo por la Copa Libertadores?
- Argentina: Disney+
- Bolivia: Disney+
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
- Chile: Disney+
- Colombia: Disney+
- Ecuador: Disney+
- Paraguay: Disney+
- Perú: Disney+
- Uruguay: Disney+
- Venezuela: Disney+
¿Cómo ver Palmeiras contra Flamengo por la Copa Libertadores desde Estados Unidos?
Para ver esta gran final desde los Estados Unidos, La República Deportes te ha preparado la lista de canales tanto vía TV como Online.
- Fanatiz USA
- FuboTV
- beIN SPORTS CONNECT
- beIN SPORTS
- beIN SPORTS en Español