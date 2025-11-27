Canal TV de Palmeiras contra Flamengo y dónde ver online la final de Copa Libertadores 2025

Cada vez falta menos para el partido entre Flamengo y Palmeiras por la Copa Libertadores 2025. Este encuentro, que tendrá como sede el estadio Monumental, promete ser un gran espectáculo deportivo, pues ambos equipos son de los más grandes del campeonato brasileño, por lo que los hinchas esperan una final con muchos goles, emociones y, sobre todo, que sea memorable.

Este encuentro se disputará el sábado 29 y podrá seguirse desde las 4.00 p. m. (hora peruana). Además, podrás verlo por la señal de ESPN, pero también tienes la opción de seguirlo online por Disney Plus. Si no cuentas con estas dos opciones, también podrás seguirlo aquí, en La República Deportes, donde te llevaremos el minuto a minuto.

Canal TV de Palmeiras contra Flamengo por la Copa Libertadores

El encuentro se podrá seguir vía ESPN para la mayoría de países, incluido Perú; no obstante, también podrás seguirlo aquí, en La República Deportes.

