Novia sorprende al regalar flores a la nueva pareja del padre de su hijo en su propia boda: “Por cuidar bien a mi niño”

Los usuarios en las redes sociales elogiaron el gesto y destacaron que no todas las relaciones terminan en buenos términos, por lo que aplaudieron su madurez.

Las imágenes recibieron los aplausos de los usuarios en las redes sociales por el bienestar de ambas familias.
Las imágenes recibieron los aplausos de los usuarios en las redes sociales por el bienestar de ambas familias. | Foto: composición LR/ TikTok /@jesusalfredo2010

Una boda es el momento más feliz para muchas parejas, puesto que se prometen amor eterno. Sin embargo, una novia dejó sorprendidos a los usuarios en TikTok por su notable gesto con la nueva pareja del padre de su hijo.

En un video compartido por el usuario@ jesusalfredo2010, los usuarios de la popular red social china se quedaron atónitos al ver que la novia se acercó a la mesa donde se encontraba el papá de su hijo junto a su nueva pareja para regalarle su ramo de flores.

En su día especial, a la novia no se le ocurrió mejor forma de agradecer a la joven que tenía una relación con su expareja que entregarle su bouquet. Como se mostró en el clip, que ha alcanzado casi 2 millones de reproducciones, la joven muy emocionada llegó hasta la mesa para darle su ramo, quizá con la esperanza de que ella sea la siguiente en casarse.

No obstante, según la publicación, la madre le entregó el ramo por el amor y el buen trato que tiene hacia su hijo. Al parecer, la nueva novia de su expareja manendría una buena relación con el niño.

Usuarios aplaudieron el gesto y la madurez de las parejas

Tras ver las imágenes, los usuarios en las redes sociales aplaudieron el gesto y el grado de madurez de los involucrados. Muchos reconocieron que no todas las parejas terminan sus relaciones amorosas de forma amistosa.

“Nivel de madurez”, “Todo el que trate bien a mi hijo y lo quiera tiene un lugar muy especial en mi corazón”, “La madurez en su total esplendor”, “Si ambos rehacen su vida con buenas personas, por qué no llevarse bien. Me parece un gran gesto”, “Muy bien. Al final de todo tu hijo pasará horas con ella”, “Por más mujeres así”, se lee en los comentarios.

