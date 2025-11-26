HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Palmeiras vs Flamengo: fecha, hora y canal TV de la final de Copa Libertadores 2025

Este sábado 29 de octubre, Palmeiras se enfrentará a Flamengo en la final de la Copa Libertadores, un duelo que promete ser espectacular en el estadio Monumental de Ate.

Este sábado 29 se realizará la final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental. Foto: composición LR/Flamengo/Palmeiras
Este sábado 29 se realizará la final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental. Foto: composición LR/Flamengo/Palmeiras

Este sábado 29 se disputará un partidazo entre Palmeiras y Flamengo, correspondiente a la final de la Copa Libertadores. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Monumental de Ate, casa de Universitario de Deportes. Se espera un partido emocionante de principio a fin, dada la histórica rivalidad entre estos dos equipos brasileños, que se volverán a enfrentar en una final después de cuatro años.

A lo largo de su historia, ambos equipos han protagonizado numerosos enfrentamientos. Sin embargo, en los duelos más recientes, los 'Rojinegros' han salido victoriosos frente al ‘Verdão’. Además, Flamengo llega en mejor momento en el torneo brasileño, mientras que Palmeiras no ha logrado obtener la victoria en sus últimos partidos.

PUEDES VER: Hinchas de Flamengo y Palmeiras causan caos en calles de Lima: se agarraron a golpes previo a la final de la Copa Libertadores

lr.pe

¿Cuándo juega Palmeiras contra Flamengo por la Copa Libertadores?

El encuentro se llevará a cabo este sábado 29 en el estadio Monumental de Ate, que cuenta con una capacidad para 80.093 espectadores. El árbitro designado para este partido será Darío Herrera.

¿A qué hora juega Palmeiras contra Flamengo por la Copa Libertadores?

El partido se podrá seguir desde las 4.00 p.m. (hora peruana). A continuación la programación para otros países.

  • México: 3:00 p.m.
  • Colombia: 4:00 p.m.
  • Ecuador: 4:00 p.m.
  • Argentina: 6:00 p.m.
  • Brasil: 6:00 p.m.
  • Chile: 6:00 p.m.
  • España: 10:00 p.m.

¿Dónde ver Palmeiras contra Flamengo por la Copa Libertadores?

El encuentro entre Palmeiras y Flamengo se puede seguir en Perú, se puede seguir por la señal de ESPN.

  • Argentina: Telefe Argentina
  • Bolivia: ESPN
  • Brasil: ESPN
  • Chile: ESPN
  • Colombia: ESPN
  • Ecuador: ESPN
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN

Ver ONLINE Palmeiras contra Flamengo

  • Argentina: Disney+
  • Bolivia: Disney+
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
  • Chile: Disney+
  • Colombia: Disney+
  • Ecuador: Disney+
  • Paraguay: Disney+
  • Perú: Disney+
  • Uruguay: Disney+
  • Venezuela: Disney+

PUEDES VER: Julio César Uribe y su postura ante el reclamo de Alianza Lima para borrar la roja a Carlos Zambrano: "No reclamamos lo que no corresponde"

lr.pe

Precio de las entradas para el Palmeiras contra Flamengo

Las entradas para este emocionante partido se podrán adquirir a través de la página web oficial de la CONMEBOL Libertadores. A continuación, se presenta la lista de precios. La entidad aclara que, según los términos de compra de los boletos de la CONMEBOL Libertadores 2025, todas las entradas son personales, nominales y no reembolsables.

  • CAT 1 – 320 dólares
  • CAT 2 – 200 dólares
  • CAT 3 – 95 dólares
Notas relacionadas
Hinchas de Flamengo y Palmeiras generan disturbios en Miraflores a pocos días de la final de la Copa Libertadores

Hinchas de Flamengo y Palmeiras generan disturbios en Miraflores a pocos días de la final de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Hinchas de Flamengo y Palmeiras causan caos en calles de Lima: se agarraron a golpes previo a la final de la Copa Libertadores

Hinchas de Flamengo y Palmeiras causan caos en calles de Lima: se agarraron a golpes previo a la final de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Final de Copa Libertadores en Lima: 50.000 turistas y un impacto económico de US$75 millones, proyecta Mincetur

Final de Copa Libertadores en Lima: 50.000 turistas y un impacto económico de US$75 millones, proyecta Mincetur

LEER MÁS
Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

LEER MÁS
Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Bustos y su postura ante la posible salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: “Es muy fácil de resolver”

Carlos Bustos y su postura ante la posible salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: “Es muy fácil de resolver”

LEER MÁS
Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

LEER MÁS
Julio César Uribe y su postura ante el reclamo de Alianza Lima para borrar la roja a Carlos Zambrano: "No reclamamos lo que no corresponde"

Julio César Uribe y su postura ante el reclamo de Alianza Lima para borrar la roja a Carlos Zambrano: "No reclamamos lo que no corresponde"

LEER MÁS
Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

LEER MÁS
Revelan qué puso el árbitro en su informe sobre la expulsión de Carlos Zambrano con Alianza Lima: "Es una conducta antideportiva"

Revelan qué puso el árbitro en su informe sobre la expulsión de Carlos Zambrano con Alianza Lima: "Es una conducta antideportiva"

LEER MÁS
Raúl Fernández quedó decepcionado de Ricardo Gareca porque la selección peruana le dio la espalda: "Nunca hubo un respeto hacia mi persona"

Raúl Fernández quedó decepcionado de Ricardo Gareca porque la selección peruana le dio la espalda: "Nunca hubo un respeto hacia mi persona"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuándo empieza el Adviento en Perú este 2025 y qué representa esta tradición previa a la Navidad cristiana?

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

Deportes

Real Madrid vs Olympiacos EN VIVO HOY por la fase liga de Champions League: horario y canal TV

Paolo Guerrero debutó como presidente en la Kings League con un majestuoso penal: “El Loco le dice”

¿Quién es Andrea Thorisson, la mediocampista sueca que apostó por Perú y hoy juega en la Bicolor Femenina?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial dicta sentencia contra expresidente por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Rutas de Lima anuncia que dejará de operar la concesión vial el 2 de diciembre tras suspensión del cobro de peajes

Sada Goray: Exdirector de Pesca niega pagos ilícitos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025