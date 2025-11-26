Palmeiras vs Flamengo: fecha, hora y canal TV de la final de Copa Libertadores 2025
Este sábado 29 de octubre, Palmeiras se enfrentará a Flamengo en la final de la Copa Libertadores, un duelo que promete ser espectacular en el estadio Monumental de Ate.
Este sábado 29 se disputará un partidazo entre Palmeiras y Flamengo, correspondiente a la final de la Copa Libertadores. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Monumental de Ate, casa de Universitario de Deportes. Se espera un partido emocionante de principio a fin, dada la histórica rivalidad entre estos dos equipos brasileños, que se volverán a enfrentar en una final después de cuatro años.
A lo largo de su historia, ambos equipos han protagonizado numerosos enfrentamientos. Sin embargo, en los duelos más recientes, los 'Rojinegros' han salido victoriosos frente al ‘Verdão’. Además, Flamengo llega en mejor momento en el torneo brasileño, mientras que Palmeiras no ha logrado obtener la victoria en sus últimos partidos.
¿Cuándo juega Palmeiras contra Flamengo por la Copa Libertadores?
El encuentro se llevará a cabo este sábado 29 en el estadio Monumental de Ate, que cuenta con una capacidad para 80.093 espectadores. El árbitro designado para este partido será Darío Herrera.
¿A qué hora juega Palmeiras contra Flamengo por la Copa Libertadores?
El partido se podrá seguir desde las 4.00 p.m. (hora peruana). A continuación la programación para otros países.
- México: 3:00 p.m.
- Colombia: 4:00 p.m.
- Ecuador: 4:00 p.m.
- Argentina: 6:00 p.m.
- Brasil: 6:00 p.m.
- Chile: 6:00 p.m.
- España: 10:00 p.m.
¿Dónde ver Palmeiras contra Flamengo por la Copa Libertadores?
El encuentro entre Palmeiras y Flamengo se puede seguir en Perú, se puede seguir por la señal de ESPN.
- Argentina: Telefe Argentina
- Bolivia: ESPN
- Brasil: ESPN
- Chile: ESPN
- Colombia: ESPN
- Ecuador: ESPN
- Paraguay: ESPN
- Perú: ESPN
- Uruguay: ESPN
- Venezuela: ESPN
Ver ONLINE Palmeiras contra Flamengo
- Argentina: Disney+
- Bolivia: Disney+
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
- Chile: Disney+
- Colombia: Disney+
- Ecuador: Disney+
- Paraguay: Disney+
- Perú: Disney+
- Uruguay: Disney+
- Venezuela: Disney+
Precio de las entradas para el Palmeiras contra Flamengo
Las entradas para este emocionante partido se podrán adquirir a través de la página web oficial de la CONMEBOL Libertadores. A continuación, se presenta la lista de precios. La entidad aclara que, según los términos de compra de los boletos de la CONMEBOL Libertadores 2025, todas las entradas son personales, nominales y no reembolsables.
- CAT 1 – 320 dólares
- CAT 2 – 200 dólares
- CAT 3 – 95 dólares