Sociedad

Cientos de brasileños llegan a Lima por final de Copa Libertadores: reportan disturbios entre hinchas y alteración del orden público

Un día antes de la final de la Copa Libertadores en Lima, hinchas de Flamengo y Palmeiras generan tensiones en Miraflores, San Isidro y Barranco, con reportes de enfrentamientos y suciedad en las calles.

La final de la Copa Libertadores se disputará este sábado 29 de noviembre a partir de las 4.00 p. m
La final de la Copa Libertadores se disputará este sábado 29 de noviembre a partir de las 4.00 p. m

A un día de la final de la Copa Libertadores en Lima, aficionados del Flamengo y Palmeiras han arribado a la capital para presenciar el encuentro que se disputará este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental. La presencia masiva de hinchas ya viene generando incomodidad entre residentes de Miraflores, San Isidro y Barranco, quienes reportan suciedad en las calles y algunos enfrentamientos entre seguidores de ambos equipos.

En paralelo, grupos de fanáticos han realizado celebraciones en las calles de estos distritos, con bailes, cánticos, empujones e incluso parrillas improvisadas. Estas concentraciones han desatado críticas, pues cuestionan la permisividad de las municipalidades, a las que acusan de no tomar medidas para evitar el desorden y garantizar el orden público.

Excesos en Pasaje San Ramón genera molestia entre vecinos miraflorinos

Vía X, distintos usuarios han cuestionado el desorden generado por los hinchas brasileños en lugares como Miraflores, comparando incluso la situación con la severidad con la que los fiscalizadores municipales intervienen a los ambulantes en zonas como el pasaje San Ramón, antes conocida como la calle de las Pizzas.

“El estado de emergencia con los hinchas brasileños no existe”, escribió un usuario. Otro comentó: “Los hinchas brasileños hacen lo que quieren; la Policía, bien gracias”. Asimismo, denunciaron que las calles se han llenado de basura, entre restos de comida y latas de cerveza.

Por su parte, La República recorrió la zona y conversó con algunos hinchas del Flamengo, quienes expresaron su entusiasmo por estar en Lima para apoyar a su club. Otro equipo del medio se trasladó hasta el hotel donde se hospeda el plantel del Palmeiras, donde los aficionados recibieron a los jugadores con cánticos y celebraciones.

Hinchas brasileños se enfrentan y arrojan sillas en Miraflores

El pasado 25 de noviembre, se registraron violentos enfrentamientos entre hinchas de Flamengo y Palmeiras en pleno barrio de Miraflores, en la calle Berlín, donde seguidores arrojaron sillas, botellas y otros objetos frente a locales nocturnos, desatando caos y obligando a la intervención policial

El incidente generó alarma entre vecinos y comerciantes, que temen nuevos disturbios con la masiva llegada de fanáticos brasileños para la final de la Copa Libertadores 2025. Exigen mayor presencia de autoridades para garantizar la seguridad.

