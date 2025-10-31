Un grupo de pasajeros sorprendió a todos los usuarios al abordar un transporte público disfrazados por Halloween. En el video se observa a cuatro pasajeras con creativos disfraces de Halloween que llamaron la atención de todos los presentes. Una de ellas luce un traje naranja y negro con un sombrero, representando una 'bruja bailarina' otro aparece completamente de negro con una máscara y un hacha, representando a La Muerte.

También destaca una joven caracterizada como la ‘novia cadáver’, con piel azul y vestido de novia, y otra con un velo negro, vestimenta oscura y ramas en la cabeza, que encarna a una enigmática ‘novia oscura’. Juntos, convirtieron un viaje común en una escena digna de una película de terror.

Usuarios en TikTok aprovecharon en compartir divertidos comentarios

La escena difundida en TikTok por el usuario Panquecito24 se volvió viral rápidamente gracias a los creativos disfraces dentro del bus. Entre risas y sustos, los usuarios comentaron frases como “Ese viaje fue de terror” y “No sé si pagar con sencillo o con sangre”. Incluso la empresa de taxis inDrive se sumó con un comentario: “Viaje asegurado con susto incluido”. Hasta el momento, el video acumula 42.600 ‘me gusta’, 1.011 comentarios y ha sido compartido 26.200 veces, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de esta festividad y recordando que el espíritu de Halloween puede aparecer en los lugares más inesperados.

Esta divertida escena demuestra que la tradición de Halloween, celebrada cada 31 de octubre, sigue presente en la vida cotidiana y puede aparecer en los lugares más inesperados. Esta festividad, que tiene sus orígenes en la tradición celta de Samhain, se celebraba para marcar el final del verano y se creía que los espíritus de los muertos regresaban a la Tierra, por lo que la gente encendía hogueras y usaba disfraces para ahuyentarlos, Halloween ha evolucionado hacia la celebración moderna de disfraces, calabazas y bromas. El video del bus demuestra que, incluso en un viaje cotidiano, el espíritu de Halloween puede aparecer en los lugares más inesperados, provocando sustos, risas y una gran interacción en redes sociales.