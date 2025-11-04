HOYSuscripcion LR Focus

Faraón Love Shady animó el medio tiempo de partido de tiktokers entre Honduras y Nicaragua y causa revuelo en redes

Algunos usuarios de TikTok elogiaron la internacionalización de Faraón Love Shady, mientras otros criticaron las letras explícitas de sus canciones.

El excéntrico artista peruano se robó el show en Honduras.
El excéntrico artista peruano se robó el show en Honduras. | Foto: composición LR/ TikTok

Willyan Jesús Valle Choque, conocido como Faraón Love Shady, fue el cantante internacional invitado al medio tiempo del partido de tiktokers entre Honduras y Nicaragua. El encuentro se realizó en la localidad hondureña La Ceiba, Atlántida, ante un público que disfrutó tanto del espectáculo deportivo como del show musical del excéntrico artista peruano. El hecho no tardó en viralizarse en TikTok.

Faraón Love Shady sorprende en el medio tiempo del partido de tiktokers

La organización del evento 'Supremo de Tiktokers' decidió apostar por Faraón Love Shady para animar el show de medio tiempo. De esta forma, el peruano llegó a Honduras el último jueves 30 de octubre.

PUEDES VER: Christian Cueva confirma incursión en el streaming y Cristorata sería su primer invitado: “El Kick del 10 del pueblo”

lr.pe

Durante el evento, Faraón Love Shady se ubicó en el centro de la cancha para interpretar varios de sus temas más populares. Acompañado por un grupo de jóvenes bailarinas, el intérprete ofreció un espectáculo lleno de energía, color y coreografías llamativas que captaron la atención de los asistentes.

Sin embargo, la presentación no estuvo exenta de polémica. En redes sociales, muchos usuarios reaccionaron al show, algunos destacando su carisma y presencia escénica, mientras otros criticaron el contenido de sus letras, consideradas por varios espectadores como demasiado explícitas para un evento de este tipo.

PUEDES VER: Christian Cueva aparece en insólita batalla de TikTok junto a Gerald Oropeza y cumple reto: "Patrón, solo por usted"

lr.pe

¿Qué significa Faraón Love Shady?

En una entrevista con el programa “Magaly TV, la firme”, Faraón Love Shady explicó el origen de su nombre artístico. Contó que eligió llamarse “Faraón” porque sueña con alcanzar la grandeza y el poder simbólico de un faraón. El término “Love” refleja que se considera un gran amante, mientras que “Shady” es un homenaje al reconocido rapero Eminem. Además, señaló que su estilo extravagante está inspirado en su admiración por el cantante Marilyn Manson.

