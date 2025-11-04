HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     
Cobradora de microbús se trepa en asientos para recoger pasaje en vehículo lleno: “Nadie se escapa”

Un singular video viral muestra a la cobradora pasar por encima de los asientos para poder recolectar el dinero de los pasajeros, en medio de un bus repleto.

El clip cuenta con miles de reproducciones en distintas plataformas. Foto: composiciónLR/TikTok
El clip cuenta con miles de reproducciones en distintas plataformas. Foto: composiciónLR/TikTok

Una cobradora de microbús fue la protagonista de un nuevo video viral, en el que se le puede apreciar trepar a los asientos del transporte con el fin de cobrar los pasajes de las personas a bordo. La reproducción muestra como la trabajadora realiza la temeraria acción mientras se traslada para continuar recogiendo el dinero.

En el video también se puede escuchar las risas de los pasajeros producto del momento que tomó a más de uno por sorpresa. De inmediato, el clip se ha viralizado, mientras diversos usuarios bromean respecto a lo acontecido dentro del bus y otros piden que haya más seriedad con el transporte público.

lr.pe

¿Qué pasó con la cobradora del video viral?

Imposibilitada de pasar por el pasillo del microbús por la cantidad de pasajeros, la cobradora se subió a los asientos y comenzó a cobrar el dinero. Una vez arriba, continuó su rutina de trabajo exigiendo el precio del viaje: "Pasaje a la mano, por favor, pasaje a la mano".

En un momento dado y al darse cuenta que era grabada por uno de los pasajeros, la cobradora no pudo contener la risa al verse en tal situación que ahora es masivamente comentada.

¿Qué reacciones generó el video de la cobradora en los asientos?

Rápidamente, los comentarios acerca de la acción realizada por la cobradora comenzaron a llenar las diversas redes sociales. Entre ellos, se pueden leer mensajes como "próximamente un requisito para ser cobrador deberá ser practicar gimnasia", "todos pagan porque pagan" y "cuando me preguntan por qué no tomo bus".

