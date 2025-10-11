Un turista captó una escena tan singular como pintoresca. Se trata de un hombre vestido con un atuendo que emula el estilo incaico sentado frente a un tablero de ajedrez. A su lado, un contrincante más casual lo enfrentaba en una intensa partida. Esta imagen, que fusiona la historia ancestral del Perú con una actividad intelectual moderna como el ajedrez, rápidamente llamó la atención de los transeúntes y, más tarde, de miles en redes sociales.

"Pizarro vs. Atahualpa": escena es viral en TikTok

El momento fue registrado en un video publicado en TikTok por el usuario sebastiansoficial que no pudo evitar su asombro ante la escena. “Jamás entenderían la vibra”, escribió en tono de broma al compartir el clip, que ya suma miles de visualizaciones.

En el video, se observa cómo el hombre vestido de inca se concentra en cada movimiento, mientras su rival parece igualmente absorto en la partida. La mezcla entre lo histórico y lo cotidiano hizo que la escena se volviera viral en poco tiempo. Los comentarios no tardaron en aparecer, y muchos usuarios se tomaron con humor la curiosa situación.

Algunos no dudaron en compararlos con personajes históricos del pasado, comentando: “Pizarro vs. Atahualpa: la revancha” o “La historia se repite”. Otros simplemente celebraron la originalidad del momento y la vibra única que solo Cusco puede ofrecer. El video no solo generó risas, sino también una muestra del intercambio cultural y la sorpresa constante que ofrece la ciudad imperial.

Usuarios comparten divertidas reacciones

Como era de esperarse, el clip en TikTok generó todo tipo de reacciones. Algunos tomaron con bastante humor la escena viral. "Basado en hechos reales", "La historia se repite, gente", "Han reencarnado, yo lo sé", "Hay Atahualpa, hay like", "Fiel al manga", comentaron cibernautas en la platataforma china.

Hasta el momento, el contenido audiovisual supera las 500.000 visualizaciones y más de 75.000 'me gusta'.