HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue el Perú vs. Chile EN VIVO: transmisión online del amistoso
Sigue el Perú vs. Chile EN VIVO: transmisión online del amistoso     Sigue el Perú vs. Chile EN VIVO: transmisión online del amistoso     Sigue el Perú vs. Chile EN VIVO: transmisión online del amistoso     
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     
Tendencias

Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

Estudiante se viralizó en TikTok al alquilar sus cuadernos a compañeros de clase. Usuarios resaltaron su habilidad para emprender.

Clip de TikTok causa sensación en redes sociales.
Clip de TikTok causa sensación en redes sociales. | Foto: composición LR/ TikTok

Una estudiante peruana generó varias reacciones tras ser captando 'alquilando' sus cuadernos a sus compañeros de clase. La escena muestra como la menor obtiene ingresos extras y se viralizó rápidamente en TikTok. Cientos de usuarios aplaudieron la idea y muchos recordaron su etapa escolar.

Estudiante peruana es viral en TikTok al alquilar sus cuadernos a compañeros de clase

De acuerdo al clip viral en la cuenta dibujitos.de.la.j en TikTok, se capta la peculiar propuesta de la estudiante al prestar sus cuadernos y generar ingresos dentro del aula. De esta forma, sus compañeros pueden ponerse al día con las tareas y revisar sus apuntes.

PUEDES VER: Tiktoker Maribel Agüero revela la compra de su casa propia tras ahorrar durante 15 años: "Nunca dejamos de soñar"

lr.pe

El curioso emprendimiento escolar llamó la atención de miles de usuarios, quienes destacaron su creatividad y organización para ofrecer un servicio útil en plena época de evaluaciones. "S/6 cualquier curso y S/10 Matemática", se lee en un pequeño cartel. El video, que rápidamente acumuló 800.000 reproducciones, generó comentarios divididos, aunque predominó la admiración hacia la joven por encontrar una forma práctica de apoyar a sus compañeros sin dejar de valorar su propio esfuerzo.

Usuarios de TikTok comparten sus reacciones

Muchos usuarios de TikTok calificaron la iniciativa como una nueva forma de emprendimiento escolar y bromearon con que más estudiantes deberían aplicar ideas similares para aprovechar oportunidades dentro del colegio. Así también, otros cibernautas recordaron su etapa escolar.

PUEDES VER: Peruana pagó S/1.700 por Campo B en concierto de Shakira y se entera que no tendrá acceso a pasarela: “Es injusto”

lr.pe

"Yo ganaba como S/1.500 al mes haciendo trabajos de algunos compañeros en la universidad", "Yo prestaba cuadernos gratis", "Cómo no se me ocurrió antes", "Escolar emprendedora con mente millonaria", "Negocios son negocios", "Eso es ser negociante, mente emprendedora", indicaron usuarios en TikTok.

Notas relacionadas
Futbolista colombiano conmueve al dedicar gol a su perro que murió días antes del partido: "Siempre te amaré, mi gordo"

Futbolista colombiano conmueve al dedicar gol a su perro que murió días antes del partido: "Siempre te amaré, mi gordo"

LEER MÁS
Abuela conoce a las parejas de sus nietas y les exige pelar papas para ‘aprobarlos’ como yernos: “Deben pasar la prueba”

Abuela conoce a las parejas de sus nietas y les exige pelar papas para ‘aprobarlos’ como yernos: “Deben pasar la prueba”

LEER MÁS
30 años, millones de historias: El Arch Logo Hoodie de Gap celebra tres décadas marcando tendencia y uniendo generaciones

30 años, millones de historias: El Arch Logo Hoodie de Gap celebra tres décadas marcando tendencia y uniendo generaciones

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana compra el panetón más caro de supermercado y afirma: “Tiene mucho glaseado"

Peruana compra el panetón más caro de supermercado y afirma: “Tiene mucho glaseado"

LEER MÁS
Captan insólita 'pelea' de hombre con árbol en la vía pública y escena es furor en redes: "Encima perdió"

Captan insólita 'pelea' de hombre con árbol en la vía pública y escena es furor en redes: "Encima perdió"

LEER MÁS
Peruana pagó S/1.700 por Campo B en concierto de Shakira y se entera que no tendrá acceso a pasarela: “Es injusto”

Peruana pagó S/1.700 por Campo B en concierto de Shakira y se entera que no tendrá acceso a pasarela: “Es injusto”

LEER MÁS
YouTube viral: duras críticas a arquitecta que hizo exposición sobre la 'Arquitectura huachafa' en Perú [VIDEO]

YouTube viral: duras críticas a arquitecta que hizo exposición sobre la 'Arquitectura huachafa' en Perú [VIDEO]

LEER MÁS
Las mejores manualidades navideñas con reciclaje para decorar esta Navidad

Las mejores manualidades navideñas con reciclaje para decorar esta Navidad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Tendencias

Alumno de la UNI explica por qué es imposible plagiar un examen: “Ese ejercicio no lo encuentro en ningún lado”

Peruana que pagó S/1.700 por Campo B en concierto de Shakira y se entera que no tendrá acceso a pasarela: “Es injusto”

Usuarios captan a pasajeros del Metropolitano entrando por las ventanas del bus: "¿Y la ATU permite eso?"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025