Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

Una estudiante peruana generó varias reacciones tras ser captando 'alquilando' sus cuadernos a sus compañeros de clase. La escena muestra como la menor obtiene ingresos extras y se viralizó rápidamente en TikTok. Cientos de usuarios aplaudieron la idea y muchos recordaron su etapa escolar.

Estudiante peruana es viral en TikTok al alquilar sus cuadernos a compañeros de clase

De acuerdo al clip viral en la cuenta dibujitos.de.la.j en TikTok, se capta la peculiar propuesta de la estudiante al prestar sus cuadernos y generar ingresos dentro del aula. De esta forma, sus compañeros pueden ponerse al día con las tareas y revisar sus apuntes.

El curioso emprendimiento escolar llamó la atención de miles de usuarios, quienes destacaron su creatividad y organización para ofrecer un servicio útil en plena época de evaluaciones. "S/6 cualquier curso y S/10 Matemática", se lee en un pequeño cartel. El video, que rápidamente acumuló 800.000 reproducciones, generó comentarios divididos, aunque predominó la admiración hacia la joven por encontrar una forma práctica de apoyar a sus compañeros sin dejar de valorar su propio esfuerzo.

Usuarios de TikTok comparten sus reacciones

Muchos usuarios de TikTok calificaron la iniciativa como una nueva forma de emprendimiento escolar y bromearon con que más estudiantes deberían aplicar ideas similares para aprovechar oportunidades dentro del colegio. Así también, otros cibernautas recordaron su etapa escolar.

"Yo ganaba como S/1.500 al mes haciendo trabajos de algunos compañeros en la universidad", "Yo prestaba cuadernos gratis", "Cómo no se me ocurrió antes", "Escolar emprendedora con mente millonaria", "Negocios son negocios", "Eso es ser negociante, mente emprendedora", indicaron usuarios en TikTok.