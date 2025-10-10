HOYSuscripcion LR Focus

Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     
Reportera pregunta por el presidente José Jerí y ciudadana lanza demoledora crítica: "Que se vayan todos"

Tras la vacancia del Congreso hacia Dina Boluarte, José Jerí asumió el cargo de presidente de la República, despertando indignación entre diversos ciudadanos que solicitan un adelanto de elecciones.

José Jerí asumió la presidencia del Perú el 10 de octubre de 2025 tras la vacancia de Dina Boluarte. Foto: composiciónLR/Andina/Difusión
José Jerí asumió la presidencia del Perú el 10 de octubre de 2025 tras la vacancia de Dina Boluarte. Foto: composiciónLR/Andina/Difusión

José Jerí asumió la Presidencia de la República por motivo de la vacancia de Dina Boluarte, realizada en el pleno del Congreso. El partidario de Somos Perú dejó su cargo como titular del Legislativo y juramentó, a altas horas de la noche, como nuevo jefe de Estado. Sin embargo, el ascenso del nuevo mandatario al sillón presidencial ha sido recibido con críticas que señalan la profunda crisis de legitimidad que atraviesa la clase política peruana.

Asimismo, la existencia de tres investigaciones fiscales en su contra por el delito de violación sexual han puesto en alerta a los ciudadanos, que no dejaron de hacer sentir su rechazo, tanto al nuevo presidente, como al Congreso de la República.

Ciudadanos rechazan a José Jerí como nuevo presidente de la República

Las críticas hacia la toma de mando de José Jerí no se hicieron esperar. El ahora expresidente del Congreso está siendo blanco de señalamientos a raíz de sus investigaciones en la Fiscalía por delitos sexuales. Por otra parte, el Parlamento, quienes eligieron a Jerí como titular del Congreso y rechazaron la moción de censura contra la Mesa Directiva a la que integraba, también cuenta con la poca aceptación del ciudadano de a pie.

"No espero nada. ¿Qué puedo esperar de un viola...? ¿Qué puedo esperar de un Congreso sucio, de un Congreso confabulado que lo puso. Y ahora pretenden limpiarse sacándola (a Dina Boluarte)", comentó una señora ante las cámaras.

"Ya no sé qué preferir, ni qué pedir. (Prefiero) que hubiesen elecciones nuevas, que se vayan todos", agregó.

¿Cuáles son las denuncias que caen sobre José Jerí?

En la madrugada del 10 de octubre de 2025, José Enrique Jerí Oré asumió la presidencia del Perú tras la destitución de Dina Boluarte, aprobada por unanimidad en el Pleno del Congreso. Con 38 años, Jerí se convierte en el tercer mandatario más joven en la historia del país y el séptimo en ocupar el cargo en solo diez años, reflejando la persistente crisis política que atraviesa la nación.

No obstante, su llegada al poder ha estado marcada por la controversia. A inicios de 2025, fue denunciado por presunta violación sexual relacionada con un encuentro social celebrado en la provincia de Canta a finales de 2024. La denunciante lo acusó de haber cometido el delito mientras ella se encontraba en situación de vulnerabilidad. Pese a ello, el Ministerio Público archivó la investigación por falta de pruebas.

“Puedo afirmar que quedó demostrado que no tuve ninguna participación... Ese pronunciamiento de la Fiscalía confirma plenamente mi inocencia”, declaró en su momento el ahora presidente José Jerí.

¿Dónde está Dina Boluarte? Qué se sabe del paradero de la expresidenta tras ser vacada por el Congreso

¿Dónde está Dina Boluarte? Qué se sabe del paradero de la expresidenta tras ser vacada por el Congreso

Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra Dina Boluarte: Poder Judicial lo evaluará el 15 de octubre

Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra Dina Boluarte: Poder Judicial lo evaluará el 15 de octubre

Fiscal de la Nación interino asegura que no desarchivará las investigaciones contra Dina Boluarte y defiende a José Jerí

Fiscal de la Nación interino asegura que no desarchivará las investigaciones contra Dina Boluarte y defiende a José Jerí

Transportistas en SJL conmueven al cantarle cumpleaños a un conductor en pleno paro: "Gente luchadora"

Transportistas en SJL conmueven al cantarle cumpleaños a un conductor en pleno paro: "Gente luchadora"

Perrito ‘devoto’ del Señor de los Milagros se roba miradas con su hábito morado: "Listo para la procesión"

Perrito ‘devoto’ del Señor de los Milagros se roba miradas con su hábito morado: "Listo para la procesión"

Los mejores memes que dejó la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú

Los mejores memes que dejó la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú

Peruano revela que algunos técnicos estafan a clientes e inventan problemas en sus teléfonos [VIDEO]

Peruano revela que algunos técnicos estafan a clientes e inventan problemas en sus teléfonos [VIDEO]

'Lady 2 soles': usuarios crean divertidos memes y videos con IA sobre policía que se negó a pagar su pasaje a un chofer

'Lady 2 soles': usuarios crean divertidos memes y videos con IA sobre policía que se negó a pagar su pasaje a un chofer

Google Maps: así luce la verdadera cascada que inspiró la película Up [FOTOS]

Google Maps: así luce la verdadera cascada que inspiró la película Up [FOTOS]

Encuentra a su madre biológica después de 20 años, pero mamá la rechaza en EEUU: "No me contactes"

Encuentra a su madre biológica después de 20 años, pero mamá la rechaza en EEUU: "No me contactes"

Peruano en bicicleta grita eufórico frente a la casa de Dina Boluarte tras su vacancia y redes lo apoyan: “Nos representa a los 33 millones”

Peruano en bicicleta grita eufórico frente a la casa de Dina Boluarte tras su vacancia y redes lo apoyan: “Nos representa a los 33 millones”

