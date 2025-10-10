Reportera pregunta por el presidente José Jerí y ciudadana lanza demoledora crítica: "Que se vayan todos"

José Jerí asumió la presidencia del Perú el 10 de octubre de 2025 tras la vacancia de Dina Boluarte. Foto: composiciónLR/Andina/Difusión

José Jerí asumió la Presidencia de la República por motivo de la vacancia de Dina Boluarte, realizada en el pleno del Congreso. El partidario de Somos Perú dejó su cargo como titular del Legislativo y juramentó, a altas horas de la noche, como nuevo jefe de Estado. Sin embargo, el ascenso del nuevo mandatario al sillón presidencial ha sido recibido con críticas que señalan la profunda crisis de legitimidad que atraviesa la clase política peruana.

Asimismo, la existencia de tres investigaciones fiscales en su contra por el delito de violación sexual han puesto en alerta a los ciudadanos, que no dejaron de hacer sentir su rechazo, tanto al nuevo presidente, como al Congreso de la República.

Ciudadanos rechazan a José Jerí como nuevo presidente de la República

Las críticas hacia la toma de mando de José Jerí no se hicieron esperar. El ahora expresidente del Congreso está siendo blanco de señalamientos a raíz de sus investigaciones en la Fiscalía por delitos sexuales. Por otra parte, el Parlamento, quienes eligieron a Jerí como titular del Congreso y rechazaron la moción de censura contra la Mesa Directiva a la que integraba, también cuenta con la poca aceptación del ciudadano de a pie.

"No espero nada. ¿Qué puedo esperar de un viola...? ¿Qué puedo esperar de un Congreso sucio, de un Congreso confabulado que lo puso. Y ahora pretenden limpiarse sacándola (a Dina Boluarte)", comentó una señora ante las cámaras.

"Ya no sé qué preferir, ni qué pedir. (Prefiero) que hubiesen elecciones nuevas, que se vayan todos", agregó.

¿Cuáles son las denuncias que caen sobre José Jerí?

En la madrugada del 10 de octubre de 2025, José Enrique Jerí Oré asumió la presidencia del Perú tras la destitución de Dina Boluarte, aprobada por unanimidad en el Pleno del Congreso. Con 38 años, Jerí se convierte en el tercer mandatario más joven en la historia del país y el séptimo en ocupar el cargo en solo diez años, reflejando la persistente crisis política que atraviesa la nación.

No obstante, su llegada al poder ha estado marcada por la controversia. A inicios de 2025, fue denunciado por presunta violación sexual relacionada con un encuentro social celebrado en la provincia de Canta a finales de 2024. La denunciante lo acusó de haber cometido el delito mientras ella se encontraba en situación de vulnerabilidad. Pese a ello, el Ministerio Público archivó la investigación por falta de pruebas.

“Puedo afirmar que quedó demostrado que no tuve ninguna participación... Ese pronunciamiento de la Fiscalía confirma plenamente mi inocencia”, declaró en su momento el ahora presidente José Jerí.