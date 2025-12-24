HOYSuscripcion LR Focus

Niño conmueve al regalar panetones a operarios de limpieza pública en Huaura: "Hermoso gesto"

Menor sorprendió a operarios de limpieza pública con obsequios navideños. Uno de los trabajadores, conmovido por el gesto, agradeció con un abrazo a poco de Navidad.

Usuarios en redes sociales elogian la noble acción de un niño hacia el personal de limpieza pública.
Usuarios en redes sociales elogian la noble acción de un niño hacia el personal de limpieza pública. | Foto: composición LR/ Red Noticias Norte

A pocos de celebrar la Navidad, un niño se convirtió en el protagonista de una escena que enterneció en Huaura, Lima. El menor sorprendió al personal de limpieza mientras realizaban su ruta habitual por la vía pública a bordo de un camión compactador de residuos. Con panetones en mano, el niño decidió detenerlos para entregarles un obsequio navideño, lo que generó un emotivo momento que rápidamente captó la atención de usuarios en redes sociales.

Niño regala panetones a operarios de limpieza pública en Huaura

De acuerdo al clip viral en la cuenta rednoticiasnortechico en TikTok, el menor esperó pacientemente el camión recolector e hizo entrega de los panetones. Uno de los operarios de limpieza, visiblemente conmovido, no pudo contener la emoción y abrazó al menor en señal de agradecimiento.

PUEDES VER: ¡Lo encontraron! Vendedor de caramelos recibe apoyo tras conocerse que ahorraba meses para comprar un pavito

lr.pe

La noble acción del niño no solo fue dirigida a quienes recogían los residuos, sino también al chofer del vehículo municipal, quien recibió el panetón de manera especial. Este gesto resaltó la importancia de valorar el trabajo que realizan día a día los trabajadores municipales para mantener todo limpio.

Usuarios en redes sociales resaltan el gesto del menor

Usuarios de TikTok no dudaron en elogiar al menor, calificando su iniciativa como un ejemplo de empatía y gratitud. En tiempos donde pequeños gestos pueden marcar grandes diferencias, el niño recordó a todos que la esencia navideña está en compartir y reconocer la labor de quienes trabajan por el bienestar de la comunidad.

PUEDES VER: Cubano graba su reacción al canjear por primera vez su pavo navideño: "Vamos a cenar avestruz este fin de año"

lr.pe

"Prometo que haré eso con mi pequeña, algún día", "Mi mamá siempre nos dice que si el basurero pasa el 24 tenemos que darles panetón y ya se volvió tradición, hasta lo perseguimos si pasa rápido, algunos vecinos comenzaron a realizar lo mismo", "Algún día, lo prometo", "Dios bendiga a los trabajadores de limpieza pública, es muy difícil ese trabajo, mil respetos para ellos", reaccionaron usuarios en redes sociales.

