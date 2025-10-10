Los mejores memes que dejó la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú
Así reaccionaron los usuarios de las redes sociales tras la decisión del Congreso de vacar a Dina Boluarte del cargo de presidenta.del Perú.
La presidenta Dina Boluarte fue vacada por el Congreso de la República este viernes 10 de octubre. Así el Perú vivirá un nuevo gobierno de transición de cara a las elecciones generales de 2026.
En este contexto, miles de usuarios en las redes sociales publican los mejores memes de la salida de Boluarte, que ha sido esperada desde que ocurrió la crisis social a finales de 2022 e inicios de 2023.
Los mejores memes tras la vacancia de Dina Boluarte a la presidencia del Perú
La vacancia de la entonces mano derecha de Pedro Castillo se gestó a raíz de cinco mociones, apoyadas por Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre, Alianza Para el Progreso, Bloque Magisterial y otras bancadas. Tras ello, las redes sociales aprovecharon la oportunidad para crear los mejores memes tras la caída del gobierno de Boluarte.
¿Quién será el próximo presidente del Perú?
La Constitución Política del Perú establece que, en caso de que el mandatario y los dos vicepresidentes se encuentren imposibilitados de manera permanente, la responsabilidad del mando recaerá en el presidente del Congreso. Por tanto, José Jerí, representante de la bancada Somos Perú, asumirá la cabeza del Poder Ejecutivo. De esta manera, tomará el cargo presidencial durante el gobierno de transición hasta las elecciones generales de julio de 2026.