HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¡LO ÚLTIMO! Dina Boluarte no es más presidenta de la República
¡LO ÚLTIMO! Dina Boluarte no es más presidenta de la República     ¡LO ÚLTIMO! Dina Boluarte no es más presidenta de la República     ¡LO ÚLTIMO! Dina Boluarte no es más presidenta de la República     
Tendencias

Los mejores memes que dejó la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú

Así reaccionaron los usuarios de las redes sociales tras la decisión del Congreso de vacar a Dina Boluarte del cargo de presidenta.del Perú.  

Dina Boluarte dejó la presidencia de la República tras casi tres años en el poder.
Dina Boluarte dejó la presidencia de la República tras casi tres años en el poder. | Foto: composición LR

La presidenta Dina Boluarte fue vacada por el Congreso de la República este viernes 10 de octubre. Así el Perú vivirá un nuevo gobierno de transición de cara a las elecciones generales de 2026.

En este contexto, miles de usuarios en las redes sociales publican los mejores memes de la salida de Boluarte, que ha sido esperada desde que ocurrió la crisis social a finales de 2022 e inicios de 2023.

PUEDES VER: ¿Quién es el presidente del Congreso del Perú y cuál es su papel en una vacancia presidencial?

lr.pe

Los mejores memes tras la vacancia de Dina Boluarte a la presidencia del Perú

La vacancia de la entonces mano derecha de Pedro Castillo se gestó a raíz de cinco mociones, apoyadas por Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre, Alianza Para el Progreso, Bloque Magisterial y otras bancadas. Tras ello, las redes sociales aprovecharon la oportunidad para crear los mejores memes tras la caída del gobierno de Boluarte.

larepublica.pe
larepublica.pe
larepublica.pe
larepublica.pe
larepublica.pe
larepublica.pe
larepublica.pe
larepublica.pe
larepublica.pe
larepublica.pe

PUEDES VER: Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

lr.pe

¿Quién será el próximo presidente del Perú?

Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

La Constitución Política del Perú establece que, en caso de que el mandatario y los dos vicepresidentes se encuentren imposibilitados de manera permanente, la responsabilidad del mando recaerá en el presidente del Congreso. Por tanto, José Jerí, representante de la bancada Somos Perú, asumirá la cabeza del Poder Ejecutivo. De esta manera, tomará el cargo presidencial durante el gobierno de transición hasta las elecciones generales de julio de 2026.

Notas relacionadas
¿Quién es el presidente del Congreso del Perú y cuál es su papel en una vacancia presidencial?

¿Quién es el presidente del Congreso del Perú y cuál es su papel en una vacancia presidencial?

LEER MÁS
Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

LEER MÁS
Pedro Castillo ante posible vacancia: "Golpistas que llevaron a Boluarte al poder quieren borrar sus huellas de la dictadura"

Pedro Castillo ante posible vacancia: "Golpistas que llevaron a Boluarte al poder quieren borrar sus huellas de la dictadura"

LEER MÁS
Transportistas en SJL conmueven al cantarle cumpleaños a un conductor en pleno paro: "Gente luchadora"

Transportistas en SJL conmueven al cantarle cumpleaños a un conductor en pleno paro: "Gente luchadora"

LEER MÁS
Perrito ‘devoto’ del Señor de los Milagros se roba miradas con su hábito morado: "Listo para la procesión"

Perrito ‘devoto’ del Señor de los Milagros se roba miradas con su hábito morado: "Listo para la procesión"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Encuentra a su madre biológica después de 20 años, pero mamá la rechaza en EEUU: "No me contactes"

Encuentra a su madre biológica después de 20 años, pero mamá la rechaza en EEUU: "No me contactes"

LEER MÁS
Memes por el mensaje a la Nación de Dina Boluarte: las imágenes y videos más virales después de más de 4 horas discurso

Memes por el mensaje a la Nación de Dina Boluarte: las imágenes y videos más virales después de más de 4 horas discurso

LEER MÁS
Fallece recordada actriz de ‘Risas y salsa’ Teresa Olmos

Fallece recordada actriz de ‘Risas y salsa’ Teresa Olmos

LEER MÁS
Polluelo sale de su cascarón en java de huevos que estaba a punto de venderse [VIDEO]

Polluelo sale de su cascarón en java de huevos que estaba a punto de venderse [VIDEO]

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Tendencias

'Lady 2 soles': usuarios crean divertidos memes y videos con IA sobre policía que se negó a pagar su pasaje a un chofer

Joven de Huaral sorprende al llegar a medianoche a la UNMSM para rendir su examen de admisión: "Es la primera vez que postulo"

Joven venezolana ingresó a San Marcos en segundo lugar y rompe en llanto: "Gracias, Dios mío"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025