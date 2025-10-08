“Lady 2 soles”: usuarios crean memes y videos de suboficial que se negó a pagar su pasaje.

'Lady 2 soles': usuarios crean divertidos memes y videos con IA sobre policía que se negó a pagar su pasaje a un chofer
Una suboficial de la Policía se negó a pagar S/2 de pasaje y, tras discutir con el chofer, llamó a al menos ocho colegas para intervenir y detener al conductor del bus. El hecho indigno a las redes.
- Postulante logra ingresar a segundos del cierre de puertas del último examen de admisión UNMSM 2026-I: "Corriendo por sus sueños"
- Captan a postulante a San Marcos pedir de rodillas ingresar al examen de admisión tras llegar tarde: "Déjenla entrar"
El 5 de octubre se viralizó el caso de una suboficial de la Policía que se negó a pagar S/2 de pasaje en un bus público. Tras discutir con el chofer, llamó a sus colegas y, en respuesta, al menos ocho policías acudieron al lugar y detuvieron al conductor. El hecho fue grabado por pasajeros y generó indignación en redes sociales, donde la agente fue apodada “Lady 2 soles”. Fue identificada como la suboficial de tercera Judith Tereza Cuba Lara de Pancasio. El chofer fue liberado tras 24 horas de estar detenido, además de criticar la actitud de la policía y una serie de irregularidades en su detención.
El hecho se volvió viral en redes y generó que muchos usuarios crearan divertidos memes y videos con IA sobre el hecho
PUEDES VER: Liberan a chofer que fue detenido por cobrar pasaje a mujer policía y denuncia irregularidades: "No me enseñó su carnet"
Los divertidos memes y videos con IA sobre la policía que no quiso pagar S/2 de pasaje
Te compartimos los memes y videos generados por IA sobre 'Lady 2 soles' que más se han difundido a través de la red social de X (anteriormente Twitter)
MOOODCAST
De lunes a viernes a las 12:20 p.m.Ver ahora