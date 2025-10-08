HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima
Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     
Tendencias

'Lady 2 soles': usuarios crean divertidos memes y videos con IA sobre policía que se negó a pagar su pasaje a un chofer

Una suboficial de la Policía se negó a pagar S/2 de pasaje y, tras discutir con el chofer, llamó a al menos ocho colegas para intervenir y detener al conductor del bus. El hecho indigno a las redes.

“Lady 2 soles”: usuarios crean memes y videos de suboficial que se negó a pagar su pasaje.
“Lady 2 soles”: usuarios crean memes y videos de suboficial que se negó a pagar su pasaje. | Fuente: X

El 5 de octubre se viralizó el caso de una suboficial de la Policía que se negó a pagar S/2 de pasaje en un bus público. Tras discutir con el chofer, llamó a sus colegas y, en respuesta, al menos ocho policías acudieron al lugar y detuvieron al conductor. El hecho fue grabado por pasajeros y generó indignación en redes sociales, donde la agente fue apodada “Lady 2 soles”. Fue identificada como la suboficial de tercera Judith Tereza Cuba Lara de Pancasio. El chofer fue liberado tras 24 horas de estar detenido, además de criticar la actitud de la policía y una serie de irregularidades en su detención.

El hecho se volvió viral en redes y generó que muchos usuarios crearan divertidos memes y videos con IA sobre el hecho

PUEDES VER: Liberan a chofer que fue detenido por cobrar pasaje a mujer policía y denuncia irregularidades: "No me enseñó su carnet"

lr.pe

Los divertidos memes y videos con IA sobre la policía que no quiso pagar S/2 de pasaje

Te compartimos los memes y videos generados por IA sobre 'Lady 2 soles' que más se han difundido a través de la red social de X (anteriormente Twitter)

larepublica.pe
larepublica.pe
Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora
larepublica.pe
Notas relacionadas
Abogado de suboficial Judith Cuba asegura que habrá sentencia condenatoria contra el chofer que le cobró S/2

Abogado de suboficial Judith Cuba asegura que habrá sentencia condenatoria contra el chofer que le cobró S/2

LEER MÁS
Alcalde de SJL, Jesús Maldonado, denuncia presunto caso de corrupción de la PNP tras recuperar vehículo robado: “Estaba pidiendo plata al dueño”

Alcalde de SJL, Jesús Maldonado, denuncia presunto caso de corrupción de la PNP tras recuperar vehículo robado: “Estaba pidiendo plata al dueño”

LEER MÁS
Policía se negó a pagar pasaje y llamó a colegas para detener al chofer frente a todos los pasajeros: testigos grabaron la escena

Policía se negó a pagar pasaje y llamó a colegas para detener al chofer frente a todos los pasajeros: testigos grabaron la escena

LEER MÁS
Transportistas en SJL conmueven al cantarle cumpleaños a un conductor en pleno paro: "Gente luchadora"

Transportistas en SJL conmueven al cantarle cumpleaños a un conductor en pleno paro: "Gente luchadora"

LEER MÁS
Perrito ‘devoto’ del Señor de los Milagros se roba miradas con su hábito morado: "Listo para la procesión"

Perrito ‘devoto’ del Señor de los Milagros se roba miradas con su hábito morado: "Listo para la procesión"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven de Huaral sorprende al llegar a medianoche a la UNMSM para rendir su examen de admisión: "Es la primera vez que postulo"

Joven de Huaral sorprende al llegar a medianoche a la UNMSM para rendir su examen de admisión: "Es la primera vez que postulo"

LEER MÁS
Encuentra a su madre biológica después de 20 años, pero mamá la rechaza en EEUU: "No me contactes"

Encuentra a su madre biológica después de 20 años, pero mamá la rechaza en EEUU: "No me contactes"

LEER MÁS
Joven venezolana ingresó a San Marcos en segundo lugar y rompe en llanto: "Gracias, Dios mío"

Joven venezolana ingresó a San Marcos en segundo lugar y rompe en llanto: "Gracias, Dios mío"

LEER MÁS
¿Último grito de la moda? Peruanos quedan en shock por exorbitante precio de carteras fabricadas con bolsas de mercado

¿Último grito de la moda? Peruanos quedan en shock por exorbitante precio de carteras fabricadas con bolsas de mercado

LEER MÁS
Joven peruano interrumpe boda de su mejor amigo y reacción de la novia sorprende: "Yo me opongo"

Joven peruano interrumpe boda de su mejor amigo y reacción de la novia sorprende: "Yo me opongo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Tendencias

Christian Hudtwalcker explota tras mensaje de la presidenta Dina Boluarte contra el paro de transportistas: "Qué brut*"

Mark Vito se roba el show en evento familiar y deja a su novia en shock: "Ni más lo llevo"

Postulante logra ingresar a segundos del cierre de puertas del último examen de admisión UNMSM 2026-I: "Corriendo por sus sueños"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025