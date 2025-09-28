HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO por el Clausura     
Peruano queda sorprendido al conocer el bosque de rocas de Vichaycocha: “Aquí se grabó el El Señor de los Anillos”

Un turista compartió en TikTok el destino turístico que queda en la sierra de Huaral. Así, otros usuarios de la red social compararon el lugar con escenarios de la obra de Tolkien.

Turista visitó el bosque de rocas de Vichaycocha, ubicado en la sierra de Huaral, Lima.
Turista visitó el bosque de rocas de Vichaycocha, ubicado en la sierra de Huaral, Lima.

Perú es conocido por ofrecer majestuosos destinos turísticos en todo su territorio, como Machu Picchu o el Nevado Huascarán. Además de estos lugares imponentes, la región de Lima tiene un bosque de rocas que se compara con los icónicos escenarios de la saga de películas de 'El Señor de los Anillos'.

A través de un TikTok, un usuario visitó Vichaycocha, ubicado cerca de la capital peruana. El área destaca porque brinda un paisaje formidable que se asemeja a los castillos y las montañas que J. R. R. Tolkien narra en sus obras, así como a las historias medievales.

lr.pe

Comparan Vichaycocha con películas de El Señor de los Anillos

El usuario francesco.vlogs de TikTok publicó un video cuando llegó al bosque de rocas Vichaycocha, ubicado en la sierra de Huaral, en el departamento de Lima. El cibernauta no pudo contener su asombro frente a la estructura rocosa. Asimismo, en la casilla de comentarios resaltaron su parecido a la 'Minas Tirith' de la última película de 'El Señor de los Anillos', así como a 'Erebor', montaña que apareció en 'El Hobbit'.

lr.pe

¿Cómo visitar Vichaycocha?

El destino turístico se ubica en la comunidad campesina San Miguel de Vichaycocha, a pocas horas de Lima. Por otro lado, el ingreso tiene un precio de S/5 por persona. Para llegar a Vichaycocha desde la capital peruana, es necesario pasar por la ciudad de Huaral, que ofrece diferentes transportes, como viajes privados o colectivos.

