Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

Estudiante logró ingresar a la UNI, San Marcos, PUCP y otras dos universidades más. Su historia se viralizó por su desempeño académico.

Joven destaca por su desempeño académico y es elogiada en redes.
Joven destaca por su desempeño académico y es elogiada en redes. | Foto: composición LR/ TikTok

Una joven peruana sorprendió al revelar que logró ingresar a cinco importantes universidades del Perú y hasta fue aceptada en dos diferentes becas. Su historia rápidamente se viralizó en redes sociales y generó sorpresa por su aptitud académica. La muchacha relató que tuvo una difícil decisión al elegir su próxima casa de estudios.

Joven sorprende al ingresar a cinco universidades y obtener dos becas

De acuerdo al clip en la cuenta Chisme Universitario en TikTok, los conductores del espacio digital entrevistaron a los postulantes que dieron su examen 2026-I Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), dirigido exclusivamente para las modalidades de Ingreso Escolar Nacional (IEN) y Beca 18.

PUEDES VER: Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

lr.pe

En ese contexto, una joven relató que asistió a la evaluación para grabar contenido para sus redes sociales. Comentó que durante el 2024 logró ingresar a cinco universidades e incluso alcanzó primeros puestos.

"En la UNI, Ingeniería Económica, segundo puesto en mi carrera. A San Marcos, Ingeniería Industrial, cuarto puesto en mi carrera. En la PUCP, primer puesto en Ciencias e Ingeniería Industrial también. A la Universidad del Pacífico, bueno, ahí no dice nada de puestos, pero ingresé. Y a la del Callao, primer puesto en Ingeniería Mecánica y quinto puesto del cómputo general", detalló.

Tras ello, comentó que también pudo acceder a dos tipos de subsidios educativos, pero prefirió una beca privada. "Tengo beca completa de beca BCP, pero también gané beca 18. Elegí más que todo por la carrera y por las oportunidades que siento que me ofrecía", describió.

Usuarios resaltan la decisión de la estudiante

Como era de esperarse, el clip compartido en TikTok generó diversos varios comentarios y también curiosidad por las becas a las que pueden acceder estudiantes sobresalientes.

"Mujer inteligente, hará contactos", "Está cumpliendo sus sueños", "Era que nos cuente, no que nos humille", "Ella tenía todas las posibilidades, mejor dicho: la capacidad de poder escoger y lo hizo. Sacando el jugo a todo lo que ella puede, así pudo escoger el mejor camino que ella cree y lo hizo muy bien", describieron usuarios.

