HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Chofer se quiebra al recordar las palabras de su hijo al salir a trabajar: “Me dice 'Espero que regreses'’”

Conductor mencionó que se siente muy dolido con la situación crítica que atraviesa el sector transporte.

"Qué impotencia", reaccionaron usuarios en redes sociales sobre opinión de chofer.
"Qué impotencia", reaccionaron usuarios en redes sociales sobre opinión de chofer. | Foto: composición LR/ Latina

Un conductor conmovió en redes sociales al contar el mensaje que su hijo le dice cada vez que sale a trabajar. El chofer explicó que vive en la incertidumbre de no saber si regresará vivo a su casa tras el incremento de las extorsiones. Como se sabe, el último lunes 6 de octubre se realizaron varias movilizaciones por parte de gremios de transporte que exigieron medidas urgentes ante la ola de criminalidad.

Conductor se quiebra al recordar las palabras de su hijo al salir a trabajar

“Me dice: ‘Espero que regreses’”, confesó el chofer al relatar el mensaje que su hijo le da cada vez que sale a trabajar, durante una entrevista con una reportera de Latina. La frase, sencilla, pero cargada de miedo, refleja el impacto emocional que la creciente violencia está dejando en las familias peruanas, especialmente en quienes trabajan en las calles y se exponen diariamente a este tipo de situaciones peligrosas.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: César Hildebrandt rechaza idea de Dina Boluarte para frenar extorsiones: "Es un modo sonso de tomar a la ligera la huelga"

lr.pe

"La policía nos bota, nos amenaza. La verdad, señorita, no tengo palabras. Lo único, estoy muy dolido. Mañana seguramente saldremos a trabajar, si estamos seguros de que vamos a salir a trabajar, pero no estamos seguros si vamos a volver", comentó muy apenado.

¿A qué acuerdos se llegó tras reunión de los gremios de transportes con la PCM?

En la reunión se acordó instalar una mesa de trabajo con la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros y empresas de transporte el 14 de octubre, además del compromiso del Poder Ejecutivo de brindar apoyo a conductores, cobradores y familiares afectados por actos delictivos. También se coordinará con el Ministerio Público y el Poder Judicial la implementación de unidades de flagrancia y el fortalecimiento del bloqueo de celulares en penales.

PUEDES VER: Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"

lr.pe

Los firmantes se comprometieron a evitar medidas que afecten el servicio de transporte sin previa coordinación con las autoridades. Finalmente, se acordó levantar la paralización del 6 de octubre y reanudar el servicio desde este 7 de octubre.

Notas relacionadas
"No abran ningún mensaje": Carlincatura expone el "plan" de la presidenta Boluarte para frenar las extorsiones

"No abran ningún mensaje": Carlincatura expone el "plan" de la presidenta Boluarte para frenar las extorsiones

LEER MÁS
Paro del 7 de octubre: las universidades e institutos de Lima que no tendrán clases presenciales por paralización de transportistas

Paro del 7 de octubre: las universidades e institutos de Lima que no tendrán clases presenciales por paralización de transportistas

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: transportistas llegan a un acuerdo con la PCM

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: transportistas llegan a un acuerdo con la PCM

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, tras reunión con el Congreso: "No he levantado el paro"

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, tras reunión con el Congreso: "No he levantado el paro"

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: transportistas llegan a un acuerdo con la PCM

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: transportistas llegan a un acuerdo con la PCM

LEER MÁS
Paro 7 de octubre: sector de transportistas extienden paralización por 48 horas pese a acuerdo con Gobierno

Paro 7 de octubre: sector de transportistas extienden paralización por 48 horas pese a acuerdo con Gobierno

LEER MÁS
Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

LEER MÁS
RMP explica qué debe pasar para que policías paguen pasaje en transporte público: "Eso se resuelve en el Congreso"

RMP explica qué debe pasar para que policías paguen pasaje en transporte público: "Eso se resuelve en el Congreso"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Sociedad

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025