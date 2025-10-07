Chofer se quiebra al recordar las palabras de su hijo al salir a trabajar: “Me dice 'Espero que regreses'’”

Un conductor conmovió en redes sociales al contar el mensaje que su hijo le dice cada vez que sale a trabajar. El chofer explicó que vive en la incertidumbre de no saber si regresará vivo a su casa tras el incremento de las extorsiones. Como se sabe, el último lunes 6 de octubre se realizaron varias movilizaciones por parte de gremios de transporte que exigieron medidas urgentes ante la ola de criminalidad.

Conductor se quiebra al recordar las palabras de su hijo al salir a trabajar

“Me dice: ‘Espero que regreses’”, confesó el chofer al relatar el mensaje que su hijo le da cada vez que sale a trabajar, durante una entrevista con una reportera de Latina. La frase, sencilla, pero cargada de miedo, refleja el impacto emocional que la creciente violencia está dejando en las familias peruanas, especialmente en quienes trabajan en las calles y se exponen diariamente a este tipo de situaciones peligrosas.

"La policía nos bota, nos amenaza. La verdad, señorita, no tengo palabras. Lo único, estoy muy dolido. Mañana seguramente saldremos a trabajar, si estamos seguros de que vamos a salir a trabajar, pero no estamos seguros si vamos a volver", comentó muy apenado.

¿A qué acuerdos se llegó tras reunión de los gremios de transportes con la PCM?

En la reunión se acordó instalar una mesa de trabajo con la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros y empresas de transporte el 14 de octubre, además del compromiso del Poder Ejecutivo de brindar apoyo a conductores, cobradores y familiares afectados por actos delictivos. También se coordinará con el Ministerio Público y el Poder Judicial la implementación de unidades de flagrancia y el fortalecimiento del bloqueo de celulares en penales.

Los firmantes se comprometieron a evitar medidas que afecten el servicio de transporte sin previa coordinación con las autoridades. Finalmente, se acordó levantar la paralización del 6 de octubre y reanudar el servicio desde este 7 de octubre.