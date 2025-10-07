Chofer se quiebra al recordar las palabras de su hijo al salir a trabajar: “Me dice 'Espero que regreses'’”
Conductor mencionó que se siente muy dolido con la situación crítica que atraviesa el sector transporte.
- No habrá paro de transportistas este 7 de octubre, tras reunión de los principales gremios con el PCM
- ¿Clases presenciales o virtuales este 7 de octubre? Esto dice Minedu ante el paro de transportistas en Lima y Callao
Un conductor conmovió en redes sociales al contar el mensaje que su hijo le dice cada vez que sale a trabajar. El chofer explicó que vive en la incertidumbre de no saber si regresará vivo a su casa tras el incremento de las extorsiones. Como se sabe, el último lunes 6 de octubre se realizaron varias movilizaciones por parte de gremios de transporte que exigieron medidas urgentes ante la ola de criminalidad.
Conductor se quiebra al recordar las palabras de su hijo al salir a trabajar
“Me dice: ‘Espero que regreses’”, confesó el chofer al relatar el mensaje que su hijo le da cada vez que sale a trabajar, durante una entrevista con una reportera de Latina. La frase, sencilla, pero cargada de miedo, refleja el impacto emocional que la creciente violencia está dejando en las familias peruanas, especialmente en quienes trabajan en las calles y se exponen diariamente a este tipo de situaciones peligrosas.
TE RECOMENDAMOS
JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: César Hildebrandt rechaza idea de Dina Boluarte para frenar extorsiones: "Es un modo sonso de tomar a la ligera la huelga"
"La policía nos bota, nos amenaza. La verdad, señorita, no tengo palabras. Lo único, estoy muy dolido. Mañana seguramente saldremos a trabajar, si estamos seguros de que vamos a salir a trabajar, pero no estamos seguros si vamos a volver", comentó muy apenado.
¿A qué acuerdos se llegó tras reunión de los gremios de transportes con la PCM?
En la reunión se acordó instalar una mesa de trabajo con la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros y empresas de transporte el 14 de octubre, además del compromiso del Poder Ejecutivo de brindar apoyo a conductores, cobradores y familiares afectados por actos delictivos. También se coordinará con el Ministerio Público y el Poder Judicial la implementación de unidades de flagrancia y el fortalecimiento del bloqueo de celulares en penales.
PUEDES VER: Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"
Los firmantes se comprometieron a evitar medidas que afecten el servicio de transporte sin previa coordinación con las autoridades. Finalmente, se acordó levantar la paralización del 6 de octubre y reanudar el servicio desde este 7 de octubre.