HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      
Tendencias

Perrito ‘devoto’ del Señor de los Milagros se roba miradas con su hábito morado: "Listo para la procesión"

Animalito sorprendió en redes sociales con su peculiar atuendo muy parecido a los fieles devotos del Señor de los Milagros.

"Es parte de la hermandad", aseguraron usuarios en TikTok.
"Es parte de la hermandad", aseguraron usuarios en TikTok. | Foto: composición LR/@cvarrisueno/TikTok

Un perrito se ganó el corazón de cientos de usuarios en redes sociales tras ser captado con un peculiar hábito morado. El animalito luce el atuendo hecho a medida durante las procesiones del Señor de los Milagros. Como era de esperarse, la tierna escena no dudó en viralizarse rápidamente; sin embargo, también generó un intenso debate.

Perrito con hábito morado roba corazones durante procesión del Señor de los Milagros

De acuerdo al clip en la cuenta cvarrisueno en TikTok, el perrito luce un hábito morado y unas pequeñas manitos postizas que simulaban cargar un sahumador, como lo hacen las sahumadoras devotas del Señor de los Milagros.

PUEDES VER: Joven peruano interrumpe boda de su mejor amigo y reacción de la novia sorprende: "Yo me opongo"

lr.pe

Usuarios no dudaron en compartir las imágenes y varios indicaron que sería símbolo de la devoción y alegría en esta tradicional celebración religiosa. Además, su presencia no solo llamó la atención, sino que también arrancó sonrisas en medio de un evento lleno de fervor, promesas y esperanza.

Reacciones en redes sociales sobre perrito ‘devoto’

Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

Las imágenes del perrito con hábito morado generaron reacciones divididas en redes sociales. Mientras muchos lo calificaron como un gesto tierno y creativo que aporta alegría a la tradicional procesión, otros cuestionaron si era apropiado vestir a un animal con fines religiosos. "Es parte de la hermandad", "Tiene mucha fe", "Listo para la procesión", describieron cibernautas en TikTok.

Notas relacionadas
Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

LEER MÁS
El Señor de los Milagros en la literatura peruana

El Señor de los Milagros en la literatura peruana

LEER MÁS
Perrito se resiste a ser rociado con agua bendita en ceremonia masiva de mascotas y redes estallan: "No quiero, mamá"

Perrito se resiste a ser rociado con agua bendita en ceremonia masiva de mascotas y redes estallan: "No quiero, mamá"

LEER MÁS
Postulante logra ingresar a segundos del cierre de puertas del último examen de admisión UNMSM 2026-I: "Corriendo por sus sueños"

Postulante logra ingresar a segundos del cierre de puertas del último examen de admisión UNMSM 2026-I: "Corriendo por sus sueños"

LEER MÁS
Captan a postulante a San Marcos pedir de rodillas ingresar al examen de admisión tras llegar tarde: "Déjenla entrar"

Captan a postulante a San Marcos pedir de rodillas ingresar al examen de admisión tras llegar tarde: "Déjenla entrar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven de Huaral sorprende al llegar a medianoche a la UNMSM para rendir su examen de admisión: "Es la primera vez que postulo"

Joven de Huaral sorprende al llegar a medianoche a la UNMSM para rendir su examen de admisión: "Es la primera vez que postulo"

LEER MÁS
Christian Hudtwalcker explota tras mensaje de la presidenta Dina Boluarte contra el paro de transportistas: "Qué brut*"

Christian Hudtwalcker explota tras mensaje de la presidenta Dina Boluarte contra el paro de transportistas: "Qué brut*"

LEER MÁS
Joven peruano interrumpe boda de su mejor amigo y reacción de la novia sorprende: "Yo me opongo"

Joven peruano interrumpe boda de su mejor amigo y reacción de la novia sorprende: "Yo me opongo"

LEER MÁS
Postulante llegó corriendo a San Marcos, se cayó y las puertas ya estaban cerradas: "No se logró"

Postulante llegó corriendo a San Marcos, se cayó y las puertas ya estaban cerradas: "No se logró"

LEER MÁS
Joven venezolana ingresó a San Marcos en segundo lugar y rompe en llanto: "Gracias, Dios mío"

Joven venezolana ingresó a San Marcos en segundo lugar y rompe en llanto: "Gracias, Dios mío"

LEER MÁS
Peruana muestra cómo es una playa un Puno y en redes reaccionan: "¿Están tomando sol o frío?"

Peruana muestra cómo es una playa un Puno y en redes reaccionan: "¿Están tomando sol o frío?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Tendencias

Christian Hudtwalcker explota tras mensaje de la presidenta Dina Boluarte contra el paro de transportistas: "Qué brut*"

Mark Vito se roba el show en evento familiar y deja a su novia en shock: "Ni más lo llevo"

Postulante logra ingresar a segundos del cierre de puertas del último examen de admisión UNMSM 2026-I: "Corriendo por sus sueños"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025