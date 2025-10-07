Perrito ‘devoto’ del Señor de los Milagros se roba miradas con su hábito morado: "Listo para la procesión"

Un perrito se ganó el corazón de cientos de usuarios en redes sociales tras ser captado con un peculiar hábito morado. El animalito luce el atuendo hecho a medida durante las procesiones del Señor de los Milagros. Como era de esperarse, la tierna escena no dudó en viralizarse rápidamente; sin embargo, también generó un intenso debate.

Perrito con hábito morado roba corazones durante procesión del Señor de los Milagros

De acuerdo al clip en la cuenta cvarrisueno en TikTok, el perrito luce un hábito morado y unas pequeñas manitos postizas que simulaban cargar un sahumador, como lo hacen las sahumadoras devotas del Señor de los Milagros.

Usuarios no dudaron en compartir las imágenes y varios indicaron que sería símbolo de la devoción y alegría en esta tradicional celebración religiosa. Además, su presencia no solo llamó la atención, sino que también arrancó sonrisas en medio de un evento lleno de fervor, promesas y esperanza.

Reacciones en redes sociales sobre perrito ‘devoto’

Las imágenes del perrito con hábito morado generaron reacciones divididas en redes sociales. Mientras muchos lo calificaron como un gesto tierno y creativo que aporta alegría a la tradicional procesión, otros cuestionaron si era apropiado vestir a un animal con fines religiosos. "Es parte de la hermandad", "Tiene mucha fe", "Listo para la procesión", describieron cibernautas en TikTok.