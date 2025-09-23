Norky's emitió un comunicado rechazando los actos racistas emitidos por la joven peruana Alejandra Argumedo en el Metropolitano. | Foto: Composición LR/ Open Plaza/ TikTok

En un video que se volvió viral en TikTok, una joven peruana fue grabada mientras lanzaba insultos racistas contra pasajeros del Metropolitano. “¿Creen que por ustedes voy a entrar como un animal?”, se le escucha decir a la mujer, identificada como Alejandra Argumedo, quien formaba parte de un podcast deportivo llamado 'Hinchas al aire'. Luego del incidente, dicho programa emitió un pronunciamiento en el que los conductores afirmaron que la mujer ya no forma parte del equipo.

Estos actos discriminatorios llevaron a la Fiscalía a iniciar una investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por presunta discriminación. Asimismo, empresas como Norky's, con las que había tenido vínculos a través del programa en el que trabajaba, emitieron pronunciamientos en los que rechazaron los hechos racistas.

Comunicado de Norky's por actos discriminatorios de Alejandra Argumedo

A través de un comunicado en redes sociales, Norky's señaló que estos actos racistas no representan los valores de la empresa y que no existía ningún vínculo laboral con la persona involucrada. “Queremos aclarar que la persona involucrada no forma parte de nuestro equipo ni mantenía una relación laboral con nuestra organización. Solo participó en una colaboración puntual”, precisó la empresa.

Asimismo, la empresa indicó que su marca no patrocina ni auspicia a influencers o figuras públicas. También expresó su solidaridad con las personas afectadas y aseguró que, como organización, se comprometía a mejorar la selección de personas con quienes colabore en el futuro. “Buscamos garantizar que quienes colaboren con nuestra marca compartan nuestros principios de respeto e inclusión”, señalaron.

El comunicado oficial de Norky's tras la difusión de los actos discriminatorios de Alejandra Argumedo en el Metropolitano. Foto: Composición LR/ Instagram de Norky's/ TikTok

¿Cuántos años de prisión puedes recibir por actos racistas en Perú?

En el Perú, la lucha contra la discriminación no solo está contemplada en la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, sino también en el Código Penal. Ambas normativas establecen sanciones para quienes cometen actos discriminatorios, con penas que pueden ir desde desde dos hasta tres años de cárcel.

No obstante, cuando existen agravantes, las consecuencias son más severas: la condena puede llegar hasta los cuatro años de prisión. Entre las circunstancias que agravan el delito figuran si el responsable es una funcionario público, si el acto se difunde mediante internet o redes sociales, o si se acompaña de violencia física o psicológica.