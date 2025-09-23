HOYSuscripcion LR Focus

Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Sociedad

¿Alejandra Argumedo puede ir a la cárcel tras frases racistas en el Metropolitano? Esto dice el código penal sobre actos de discriminación

La Fiscalía inicia una investigación preliminar por acciones discriminatorias y agresiones de la influencer Alejandra Argumedo. Las penas pueden oscilar entre 1 y 4 años, según el Código Penal peruano.

El Ministerio de Cultura (Mincul) condenó los actos de racismo protagonizados por la influencer Carmen Alejandra Argumedo Alegre el último lunes 22 de septiembre, durante un viaje en un bus del Metropolitano. Ante la gravedad de los hechos, la Procuraduría del sector presentó una denuncia formal ante la Fiscalía, que inició una investigación preliminar en su contra.

Gustavo Oré Aguilar, abogado y director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Mincul, explicó a La República que estos actos están sancionados según el artículo N.º 323 del Código Penal, que regula la discriminación étnico-racial. "Quien discrimina en nuestro país por alguna de las causas o razones establecidas en el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución (…) puede ser sancionado entre 1 y 3 años con pena privativa de libertad", precisó.

El especialista agregó que la ley contempla agravantes, como cuando el delito se comete por internet o medios análogos, o si lo realiza un funcionario público, en cuyo caso la pena puede alcanzar hasta cuatro años. Además, existen sanciones administrativas, que se pueden coordinar a través de instituciones como el Indecopi. "En este caso, al haberse presentado en la vía pública, el camino corresponde a la vía penal, y estamos articulando con la ATU para prevenir que estos actos de discriminación se repitan".

Fiscalía investiga a Alejandra Argumedo por discriminación y agresiones

Argumedo, quien se desempeñaba como conductora del podcast Hinchas al Aire, un espacio de comentarios y análisis sobre fútbol, utilizó expresiones discriminatorias contra los pasajeros del bus, además de proferir insultos e incluso cometer agresiones físicas, según la investigación fiscal.

Ante estos hechos, la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad solicitó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) un informe sobre la incidencia ocurrida y las acciones adoptadas, y dispuso una inspección técnico-policial a la unidad vehicular para revisar los registros de las cámaras de videovigilancia, así como la toma de declaraciones de la implicada y de los usuarios agraviados.

Asimismo, se ordenó recabar los antecedentes penales y policiales de Argumedo y se encargó a la Unidad Médico Legal de Lima la evaluación psicológica de la investigada, junto con otras diligencias urgentes necesarias para esclarecer los hechos.

Mincul insta a denunciar actos de discriminación

El abogado recordó que Perú es un país diverso, con 55 pueblos indígenas, 48 lenguas originarias y comunidades afroperuanas, niké y tusán. “Nuestra diversidad, nuestra riqueza, no puede ser utilizada para denigrar la dignidad de las personas que pertenecen a algún grupo o pueblo”, sentenció.

Ante esta situación, enfatizó que el Ministerio de Cultura ofrece el servicio Alerta contra el Racismo, que cuenta con seis modalidades de atención, entre las que destaca la línea gratuita 1817 para reportar actos de discriminación étnico-racial. “Llamando a la 1817, que es gratuita, podemos brindar orientación, articular con otras entidades y acompañar a quienes sean víctimas o testigos de discriminación. No hay que quedarse callados”, agregó.

