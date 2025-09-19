'Negrita', la perrita que fue abonada y atropellada hoy está recuperada y busca a su próxima familia. | Foto: Composición LR.

'Negrita', la perrita que fue abonada y atropellada hoy está recuperada y busca a su próxima familia. | Foto: Composición LR.

¡'Negrita' busca un buen hogar! Ella es una perrita que vivía en una mecánica en el distrito de San Martín de Porres, pero un día entró en celo y su dueño decidió abandonarla. La dejó en la calle y, a causa de ello, Negrita fue atropellada. Un grupo de personas lograron apoyarla y hoy el can viene recuperándose, pero pronto no tendrá un lugar a donde ir y deberá volver a la calle.

“No queremos dejarla nuevamente en la calle, pero no tenemos dónde llevarla, ya cuidamos muchos animalitos y encontrar hogares, es lo que siempre nos hace falta”, dice una de las personas que ayuda a Negrita.

'Negrita' se viene recuperando y busca una familia que brinda amor y cuidado

La rescatista cuenta que 'Negrita' está actualmente recuperándose de su patita, que quedó mal a causa del atropello, en el patio de una casa que pertenece a una adulta mayor. Este hecho también les genera preocupación porque la perrita no recibe los cuidados necesarios y necesita con urgencia un hogar temporal o, mejor aún, uno definitivo. Además, la adulta mayor solo accedió a brindarle espacio por un tiempo corto.

También indica que 'Negrita' será esterilizada antes de que entre nuevamente en celo. “Seguramente fue atropellada cuando escapaba de perritos machos que la perseguían para pisarla, por eso no queremos que vuelva a repetirse esa situación. A la familia que la adopte la entregaremos esterilizada”, agrega.

Pese a todo el sufrimiento que ha vivido, 'Negrita' sigue siendo una perrita dócil, tranquila y juguetona, con ganas de brindar amor a la familia que la adopte. Ella tiene aproximadamente un año y medio, es tamaño mediano (no crecerá más), de color negro y tiene una mancha blanca en su pecho. Se lleva bien con otros perritos.

¿Cómo apoyar a 'Negrita'?

Los que deseen apoyar a 'Negrita', pueden hacerlo con un espacio temporal (para que se recupere bien de su patita), un chequeo veterinario con un especialista en traumatología y terapia física para evitar que no le quedan secuelas tras el atropello, y, sobre todo, con un hogar definitivo. Pueden comunicarse al 966 347 501 (Tatiana). Solo se entregará en adopción a personas responsables que acepten el seguimiento y visita a la perrita.