HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bus del Metropolitano atropella a peatón
Bus del Metropolitano atropella a peatón     Bus del Metropolitano atropella a peatón     Bus del Metropolitano atropella a peatón     
JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza
JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza      JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza      JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza     
Tendencias

'Negrita', la perrita que fue abonada y atropellada hoy está recuperada y busca a su próxima familia

‘Negrita’, una perrita de San Martín de Porres, busca un hogar tras ser abandonada y atropellada. Hoy, la tierna perrita necesita un lugar donde pueda recibir todo el cuidado y amor de una familia.

'Negrita', la perrita que fue abonada y atropellada hoy está recuperada y busca a su próxima familia.
'Negrita', la perrita que fue abonada y atropellada hoy está recuperada y busca a su próxima familia. | Foto: Composición LR.

¡'Negrita' busca un buen hogar! Ella es una perrita que vivía en una mecánica en el distrito de San Martín de Porres, pero un día entró en celo y su dueño decidió abandonarla. La dejó en la calle y, a causa de ello, Negrita fue atropellada. Un grupo de personas lograron apoyarla y hoy el can viene recuperándose, pero pronto no tendrá un lugar a donde ir y deberá volver a la calle.

“No queremos dejarla nuevamente en la calle, pero no tenemos dónde llevarla, ya cuidamos muchos animalitos y encontrar hogares, es lo que siempre nos hace falta”, dice una de las personas que ayuda a Negrita.

PUEDES VER: Madre de 102 años conmueve a las redes sociales al despedirse en el hospital de su hijo de 82

lr.pe

'Negrita' se viene recuperando y busca una familia que brinda amor y cuidado

La rescatista cuenta que 'Negrita' está actualmente recuperándose de su patita, que quedó mal a causa del atropello, en el patio de una casa que pertenece a una adulta mayor. Este hecho también les genera preocupación porque la perrita no recibe los cuidados necesarios y necesita con urgencia un hogar temporal o, mejor aún, uno definitivo. Además, la adulta mayor solo accedió a brindarle espacio por un tiempo corto.

También indica que 'Negrita' será esterilizada antes de que entre nuevamente en celo. “Seguramente fue atropellada cuando escapaba de perritos machos que la perseguían para pisarla, por eso no queremos que vuelva a repetirse esa situación. A la familia que la adopte la entregaremos esterilizada”, agrega.

Pese a todo el sufrimiento que ha vivido, 'Negrita' sigue siendo una perrita dócil, tranquila y juguetona, con ganas de brindar amor a la familia que la adopte. Ella tiene aproximadamente un año y medio, es tamaño mediano (no crecerá más), de color negro y tiene una mancha blanca en su pecho. Se lleva bien con otros perritos.

¿Cómo apoyar a 'Negrita'?

Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

Los que deseen apoyar a 'Negrita', pueden hacerlo con un espacio temporal (para que se recupere bien de su patita), un chequeo veterinario con un especialista en traumatología y terapia física para evitar que no le quedan secuelas tras el atropello, y, sobre todo, con un hogar definitivo. Pueden comunicarse al 966 347 501 (Tatiana). Solo se entregará en adopción a personas responsables que acepten el seguimiento y visita a la perrita.

Notas relacionadas
Peruano gastó casi S/1.000 en 101 barras de chocolate de HH y logra encontrar el ticket dorado: "Sí se pudo"

Peruano gastó casi S/1.000 en 101 barras de chocolate de HH y logra encontrar el ticket dorado: "Sí se pudo"

LEER MÁS
Tiktoker español reacciona con euforia tras la consagración del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': ''Perú campeón''

Tiktoker español reacciona con euforia tras la consagración del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': ''Perú campeón''

LEER MÁS
Boliviano 'confunde' boticas con farmacias en Perú y causa revuelo con divertido sketch: "Venden botitas"

Boliviano 'confunde' boticas con farmacias en Perú y causa revuelo con divertido sketch: "Venden botitas"

LEER MÁS
¿Romance a la vista? Zully y Cañita son captados de la mano en presentación de la canción de la streamer y redes estallan: "Matt en UCI"

¿Romance a la vista? Zully y Cañita son captados de la mano en presentación de la canción de la streamer y redes estallan: "Matt en UCI"

LEER MÁS
Los mejores memes del empate de Alianza Lima ante U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025

Los mejores memes del empate de Alianza Lima ante U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estadounidense de la Universidad de California intenta resolver examen de admisión de la UNI: "No la entiendo"

Estadounidense de la Universidad de California intenta resolver examen de admisión de la UNI: "No la entiendo"

LEER MÁS
Youtubers son retirados del Puente de la Paz por serenazgo de Miraflores: "Ahora entiendo a Henry Spencer"

Youtubers son retirados del Puente de la Paz por serenazgo de Miraflores: "Ahora entiendo a Henry Spencer"

LEER MÁS
Robotín la pasa mal en Estados Unidos por olvidar cambiar billetes peruanos: "No me quieren vender"

Robotín la pasa mal en Estados Unidos por olvidar cambiar billetes peruanos: "No me quieren vender"

LEER MÁS
¿Romance a la vista? Zully y Cañita son captados de la mano en presentación de la canción de la streamer y redes estallan: "Matt en UCI"

¿Romance a la vista? Zully y Cañita son captados de la mano en presentación de la canción de la streamer y redes estallan: "Matt en UCI"

LEER MÁS
¿Quién es el profesor más difícil de la UNI? Un alumno explica por qué 'Jala a salones enteros'

¿Quién es el profesor más difícil de la UNI? Un alumno explica por qué 'Jala a salones enteros'

LEER MÁS
Los mejores memes del empate de Alianza Lima ante U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025

Los mejores memes del empate de Alianza Lima ante U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportaron caída de las plataformas de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Delia Espinoza: JNJ consuma su venganza y la suspende por 6 meses por no haber repuesto a Patricia Benavides en Fiscalía

'Bon Appétit, Majestad' capítulos 9 y 10: fecha de estreno y dónde ver en español

Tendencias

Los mejores memes del empate de Alianza Lima ante U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025

Cobrador peruano usa POS en bus para cobrar pasaje y redes lo felicitan por su ingenio: "No hay excusa de que Yape no funciona"

¿Romance a la vista? Zully y Cañita son captados de la mano en presentación de la canción de la streamer y redes estallan: "Matt en UCI"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza: JNJ consuma su venganza y la suspende por 6 meses por no haber repuesto a Patricia Benavides en Fiscalía

APP anuncia respaldo al fujimorismo y rechaza decisión de la Fiscalía de cancelar la inscripción de Fuerza Popular

Alan García: Fiscalía devuelve dos teléfonos incautados del fallecido expresidente a sus hijos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota