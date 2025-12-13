HOYSuscripcion LR Focus

Peruano sorprende al mostrar su día a día en España con 3 trabajos: “Termino a la 1 de la mañana”

 Comenzó lavando platos y ahora ofrece comida peruana en su propio restaurante en Madrid. Historia es viral en TikTok.

Emprendedor peruano triunfa en Madrid.
Emprendedor peruano triunfa en Madrid. | Foto: composición LR/ wilderperuanoenmadrid/TikTok

Un joven emprendedor peruano mostró su exigente ruina diaria en España, donde realiza hasta tres trabajos para salir adelante. El peruano de 25 años logró abrir un restaurante, trabaja en una barbería y también labora para una agencia de marketing. Asegura que su principal motivo de vida es su familia y que sus inicios como migrante no fueron tan fáciles. Su historia fue aplaudida en redes sociales, especialmente TikTok.

Peruano migrante revela cómo combina 3 trabajos y la paternidad a los 25 años

Emprender no es fácil y menos en un país que no es el tuyo. Esa es la historia del joven peruano Wilder Florez que logró abrir QFilo Restaurante, especializado en gastronomía peruana, en Madrid.

PUEDES VER: Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

A través de redes sociales, el peruano emprendedor relató que inició lavando platos en varios restaurantes y hoy cuenta con su propio local de comida. Todo inicia a las 8.00 a.m. en QFilo Restaurante, un negocio que vende desayunos peruanos, pollo a la brasa, mostrito y otros sabrosos platillos. "Aquí no tengo una tarea específica, siempre hay algo que hacer. Gracias a Dios, en el restaurante nos va bien. Y por si se preguntan, lo que más se vende en el desayuno es el pan con chicharrón", describió tras el boom que generó el 'Mundial de desayunos', promovido por el influencer Ibai Llanos.

Seguidamente, trabaja en una agencia de marketing que ya cuenta con 10 marcas. Tras ello, apoya en una barbería y su labor termina pasando la medianoche. "Gracias a Dios y al buen trabajo del equipo de marketing, los clientes aumentaron. Y por eso decidimos implementar una nueva silla porque teníamos muchas citas para el día de mañana. Así termino mi tercer trabajo casi a la 1 de la mañana y nos vamos para casa", indicó.

PUEDES VER: Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

El peruano emprendedor explicó que le resulta satisfactorio, pero esto implica algunos sacrificios, especialmente con su familia. "Siento que como padre lo más difícil de emprender ha sido perderme muchos días de mi hijo, pero también sé que es parte de iniciar", resaltó.

