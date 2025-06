El influencer peruano del canal de YouTube 'Mi receta magica' decidió invertir sus ahorros, cerca de S/1.000, en 101 barras de chocolate HH, de Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Su objetivo era conseguir uno de los 100 boletos dorados dentro de los empaques de estas tabletas de dulces, los cuales permitirían a los ganadores participar en unos juegos donde el premio final es de S/100.000.

Así, junto con su amigo, recorrió más de 10 tiendas del Callao, Breña, el Centro de Lima y San Juan de Lurigancho para comprar las barras de chocolate HH. Aunque no espera ganar, tal fue la sorpresa del youtuber peruano al descubrir que logró conseguir uno de los tickets dorados.

Youtuber invirtió cerca de S/1.000 en 101 chocolates HH

En un video publicado en su cuenta de YouTube, el creador peruano compartió su experiencia en la búsqueda del aclamado ticket dorado. Después de conseguir más de 100 chocolates HH, cuyo costo de cada uno de ellos fue de S/8.50, se dirigió a su casa para abrir cuidadosamente los empaques de los dulces.

"Ya tengo 101 chocolates. Compré en dos presentaciones. No he tenido el gusto de probarlo, pero hoy será el caso (...) Vacié todas las tiendas del Callao. Los dejé sin chocolate. Entonces tenemos chocolates de varias partes de Lima, así que por ahí debemos tener el ticket dorado. Con fe", explicó.

Peruano logró conseguir su boleto dorado tras comprar 101 chocolates de HH. Foto: composición LR/YouTube/Mi receta magica

Luego de abrir casi la mitad de todos los chocolates HH, el creador de contenido logró conseguir su boleto dorado, algo que celebró junto con su compañero. "De verdad, mira, mira. No te miento. No sé en donde se compró el chocolate (en que tienda) Con fe. Sí se puede", comentó.

Aunque continuaron abriendo los empaques de las barras de chocolate restantes, ya no lograron conseguir otro ticket dorado. "La idea era solo comprar los chocolates y vivir la experiencia. No esperábamos llegar tan lejos. Fueron 101 chocolates. No sabemos donde pudimos haberlo conseguido, pero, se logró", sentenció.

¿Cuánto gastó en total el youtuber peruano en comprar las barras de chocolate de HH?

Según comentó el creador de contenido, cada paquete de chocolate de HH le costó aproximadamente S/8.50. Por lo tanto, en las 101 barras gastó un total de S/858.50.