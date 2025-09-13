HOYSuscripcion LR Focus

Tiktoker español reacciona con euforia tras la consagración del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': ''Perú campeón''

El pan con chicharrón se consagra como campeón en el 'Mundial de desayunos', generando euforia entre fans y creadores de contenido. Mario Colomina, tiktoker español, celebra el triunfo.

Mario Colomina celebró por todo lo alto el triunfo de Perú en el 'Mundial de desayunos'.
Mario Colomina celebró por todo lo alto el triunfo de Perú en el 'Mundial de desayunos'. | Foto: composición LR/Mario Colomina - TikTok

La euforia por la consagración del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos' ha generado múltiples reacciones en distintas partes del mundo. La popularidad que ha alcanzado este emblemático desayuno peruano a nivel internacional no pasó desapercibida por varios creadores de contenido, entre ellos Mario Colomina, un tiktoker de nacionalidad española, quien en más de una ocasión ha manifestado su amor por las costumbres peruanas y por su gastronomía.

El esperado anuncio sobre quién sería el nuevo monarca de esta llamativa competición, creada por el streamer Ibai Llanos, no fue un momento cualquiera: generó un instante de euforia que Mario Colomina compartió junto a su novia peruana. Al escuchar el nombre del Perú como vencedor, no dudó en exclamar con entusiasmo el triunfo del pan con chicharrón.

PUEDES VER: ¡Pan con chicharrón es el campeón en el 'Mundial de desayunos' de Ibai! Perú derrotó a la arepa venezolana en una votación muy reñida

lr.pe

El triunfo del pan con chicharrón sobre la arepa venezolana

Segundos antes de escuchar al ganador, los nervios del tiktoker español eran evidentes, pues quería saber de una vez si el pan con chicharrón se iba a alzar con la victoria. Al oír el nombre del Perú, no dejó de lado su faceta más emocional y exclamó con euforia, mientras levantaba bandera peruana: “¡Perú campeón! El pan con chicharrón ha ganado. Hemos ganado el torneo de los desayunos”, gritó.

Junto a su pareja peruana, el creador de contenido español hizo florecer su amor por el Perú y celebró por todo lo alto, con sus seguidores, la consagración de la gastronomía del país sudamericano.

PUEDES VER: Venezolano aplaude la victoria peruana en 'Mundial de desayunos' y lo celebra probando el pan con chicharrón: "Toca honrar al rival"

lr.pe

¿Qué dijeron los usuarios tras ver la reacción de Mario Colomina?

Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

Mario Colomina es un creador de contenido español muy conocido por la comunidad peruana, pues en varias ocasiones ha manifestado su amor por el Perú. Su reciente video en TikTok superó las 150.000 vistas y los usuarios dejaron comentarios como: “Un extranjero celebrando con mucha euforia, pucha, bro. Gracias, mi Perú ganó y te lo agradece”, “A diferencia, Perú batalló solo”, ''13 de setiembre día del pan con chicharrón''.

