HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Ministerio de Cultura denuncia a joven ante la Fiscalía por expresiones racistas en bus del Metropolitano

Tras lo dispuesto por el artículo n.º 323 del Código Penal, la institución informó que interpuso una denuncia contra la joven identificada en un video viral por lanzar expresiones racistas en el Metropolitano.

Ministerio de Cultura lleva a Fiscalía caso de racismo en el Metropolitano. Foto: Composición LR
Ministerio de Cultura lleva a Fiscalía caso de racismo en el Metropolitano. Foto: Composición LR

El Ministerio de Cultura ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Nación contra Carmen Alejandra Argumedo Alegre, luego de que se viera involucrada en un incidente de racismo en un bus del Metropolitano el 22 de septiembre.

La Procuraduría del sector llevó el caso a la Secretaría General del Ministerio Público, citando el artículo n.° 323 del Código Penal, que penaliza los actos de discriminación. A través de esta acción, la entidad pretende que se inicien las investigaciones y se impongan las sanciones establecidas por la normativa vigente.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER Ministerio de Cultura oficializa el traslado del Archivo General de la Nación a la Biblioteca Nacional

lr.pe

Ministerio de Cultura lleva a Fiscalía caso de racismo

El Ministerio de Cultura emitió un comunicado en el que expresó su firme rechazo ante los recientes acontecimientos relacionados con la joven, calificando su conducta como un acto de discriminación étnico-racial. La entidad enfatizó que este tipo de actitudes perpetúan estereotipos y prejuicios que afectan gravemente la dignidad de las personas afectadas.

“El hecho mencionado configura un acto de discriminación étnico-racial, toda vez que se trataría del uso de expresiones racistas que reproducen estereotipos y prejuicios que denigran la dignidad, no solo de las personas agredidas en dicho bus, sino de todos los colectivos que se autoidentifican como parte de un pueblo originario o pertenecientes a la zona andina de nuestro país”, señala el pronunciamiento.

PUEDES VER Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Asimismo, el Ministerio hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice el servicio Alerta contra el Racismo, disponible en seis modalidades de atención. Entre estas, destaca la línea gratuita 1817, para quienes sean víctimas o testigos de actos de discriminación étnico-racial.

Conductora de pódcast deportivo lanza insultos racistas en bus del Metropolitano

El hecho salió a la luz tras la difusión de un video en TikTok, donde se observa a una mujer lanzando insultos racistas a los pasajeros de un bus del Metropolitano. En las imágenes, la usuaria, molesta por la cantidad de personas en la unidad, inicia una acalorada discusión que rápidamente se difundió en las redes sociales.

Durante el altercado, la mujer empleó términos despectivos como “serranos” y “vicuñas” para referirse a los demás usuarios, lo que desató una ola de indignación entre los usuarios. Este episodio llevó a que la mujer, identificada como Alejandra Argumedo, decidiera cerrar sus cuentas en redes sociales tras la controversia generada.

Notas relacionadas
Estrenos nacionales en peligro a causa de incumplimiento del Mincul

Estrenos nacionales en peligro a causa de incumplimiento del Mincul

LEER MÁS
Cine regional en pausa: 11 películas listas para la pantalla, pero detenidas por el Gobierno

Cine regional en pausa: 11 películas listas para la pantalla, pero detenidas por el Gobierno

LEER MÁS
Es falsa la versión de que Machu Picchu perdió su título como una de las 'Maravillas del Mundo’

Es falsa la versión de que Machu Picchu perdió su título como una de las 'Maravillas del Mundo’

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

LEER MÁS
Carro de madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

Carro de madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

LEER MÁS
Seal anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas y horarios afectados para este 22 y 23 de septiembre?

Seal anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas y horarios afectados para este 22 y 23 de septiembre?

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
Mujer fue atacada por enjambre de más de 200 abejas en Jesús María: denuncian que no recibió ayuda de empresa que la contrató

Mujer fue atacada por enjambre de más de 200 abejas en Jesús María: denuncian que no recibió ayuda de empresa que la contrató

LEER MÁS
Reventó La Tinka del 21 de septiembre: ganador se lleva pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

Reventó La Tinka del 21 de septiembre: ganador se lleva pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Llegó la primavera, por Marisol Pérez Tello

Los pasos en el aire del coyote, por Jorge Bruce

Por un Estado Palestino sin Hamás, por Mirko Lauer

Sociedad

Temblor HOY, 23 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Hoy inicia la primavera 2025 en Lima: Senamhi anticipa días soleados del 22 al 26 de septiembre con altas temperaturas

Sicarios balean a chofer de bus de Vipusa y atacan otra unidad de la misma empresa en Villa El Salvador

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

César Hildebrandt sobre Keiko Fujimori: "Vive parasitariamente de los diezmos de congresistas"

Villarán se pronuncia tras inicio de su juicio por aportes de Odebrecht y OAS: "Hice lo que pensé que tenía que hacer"

Aparecen pintas de Juan José Santiváñez con los colores del partido APP en Arequipa

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota