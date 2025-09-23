Ministerio de Cultura denuncia a joven ante la Fiscalía por expresiones racistas en bus del Metropolitano

El Ministerio de Cultura ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Nación contra Carmen Alejandra Argumedo Alegre, luego de que se viera involucrada en un incidente de racismo en un bus del Metropolitano el 22 de septiembre.

La Procuraduría del sector llevó el caso a la Secretaría General del Ministerio Público, citando el artículo n.° 323 del Código Penal, que penaliza los actos de discriminación. A través de esta acción, la entidad pretende que se inicien las investigaciones y se impongan las sanciones establecidas por la normativa vigente.

El Ministerio de Cultura emitió un comunicado en el que expresó su firme rechazo ante los recientes acontecimientos relacionados con la joven, calificando su conducta como un acto de discriminación étnico-racial. La entidad enfatizó que este tipo de actitudes perpetúan estereotipos y prejuicios que afectan gravemente la dignidad de las personas afectadas.

“El hecho mencionado configura un acto de discriminación étnico-racial, toda vez que se trataría del uso de expresiones racistas que reproducen estereotipos y prejuicios que denigran la dignidad, no solo de las personas agredidas en dicho bus, sino de todos los colectivos que se autoidentifican como parte de un pueblo originario o pertenecientes a la zona andina de nuestro país”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, el Ministerio hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice el servicio Alerta contra el Racismo, disponible en seis modalidades de atención. Entre estas, destaca la línea gratuita 1817, para quienes sean víctimas o testigos de actos de discriminación étnico-racial.

Conductora de pódcast deportivo lanza insultos racistas en bus del Metropolitano

El hecho salió a la luz tras la difusión de un video en TikTok, donde se observa a una mujer lanzando insultos racistas a los pasajeros de un bus del Metropolitano. En las imágenes, la usuaria, molesta por la cantidad de personas en la unidad, inicia una acalorada discusión que rápidamente se difundió en las redes sociales.

Durante el altercado, la mujer empleó términos despectivos como “serranos” y “vicuñas” para referirse a los demás usuarios, lo que desató una ola de indignación entre los usuarios. Este episodio llevó a que la mujer, identificada como Alejandra Argumedo, decidiera cerrar sus cuentas en redes sociales tras la controversia generada.