Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por presunta discriminación en Metropolitano

La Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos e Interculturalidad ha iniciado una investigación preliminar contra Alejandra Argumedo, tras la denuncia por presuntos actos de discriminación y comentarios racistas dirigidos a pasajeros de un bus del Metropolitano. Como parte de las diligencias, la fiscalía ha dispuesto practicar un examen psicológico a la investigada, recibir su declaración testimonial y recabar sus antecedentes penales y policiales. Estas acciones buscan esclarecer las circunstancias y responsabilidades en torno a los hechos denunciados.