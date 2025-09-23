Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por presunta discriminación en Metropolitano
Las diligencias buscan clarificar las circunstancias y responsabilidades sobre los incidentes denunciados en relación con los comentarios racistas urdidos por la investigada.
La Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos e Interculturalidad ha iniciado una investigación preliminar contra Alejandra Argumedo, tras la denuncia por presuntos actos de discriminación y comentarios racistas dirigidos a pasajeros de un bus del Metropolitano. Como parte de las diligencias, la fiscalía ha dispuesto practicar un examen psicológico a la investigada, recibir su declaración testimonial y recabar sus antecedentes penales y policiales. Estas acciones buscan esclarecer las circunstancias y responsabilidades en torno a los hechos denunciados.