HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     
Sociedad

Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por presunta discriminación en Metropolitano

Las diligencias buscan clarificar las circunstancias y responsabilidades sobre los incidentes denunciados en relación con los comentarios racistas urdidos por la investigada.

Fiscalía inicia investigación preliminar contra Alejandra Argumedo. Foto: composición LR
Fiscalía inicia investigación preliminar contra Alejandra Argumedo. Foto: composición LR | composición LR

La Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos e Interculturalidad ha iniciado una investigación preliminar contra Alejandra Argumedo, tras la denuncia por presuntos actos de discriminación y comentarios racistas dirigidos a pasajeros de un bus del Metropolitano. Como parte de las diligencias, la fiscalía ha dispuesto practicar un examen psicológico a la investigada, recibir su declaración testimonial y recabar sus antecedentes penales y policiales. Estas acciones buscan esclarecer las circunstancias y responsabilidades en torno a los hechos denunciados.

Notas relacionadas
Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

LEER MÁS
Ministerio de Cultura denuncia a joven ante la Fiscalía por expresiones racistas en bus del Metropolitano

Ministerio de Cultura denuncia a joven ante la Fiscalía por expresiones racistas en bus del Metropolitano

LEER MÁS
Susana Villarán: este martes inicia juicio contra exalcaldesa por el caso Rutas de Lima

Susana Villarán: este martes inicia juicio contra exalcaldesa por el caso Rutas de Lima

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

LEER MÁS
Hombre de 36 años rapta a menor de edad tras contactarla por Free Fire: "Le dijo que tenía 12 años"

Hombre de 36 años rapta a menor de edad tras contactarla por Free Fire: "Le dijo que tenía 12 años"

LEER MÁS
Ministerio de Cultura denuncia a joven ante la Fiscalía por expresiones racistas en bus del Metropolitano

Ministerio de Cultura denuncia a joven ante la Fiscalía por expresiones racistas en bus del Metropolitano

LEER MÁS
EsSalud levanta huelga nacional tras 14 días de movilizaciones: gremios alcanzan acuerdos clave con autoridades

EsSalud levanta huelga nacional tras 14 días de movilizaciones: gremios alcanzan acuerdos clave con autoridades

LEER MÁS
Reventó La Tinka del 21 de septiembre: ganador se lleva pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

Reventó La Tinka del 21 de septiembre: ganador se lleva pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

LEER MÁS
Renuevan histórica vía en San Martín de Porres tras cuatro décadas de abandono: obra contó con S/34 millones de inversión

Renuevan histórica vía en San Martín de Porres tras cuatro décadas de abandono: obra contó con S/34 millones de inversión

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La región del Perú que come más chicharrón al año: familias gastan 80 soles, no es Lima ni Arequipa

Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Traté de pasar inadvertida"

Precio del dólar en Perú HOY, martes 23 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Sociedad

Temblor HOY, 23 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Hombre de 36 años rapta a menor de edad tras contactarla por Free Fire: "Le dijo que tenía 12 años"

¡No habrá clases! Esta región del Perú suspendió sus actividades escolares el 24 de septiembre

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota