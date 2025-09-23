HOYSuscripcion LR Focus

Conductores de podcast deportivo se pronuncian tras insultos racistas de su compañera en Metropolitano: "Ya no forma parte de este canal"

Tras los actos discriminatorios de la presentadora deportiva contra los pasajeros del Metropolitano, el equipo de 'Hinchas al aire' rechazó lo sucedido y anunció la separación de la joven del canal de YouTube.

Presentadores de 'Hinchas al aire' rechazaron actos de discriminación de su compañera.
Presentadores de 'Hinchas al aire' rechazaron actos de discriminación de su compañera. | Foto: composición LR/YouTube

Un video publicado en TikTok captó el momento en que una mujer, identificada como Carmen Alejandra Argumento Alegre, propiciaba insultos discriminatorios contra pasajeros del bus del Metropolitano. El hecho rápidamente se viralizó en redes sociales y causó indignación entre los internautas, quienes dieron a conocer que la joven se desempeñaba como conductora del pódcast deportivo 'Hinchas al aire'.

Mediante una transmisión en vivo, compañeros de la presentadora de canal de YouTube se pronunciaron al respecto señalando su rechazo contra este tipo de conductas racistas. Asimismo, indicaron que Alejandra Argumento fue retirada del programa y pidieron al público no responsabilizar al pódcast ni a otros medios que colaboran con él, los cuales se han visto afectados por la situación.

PUEDES VER: Ministerio de Cultura denuncia a joven ante la Fiscalía por expresiones racistas en bus del Metropolitano

lr.pe

Conductores de 'Hinchas al aire' rompen su silencio y anuncian expulsión de presentadora tras actos racistas en Metropolitano

En su reciente emisión del programa 'Hinchas al aire', los conductores Jota Medina y Edwin Waters se refirieron a los hechos ocurridos el día lunes 22 de septiembre en el bus del Metropolitano. Según explicaron, ambos rechazan tajantemente los actos racistas y discriminatorios impartidos por su excompañera, hecho por el que fue separada del programa.

"Acá en 'Hinchas al aire' estamos totalmente en desacuerdo por los comentarios vertidos. No solo los valores que nosotros representamos. Les quiero decir que la señorita en cuestión ya no forma más parte de este canal. Ya no parte de 'Hinchas al aire'", señaló.

Además, los presentadores expresaron su molestia por aquellos usuarios que exigieron el cierre del canal de YouTube, señalando que dicha petición no guarda relación con el trabajo y comportamiento del resto del equipo del pódcast. Asimismo, pidieron que se eviten los comentarios negativos contra otros streamings que colaboran con 'Hinchas al aire'.

"Este es un programa donde siempre hemos hablado de entretenimiento y los comentarios vertidos no fueron en este canal. No entiendo por qué el afán de querernos bajar la cuenta. Estamos dando la cara. Por acá ya no la van a ver (...) También quiero dejar en claro que las páginas que hacían colaboración con 'Hinchas al aire' no tienen por qué pagar los platos rotos. Se han ido a ser comentarios negativos. Hay terceras personas que se han visto afectados", explicó.

