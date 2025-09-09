Florero con agua cae sobre devoto en plena procesión y redes reaccionan: "Es la bendición"
Curioso incidente ocurrió durante una procesión en Lima, cuando un florero lleno de agua cayó sobre un devoto.
Durante una procesión en honor a San Pedro, en la localidad de San José de los Chorrillos, provincia de Huarochirí (Lima), se vivió un momento inesperado. Mientras los devotos cargaban el anda con la imagen del santo, un florero lleno de agua cayó repentinamente sobre uno de los cargadores. La escena no tardó en viralizarse en la plataforma de TikTok, donde acumula cientos de visualizaciones.
Devoto termina empapado tras caída de florero durante procesión
De acuerdo al clip viral en la cuenta melchor_1802 en TikTok, el incidente se registró cuando un grupo de devotos cargó el anda de San Pedro durante una procesión. Tras ello, un florero, que afortunadamente estaba amarrado, terminó inclinándose y el agua cayó sobre un hombre.
El devoto no pudo reaccionar a tiempo debido a que cargaba la imagen religiosa. Así mismo, una mujer se acercó y trató de ayudarlo. Usuarios no tardaron en reaccionar al clip viral, donde varios lo tomaron con humor y otros con mensajes llenos de fe
Usuarios de TikTok comparten sus reacciones
Varios cibernautas compartieron divertidas reacciones y otros solicitaron que este tipo de actividades religiosas debería ser más cuidadosa.
Muchos lo interpretaron como una "señal divina", y frases como "Es la bendición" se repitieron en los comentarios, mientras otros bromearon sobre la “ducha celestial” que recibió el devoto. "Se bautizó por segunda vez", "Más bendecido que el mismísimo santo", "Recontra bendecido hasta 2030", "Está recontra bendecido", "Un baño de florecimiento", reaccionaron usuarios en TikTok.
