HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      
Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido
Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     
Tendencias

Padres reciben diploma de graduación de la UNI de su hijo fallecido y conmueven en redes: "¡Sueño cumplido!"

Las autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) entregaron a los padres del estudiante fallecido de Arquitectura su diploma de graduación. El emotivo gesto conmovió a los presentes y usuarios de TikTok.

Tanto el padre como la madre del joven fallecido subieron al escenario para recoger el diploma de graduación de la UNI de su hijo.
Tanto el padre como la madre del joven fallecido subieron al escenario para recoger el diploma de graduación de la UNI de su hijo. | Foto: composición LR/TikTok

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) celebró una emotiva ceremonia de graduación de un grupo de estudiantes, la cual marcó ele fin de su etapa universitaria. Uno de los momentos más conmovedores de esta ceremonia se dio cuando las autoridades de la casa de estudios llamaron al estrado a los familiares de un alumno fallecido para entregarle su diploma de graduación en Arquitectura. El gesto conmovió profundamente a los presentes, dejando en silencio el auditorio.

PUEDES VER: Padres de estudiante fallecido de la UNMSM conmueven al recibir diploma de graduación: "Sanmarquino toda la vida"

lr.pe

Madre y padre de estudiante fallecido reciben su diploma de graduación de la UNI

Según el video difundido en redes sociales por la cuenta de TikTok @apggraduaciones, el padre y la madre del joven, acompañados de otros familiares, subieron al escenario para recibir el diploma de graduación de su hijo fallecido, quien cursaba la carrera de Arquitectura en la UNI. Su progenitora subió al estrado llevando entre sus manos una fotografía de su hijo, hacerlo partícipe de la ceremonia simbólicamente.

PUEDES VER: Joven ingresa a la UNI con 17 años y revela su método de estudio para un exitoso examen

lr.pe

El emotivo gesto conmovió a los padres del joven del egresado y no pudieron contener las lágrimas. La escena también tocó a todos lo presentes.

"Mami y papi reciben el diploma de graduación que su hijo soñó. El sueño de su hijo, cumplido en sus manos. Orgullo eterno desde la UNI", se lee en la descripción del video.

En redes sociales, miles de usuarios enviaron mensajes de aliento a los familiares del joven y destacaron el mérito de haber logrado su sueño de ingresar a la UNI.

Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

"Mi más sentido pésame para la familia", "Mucha fuerza para los padres de ese joven", "Para el joven es un sueño cumplido (graduarse de la UNI)", "Lloré al verlos", "Dios les dé fuerza para superar este momento", "Ese orgullo de los padres, hoy sabe a tristeza", son algunos de los comentarios que se lee.

Notas relacionadas
Barton Zwiebach el ingeniero peruano que hizo historia en la UNI: se tituló antes de graduarse y hoy destaca como profesor en el MIT

Barton Zwiebach el ingeniero peruano que hizo historia en la UNI: se tituló antes de graduarse y hoy destaca como profesor en el MIT

LEER MÁS
Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

LEER MÁS
Profesor recuerda a su alumno de la UNI que estudió electrónica en solo 3 años y medio: "¡Bravazo! Ingresó a los 16 y terminó a los 19”

Profesor recuerda a su alumno de la UNI que estudió electrónica en solo 3 años y medio: "¡Bravazo! Ingresó a los 16 y terminó a los 19”

LEER MÁS
Peruana se sorprende al notar curioso detalle que portaban pasajeros de vuelo procedente de Cusco: “Delicioso”

Peruana se sorprende al notar curioso detalle que portaban pasajeros de vuelo procedente de Cusco: “Delicioso”

LEER MÁS
Mozo revela que cobró S/9,80 en vez de S/98 y la historia viral genera reacciones: “Eso no es nada”

Mozo revela que cobró S/9,80 en vez de S/98 y la historia viral genera reacciones: “Eso no es nada”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Boliviano se sincera y admite que el Perú los 'destruye' con la gastronomía y Machu Picchu: "Han tenido visión de marca país"

Boliviano se sincera y admite que el Perú los 'destruye' con la gastronomía y Machu Picchu: "Han tenido visión de marca país"

LEER MÁS
Mozo revela que cobró S/9,80 en vez de S/98 y la historia viral genera reacciones: “Eso no es nada”

Mozo revela que cobró S/9,80 en vez de S/98 y la historia viral genera reacciones: “Eso no es nada”

LEER MÁS
Peruano gastó casi S/1.000 en 101 barras de chocolate de HH y logra encontrar el ticket dorado: "Sí se pudo"

Peruano gastó casi S/1.000 en 101 barras de chocolate de HH y logra encontrar el ticket dorado: "Sí se pudo"

LEER MÁS
Peruano va a sacar cita en EsSalud, pero queda en shock al ver la fecha asignada: “Así estamos"

Peruano va a sacar cita en EsSalud, pero queda en shock al ver la fecha asignada: “Así estamos"

LEER MÁS
Peruana pone una mesa y toma café en el puente Miraflores-Barranco y usuarios reaccionan: “Qué elegancia”

Peruana pone una mesa y toma café en el puente Miraflores-Barranco y usuarios reaccionan: “Qué elegancia”

LEER MÁS
'Cañita' el influencer peruano que pasó de no tener nada a ganar US$1 millón en TikTok: "No gané ni S/1 en un año"

'Cañita' el influencer peruano que pasó de no tener nada a ganar US$1 millón en TikTok: "No gané ni S/1 en un año"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Efemérides de Venezuela: esta es la lista completa de festividades y celebraciones en septiembre 2025

Tendencias

Hombre cambia nombre de avenida por “Pan con chicharrón” y redes piden: "Feriado nacional"

Abuelito conmueve al conversar con ChatGPT en su lengua originaria: “Hace tiempo que no hablaba quechua"

Cubano que llegó a Perú en busca de mejor futuro se emociona al comprarse su primer carro: "No será 0 km, pero es satisfactorio"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota