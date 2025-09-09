Tanto el padre como la madre del joven fallecido subieron al escenario para recoger el diploma de graduación de la UNI de su hijo. | Foto: composición LR/TikTok

Tanto el padre como la madre del joven fallecido subieron al escenario para recoger el diploma de graduación de la UNI de su hijo. | Foto: composición LR/TikTok

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) celebró una emotiva ceremonia de graduación de un grupo de estudiantes, la cual marcó ele fin de su etapa universitaria. Uno de los momentos más conmovedores de esta ceremonia se dio cuando las autoridades de la casa de estudios llamaron al estrado a los familiares de un alumno fallecido para entregarle su diploma de graduación en Arquitectura. El gesto conmovió profundamente a los presentes, dejando en silencio el auditorio.

Madre y padre de estudiante fallecido reciben su diploma de graduación de la UNI

Según el video difundido en redes sociales por la cuenta de TikTok @apggraduaciones, el padre y la madre del joven, acompañados de otros familiares, subieron al escenario para recibir el diploma de graduación de su hijo fallecido, quien cursaba la carrera de Arquitectura en la UNI. Su progenitora subió al estrado llevando entre sus manos una fotografía de su hijo, hacerlo partícipe de la ceremonia simbólicamente.

PUEDES VER: Joven ingresa a la UNI con 17 años y revela su método de estudio para un exitoso examen

El emotivo gesto conmovió a los padres del joven del egresado y no pudieron contener las lágrimas. La escena también tocó a todos lo presentes.

"Mami y papi reciben el diploma de graduación que su hijo soñó. El sueño de su hijo, cumplido en sus manos. Orgullo eterno desde la UNI", se lee en la descripción del video.

En redes sociales, miles de usuarios enviaron mensajes de aliento a los familiares del joven y destacaron el mérito de haber logrado su sueño de ingresar a la UNI.

Mira lo último de MOOODCAST De lunes a viernes a las 12:20 p.m. Ver ahora

"Mi más sentido pésame para la familia", "Mucha fuerza para los padres de ese joven", "Para el joven es un sueño cumplido (graduarse de la UNI)", "Lloré al verlos", "Dios les dé fuerza para superar este momento", "Ese orgullo de los padres, hoy sabe a tristeza", son algunos de los comentarios que se lee.