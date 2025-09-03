"No soy religioso, pero hay que respetar", fueron algunas de las reacciones más frecuentes. | Foto: composición LR/ @lemonpayinternacional/TikTok

"No soy religioso, pero hay que respetar", fueron algunas de las reacciones más frecuentes. | Foto: composición LR/ @lemonpayinternacional/TikTok

Una mujer sorprendió en redes sociales tras un experimento social realizado por el tiktoker peruano Lemon Pay. La controversia se generó cuando a la mujer se le ofreció dinero a cambio de romper una página de la Biblia. De esta forma, ella respondió de forma tajante a la propuesta manifestando que esta acción le traería efectos negativos a futuro. Pero para sorpresa de muchos, terminó realizando otra acción.

La inesperada reacción de una mujer ante propuesta de dinero por romper página de la Biblia

De acuerdo al clip viral en la cuenta lemonpayinternacional en TikTok, el experimento social se realizó en las calles de Lima y comenzó como una broma en la que ofrecía dinero a los transeúntes a cambio de arrancar una página de la Biblia. Lo que parecía un simple desafío rápidamente se viralizó debido a la reacción inesperada de una de las participantes.

En un primer momento, la mujer se negó rotundamente a aceptar el reto, alegando temor a posibles consecuencias negativas. “No, papito, no. Me puede pasar algo, hacerle eso a la Biblia es saladera”, expresó, mostrando su preocupación por atraer la mala suerte o incluso un castigo divino. Su respuesta evidenció el respeto y miedo que aún persisten en torno a ciertos símbolos religiosos en la sociedad.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando, tras un aumento en la oferta económica, la mujer reconsideró su decisión. “Un poquito más, déjame… es que necesito para mi pasaje también”, dijo antes de romper finalmente la hoja. El hecho provocó reacciones divididas entre los usuarios, generando un debate sobre hasta qué punto las necesidades económicas pueden poner en tensión los principios personales y creencias religiosas.

Reacciones divididas sobre clip viral en TikTok

Como era de esperarse, el clip en TikTok generó un intenso debate entre usuarios. Muchos resaltaron la rapidez con la que cambió su creencia religiosa. "No soy creyente, pero se debería respetar la Biblia, es un libro sagrado", "No soy religioso, pero hay que respetar", "Me daría miedo, la verdad", "Yo sí le creí a la señito jaja", reaccionaron en redes.