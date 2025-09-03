HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP
Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     
Tendencias

Peruana rechaza romper la Biblia por dinero, pero acepta tras recibir S/20 más: "Necesito para el pasaje"

Mujer se viralizó en TikTok tras aceptar el desafío de romper una página de la Biblia. Su respuesta inicial y posterior indecisión generó un intenso debate.

"No soy religioso, pero hay que respetar", fueron algunas de las reacciones más frecuentes.
"No soy religioso, pero hay que respetar", fueron algunas de las reacciones más frecuentes. | Foto: composición LR/ @lemonpayinternacional/TikTok

Una mujer sorprendió en redes sociales tras un experimento social realizado por el tiktoker peruano Lemon Pay. La controversia se generó cuando a la mujer se le ofreció dinero a cambio de romper una página de la Biblia. De esta forma, ella respondió de forma tajante a la propuesta manifestando que esta acción le traería efectos negativos a futuro. Pero para sorpresa de muchos, terminó realizando otra acción.

La inesperada reacción de una mujer ante propuesta de dinero por romper página de la Biblia

De acuerdo al clip viral en la cuenta lemonpayinternacional en TikTok, el experimento social se realizó en las calles de Lima y comenzó como una broma en la que ofrecía dinero a los transeúntes a cambio de arrancar una página de la Biblia. Lo que parecía un simple desafío rápidamente se viralizó debido a la reacción inesperada de una de las participantes.

PUEDES VER: Influencer francesa desata polémica al calificar canción del Grupo 5 como 'vulgar'

lr.pe

En un primer momento, la mujer se negó rotundamente a aceptar el reto, alegando temor a posibles consecuencias negativas. “No, papito, no. Me puede pasar algo, hacerle eso a la Biblia es saladera”, expresó, mostrando su preocupación por atraer la mala suerte o incluso un castigo divino. Su respuesta evidenció el respeto y miedo que aún persisten en torno a ciertos símbolos religiosos en la sociedad.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando, tras un aumento en la oferta económica, la mujer reconsideró su decisión. “Un poquito más, déjame… es que necesito para mi pasaje también”, dijo antes de romper finalmente la hoja. El hecho provocó reacciones divididas entre los usuarios, generando un debate sobre hasta qué punto las necesidades económicas pueden poner en tensión los principios personales y creencias religiosas.

PUEDES VER: Mark Vito viajó a Nueva York junto a su enamorada y ella comparte video: “Para conocer a mis suegros”

lr.pe

Reacciones divididas sobre clip viral en TikTok

Como era de esperarse, el clip en TikTok generó un intenso debate entre usuarios. Muchos resaltaron la rapidez con la que cambió su creencia religiosa. "No soy creyente, pero se debería respetar la Biblia, es un libro sagrado", "No soy religioso, pero hay que respetar", "Me daría miedo, la verdad", "Yo sí le creí a la señito jaja", reaccionaron en redes.

Notas relacionadas
Influencer francesa desata polémica al calificar canción del Grupo 5 como 'vulgar'

Influencer francesa desata polémica al calificar canción del Grupo 5 como 'vulgar'

LEER MÁS
Mark Vito viajó a Nueva York junto a su enamorada y ella comparte video: “Para conocer a mis suegros”

Mark Vito viajó a Nueva York junto a su enamorada y ella comparte video: “Para conocer a mis suegros”

LEER MÁS
Streamer Milenka pasó un mal momento en un supermercado al ser retenida y acusada de consumir sin pagar: "Muéstrame las cámaras"

Streamer Milenka pasó un mal momento en un supermercado al ser retenida y acusada de consumir sin pagar: "Muéstrame las cámaras"

LEER MÁS
Comerciantes de Gamarra sorprenden con creativos polos apoyando al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': "Chile, aquí te esperamos"

Comerciantes de Gamarra sorprenden con creativos polos apoyando al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': "Chile, aquí te esperamos"

LEER MÁS
Influencer francesa desata polémica al calificar canción del Grupo 5 como 'vulgar'

Influencer francesa desata polémica al calificar canción del Grupo 5 como 'vulgar'

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven peruano interrumpe boda de su mejor amigo y reacción de la novia sorprende: "Yo me opongo"

Joven peruano interrumpe boda de su mejor amigo y reacción de la novia sorprende: "Yo me opongo"

LEER MÁS
Chef chileno decepcionado con marraqueta de Ibai que competirá contra Perú en el 'Mundial de desayunos': "Es un pan con un relleno que él inventó"

Chef chileno decepcionado con marraqueta de Ibai que competirá contra Perú en el 'Mundial de desayunos': "Es un pan con un relleno que él inventó"

LEER MÁS
Mark Vito viajó a Nueva York junto a su enamorada y ella comparte video: “Para conocer a mis suegros”

Mark Vito viajó a Nueva York junto a su enamorada y ella comparte video: “Para conocer a mis suegros”

LEER MÁS
Alcalde chileno responde fuerte sobre el 'Mundial de desayunos' y dice que la marraqueta de Chile es insuperable: "De lejos el mejor"

Alcalde chileno responde fuerte sobre el 'Mundial de desayunos' y dice que la marraqueta de Chile es insuperable: "De lejos el mejor"

LEER MÁS
Ecuatoriano prueba el pan con chicharrón tras perder en el 'Mundial de desayunos' y su reacción sorprende: "Perú está fuerte"

Ecuatoriano prueba el pan con chicharrón tras perder en el 'Mundial de desayunos' y su reacción sorprende: "Perú está fuerte"

LEER MÁS
Peruana sorprende al comprar lujosa cartera en oferta de S/230 pagando solo S/9: "Estamos con plata"

Peruana sorprende al comprar lujosa cartera en oferta de S/230 pagando solo S/9: "Estamos con plata"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Brasil usará método que mide las emisiones de metano para impulsar la ganadería sostenible

Hinchas de la U. de Chile reciben durísima sanción en Argentina tras hechos de violencia ante Independiente por Copa Sudamericana

Canal confirmado de Brasil ante Chile por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Tendencias

Alcalde chileno responde fuerte sobre el 'Mundial de desayunos' y dice que la marraqueta de Chile es insuperable: "De lejos el mejor"

Peruana sorprende al comprar lujosa cartera en oferta de S/230 pagando solo S/9: "Estamos con plata"

Comerciantes de Gamarra sorprenden con creativos polos apoyando al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': "Chile, aquí te esperamos"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Caso Andrés Hurtado: Fiscalía cita a Jorge Benavides y futbolista Tiago Cantoro por presunto de lavado de activos

Obispos peruanos rechazan ley de amnistía y alertan sobre impunidad de crímenes: "Es una ley contraria a la justicia"

Carlincatura expone las contradicciones en la vacancia y prisión de Pedro Castillo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota