Peruana rechaza romper la Biblia por dinero, pero acepta tras recibir S/20 más: "Necesito para el pasaje"
Mujer se viralizó en TikTok tras aceptar el desafío de romper una página de la Biblia. Su respuesta inicial y posterior indecisión generó un intenso debate.
- Boliviano se sincera y admite que el Perú los 'destruye' con la gastronomía y Machu Picchu: "Han tenido visión de marca país"
- Ciudadana peruana acusa a policía italiana de impedirle portar la bandera nacional durante visita al León XIV: ''Usted no sabe que el Papa viene de Perú''
Una mujer sorprendió en redes sociales tras un experimento social realizado por el tiktoker peruano Lemon Pay. La controversia se generó cuando a la mujer se le ofreció dinero a cambio de romper una página de la Biblia. De esta forma, ella respondió de forma tajante a la propuesta manifestando que esta acción le traería efectos negativos a futuro. Pero para sorpresa de muchos, terminó realizando otra acción.
La inesperada reacción de una mujer ante propuesta de dinero por romper página de la Biblia
De acuerdo al clip viral en la cuenta lemonpayinternacional en TikTok, el experimento social se realizó en las calles de Lima y comenzó como una broma en la que ofrecía dinero a los transeúntes a cambio de arrancar una página de la Biblia. Lo que parecía un simple desafío rápidamente se viralizó debido a la reacción inesperada de una de las participantes.
En un primer momento, la mujer se negó rotundamente a aceptar el reto, alegando temor a posibles consecuencias negativas. “No, papito, no. Me puede pasar algo, hacerle eso a la Biblia es saladera”, expresó, mostrando su preocupación por atraer la mala suerte o incluso un castigo divino. Su respuesta evidenció el respeto y miedo que aún persisten en torno a ciertos símbolos religiosos en la sociedad.
Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando, tras un aumento en la oferta económica, la mujer reconsideró su decisión. “Un poquito más, déjame… es que necesito para mi pasaje también”, dijo antes de romper finalmente la hoja. El hecho provocó reacciones divididas entre los usuarios, generando un debate sobre hasta qué punto las necesidades económicas pueden poner en tensión los principios personales y creencias religiosas.
PUEDES VER: Mark Vito viajó a Nueva York junto a su enamorada y ella comparte video: “Para conocer a mis suegros”
Reacciones divididas sobre clip viral en TikTok
Como era de esperarse, el clip en TikTok generó un intenso debate entre usuarios. Muchos resaltaron la rapidez con la que cambió su creencia religiosa. "No soy creyente, pero se debería respetar la Biblia, es un libro sagrado", "No soy religioso, pero hay que respetar", "Me daría miedo, la verdad", "Yo sí le creí a la señito jaja", reaccionaron en redes.