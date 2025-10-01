Embarazada reclama lugar a joven que llevaba su propia silla en el Metro: escena causa revuelo en redes

Una escena viral captada en un Metro está generando revuelo luego de que una mujer embarazada reclamara un asiento a un joven que utilizaba su propia silla portátil. El video que supera los 80 millones de visualizaciones en TikTok provocó reacciones divididas sobre los límites del derecho a un asiento preferencial en el transporte público.

Mujer embarazada exige asiento a joven en el Metro

De acuerdo al video viral en la cuenta @lesako07 en TikTok, se muestra el preciso momento donde la mujer exigió el lugar argumentando su estado de gestación. En paralelo, se capta la reacción del muchacho que iba sentado en su propia silla y también el asombro de otros pasajeros que no tardaron en grabar la situación.

En el clip se capta como la mujer embarazada comienza a reclamar, mientras el muchacho prefiere mantenerse en su lugar. De esta forma, la mujer logra sentarse en la silla y la situación genera tensión en el resto de pasajeros.

Reacciones divididas sobre reclamos de mujer embarazada en el Metro

El momento fue compartido en TikTok, dividiendo opiniones entre los usuarios. Mientras algunos defendieron el derecho de la mujer embarazada a recibir un asiento, otros señalaron que el joven no tenía la obligación de cederlo, ya que llevaba su propio asiento y no ocupaba uno del Metro. "No tiene ni una obligación de ceder el asiento porque él compró su silla", "Lo quiere obligar a ceder el asiento que él mismo trajo de su casa", fueron algunas reacciones.

Mira lo último de MOOODCAST De lunes a viernes a las 12:20 p.m. Ver ahora

El video fue compartido por el usuario @lesako07, creador de contenido que realizaría este tipo experimentos sociales a fin de descubrir la reacción de los usuarios sobre el hecho de poseer un asiento propio en el Metro.