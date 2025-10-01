HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más
Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     
Tendencias

Embarazada reclama lugar a joven que llevaba su propia silla en el Metro: escena causa revuelo en redes

Algunos usuarios de TikTok apoyaron el derecho a un asiento preferencial y otros defendieron al joven, señalando que no está obligado a cederlo.

Reacciones divididas ante reclamo de mujer embarazada por asiento en el Metro
Reacciones divididas ante reclamo de mujer embarazada por asiento en el Metro | Foto: composición LR/ @lesako07/TikTok

Una escena viral captada en un Metro está generando revuelo luego de que una mujer embarazada reclamara un asiento a un joven que utilizaba su propia silla portátil. El video que supera los 80 millones de visualizaciones en TikTok provocó reacciones divididas sobre los límites del derecho a un asiento preferencial en el transporte público.

Mujer embarazada exige asiento a joven en el Metro

De acuerdo al video viral en la cuenta @lesako07 en TikTok, se muestra el preciso momento donde la mujer exigió el lugar argumentando su estado de gestación. En paralelo, se capta la reacción del muchacho que iba sentado en su propia silla y también el asombro de otros pasajeros que no tardaron en grabar la situación.

PUEDES VER: Ciudadanas chilenas intentan reto del Puente de los Suspiros pero se confunden con Puente de la Paz de Miraflores: “Es un poquito largo”

lr.pe

En el clip se capta como la mujer embarazada comienza a reclamar, mientras el muchacho prefiere mantenerse en su lugar. De esta forma, la mujer logra sentarse en la silla y la situación genera tensión en el resto de pasajeros.

Reacciones divididas sobre reclamos de mujer embarazada en el Metro

El momento fue compartido en TikTok, dividiendo opiniones entre los usuarios. Mientras algunos defendieron el derecho de la mujer embarazada a recibir un asiento, otros señalaron que el joven no tenía la obligación de cederlo, ya que llevaba su propio asiento y no ocupaba uno del Metro. "No tiene ni una obligación de ceder el asiento porque él compró su silla", "Lo quiere obligar a ceder el asiento que él mismo trajo de su casa", fueron algunas reacciones.

PUEDES VER: Streamer Daniela Taquire revela que dejó su carrera tras obtener buenas ganancias en TikTok: “Construí la casa de mi mamá”

lr.pe
Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

El video fue compartido por el usuario @lesako07, creador de contenido que realizaría este tipo experimentos sociales a fin de descubrir la reacción de los usuarios sobre el hecho de poseer un asiento propio en el Metro.

Notas relacionadas
Peruano queda sorprendido al conocer el bosque de rocas de Vichaycocha: “Aquí se grabó el El Señor de los Anillos”

Peruano queda sorprendido al conocer el bosque de rocas de Vichaycocha: “Aquí se grabó el El Señor de los Anillos”

LEER MÁS
Joven con laptop en mano se vuelve viral en TikTok al caminar junto a un policía en la avenida Las Malvinas: “Espero que consigas tu celular”

Joven con laptop en mano se vuelve viral en TikTok al caminar junto a un policía en la avenida Las Malvinas: “Espero que consigas tu celular”

LEER MÁS
Joven ecuatoriana expone infidelidad de influencer Juanpa a Milenka Nolasco: "Me veía todos los días con él"

Joven ecuatoriana expone infidelidad de influencer Juanpa a Milenka Nolasco: "Me veía todos los días con él"

LEER MÁS
Joven con laptop en mano se vuelve viral en TikTok al caminar junto a un policía en la avenida Las Malvinas: “Espero que consigas tu celular”

Joven con laptop en mano se vuelve viral en TikTok al caminar junto a un policía en la avenida Las Malvinas: “Espero que consigas tu celular”

LEER MÁS
Mujer le hace creer a su novio que cocinó una ‘gallina embarazada’ y reacción se viraliza: “Lo más triste que vi en mi vida”

Mujer le hace creer a su novio que cocinó una ‘gallina embarazada’ y reacción se viraliza: “Lo más triste que vi en mi vida”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana muestra cómo es una playa un Puno y en redes reaccionan: "¿Están tomando sol o frío?"

Peruana muestra cómo es una playa un Puno y en redes reaccionan: "¿Están tomando sol o frío?"

LEER MÁS
Papá se pone tutú para sesión de fotos con su bebé y conmueve a las redes [FOTOS]

Papá se pone tutú para sesión de fotos con su bebé y conmueve a las redes [FOTOS]

LEER MÁS
Tiktoker le pregunta a la IA si votaría por López Aliaga o Keiko Fujimori en una segunda vuelta y respuesta lo deja atónito: "Yo… "

Tiktoker le pregunta a la IA si votaría por López Aliaga o Keiko Fujimori en una segunda vuelta y respuesta lo deja atónito: "Yo… "

LEER MÁS
Emprendedores que venden las tortas más 'feas' del Perú hablan de su exitoso negocio: “Somos tu peor opción”

Emprendedores que venden las tortas más 'feas' del Perú hablan de su exitoso negocio: “Somos tu peor opción”

LEER MÁS
Joven extranjero que se hizo viral por show de exponer infieles en Perú revela que todo fue falso: "No era mi novia"

Joven extranjero que se hizo viral por show de exponer infieles en Perú revela que todo fue falso: "No era mi novia"

LEER MÁS
Venezolano vende comida en Perú, nadie le compra y usuarios lo animan: “Mañana voy”

Venezolano vende comida en Perú, nadie le compra y usuarios lo animan: “Mañana voy”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Juez Superior Titular Pedro German Lizana Bobadilla asumió funciones como Presidente del Jurado Electoral Especial de Sullana

Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión en redes sociales: "Tomaré medidas legales"

Tendencias

Valentino Palacios sorprende al aparecer en TikTok vestido como la 'Teresita' de AFHS y actriz Magdyel Ugaz se pronuncia en comentarios

Peruana muestra cómo es una playa un Puno y en redes reaccionan: "¿Están tomando sol o frío?"

Influencer pierde la vida al caer con su helicóptero mientras transmitía en vivo para sus seguidores en China

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025