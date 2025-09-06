El “Mundial de Desayunos”, organizado por el streamer Ibai Llanos, está movilizando a millones de usuarios en redes para apoyar a sus países. En semifinales, Perú y Chile se disputan un lugar en la final, con especial entusiasmo del público peruano. La campaña ha sido tan intensa que, en un clip viral de TikTok, se observa incluso el uso de carteles publicitarios para incentivar el voto a favor del pan con chicharrón.

Usuarios reaccionan al cartel publicitario que incentiva el voto por el pan con chicharrón

El clip, que supera el medio millón de visualizaciones en TikTok, muestra un cartel publicitario con la imagen de un pan con chicharrón con el fondo de la bandera peruana. El mensaje del anuncio dice: “Votemos por nuestro pan con chicharrón en las redes de Ibai Llanos”. El peculiar cartel ha desatado una ola de comentarios de usuarios que se han quedado sorprendidos por el hecho.

"Hay que aceptarlo, desde que empezó el 'Mundial de desayunos', estamos insoportables", comentó una usuaria. Otro añadió: "En mi ciudad regalaron 1.000 panes con chicharrón y en la cola hacían votar por Perú en todas las redes sociales. Perú es clave". Un tercero expresó con preocupación: "Esto está que se sale de control, no lo puedo creer".

Algunos usuarios expresaron sus críticas al ‘Mundial de Desayunos’: “Hasta dónde se ha llegado con las votaciones y solo están llenando los bolsillos a Ibai Llanos”. El reclamo apunta a las ganancias que el streamer obtendría por la gran cantidad de reproducciones acumuladas en YouTube y otras plataformas, que pagan por visualizaciones, además de los patrocinios que podría conseguir gracias al alcance global de esta competencia.

¿Cómo votar por el pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos' de Ibai?

Para apoyar al desayuno peruano en el enfrentamiento entre Perú y Chile, debes seguir los siguientes pasos: