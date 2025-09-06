HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     
Tendencias

Cartel publicitario causa furor en redes al pedir voto por Perú en 'Mundial de desayunos': “Esto se sale de control”

El “Mundial de Desayunos”, organizado por el streamer Ibai Llanos, se ha convertido en un fenómeno viral. La semifinal entre Perú y Chile generó apoyo masivo en redes y creativas campañas para incentivar el voto

Cartel publicitario incentiva el voto por el pan con chicharrón en el 'Mundial de Desayunos'
Cartel publicitario incentiva el voto por el pan con chicharrón en el 'Mundial de Desayunos' | Foto: Composición LR/ TikTok

El “Mundial de Desayunos”, organizado por el streamer Ibai Llanos, está movilizando a millones de usuarios en redes para apoyar a sus países. En semifinales, Perú y Chile se disputan un lugar en la final, con especial entusiasmo del público peruano. La campaña ha sido tan intensa que, en un clip viral de TikTok, se observa incluso el uso de carteles publicitarios para incentivar el voto a favor del pan con chicharrón.

PUEDES VER: Joven chilena prueba pan con chicharrón y lo compara con la marraqueta de Chile: "¿Cómo un pan con palta le va a ganar?"

lr.pe

Usuarios reaccionan al cartel publicitario que incentiva el voto por el pan con chicharrón

El clip, que supera el medio millón de visualizaciones en TikTok, muestra un cartel publicitario con la imagen de un pan con chicharrón con el fondo de la bandera peruana. El mensaje del anuncio dice: “Votemos por nuestro pan con chicharrón en las redes de Ibai Llanos”. El peculiar cartel ha desatado una ola de comentarios de usuarios que se han quedado sorprendidos por el hecho.

"Hay que aceptarlo, desde que empezó el 'Mundial de desayunos', estamos insoportables", comentó una usuaria. Otro añadió: "En mi ciudad regalaron 1.000 panes con chicharrón y en la cola hacían votar por Perú en todas las redes sociales. Perú es clave". Un tercero expresó con preocupación: "Esto está que se sale de control, no lo puedo creer".

Algunos usuarios expresaron sus críticas al ‘Mundial de Desayunos’: “Hasta dónde se ha llegado con las votaciones y solo están llenando los bolsillos a Ibai Llanos”. El reclamo apunta a las ganancias que el streamer obtendría por la gran cantidad de reproducciones acumuladas en YouTube y otras plataformas, que pagan por visualizaciones, además de los patrocinios que podría conseguir gracias al alcance global de esta competencia.

PUEDES VER: El desayuno de este país superó al pan con chicharrón de Perú, según Taste Atlas 2025: no es el bolón de verde y ni el encebollado de Ecuador

lr.pe

¿Cómo votar por el pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos' de Ibai?

Para apoyar al desayuno peruano en el enfrentamiento entre Perú y Chile, debes seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa a las redes sociales de Ibai Llanos, donde se ha habilitado la votación: Instagram, YouTube y TikTok.
  • Busca el video del enfrentamiento entre Perú y Chile.
  • En TikTok y YouTube, dale “like” al comentario fijado por Ibai que dice: “Perú”.
  • En Instagram, participa en la encuesta fijada en los comentarios.
  • Ten en cuenta que Ibai no realiza votaciones a través de Facebook.

Notas relacionadas
Beneficencia de Lima inicia investigación por ingreso de Milenka Nolasco, Roberto Artigas y otros streamers al Presbítero Maestro sin autorización

Beneficencia de Lima inicia investigación por ingreso de Milenka Nolasco, Roberto Artigas y otros streamers al Presbítero Maestro sin autorización

LEER MÁS
Ibai Llanos queda sorprendido luego de probar ceviche con tiradito y dice que no hay algo mejor: "Qué cosa más buena"

Ibai Llanos queda sorprendido luego de probar ceviche con tiradito y dice que no hay algo mejor: "Qué cosa más buena"

LEER MÁS
¿Cuánto cuesta comer un pan con chicharrón en Lima? Conoce dónde comer este plato peruano, semifinalista en el 'Mundial de desayunos' 2025

¿Cuánto cuesta comer un pan con chicharrón en Lima? Conoce dónde comer este plato peruano, semifinalista en el 'Mundial de desayunos' 2025

LEER MÁS
Estudiante queda asombrada por concierto Erick Elera en la bienvenida de cachimbos de su universidad: ''Por algo es la leyenda''

Estudiante queda asombrada por concierto Erick Elera en la bienvenida de cachimbos de su universidad: ''Por algo es la leyenda''

LEER MÁS
Mujer frustró robo en un restaurante al aplicar una llave de artes marciales y redes la felicitan: "Mis respetos"

Mujer frustró robo en un restaurante al aplicar una llave de artes marciales y redes la felicitan: "Mis respetos"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana rechaza romper la Biblia por dinero, pero acepta tras recibir S/20 más: "Necesito para el pasaje"

Peruana rechaza romper la Biblia por dinero, pero acepta tras recibir S/20 más: "Necesito para el pasaje"

LEER MÁS
Martín Vizcarra retoma actividad en TikTok tras salir de la cárcel y sorprende con transmisión en vivo: "Tiki tiki a la pantalla"

Martín Vizcarra retoma actividad en TikTok tras salir de la cárcel y sorprende con transmisión en vivo: "Tiki tiki a la pantalla"

LEER MÁS
Mujer pidió ayuda a su sobrina para cargar 'enorme' pedido de Temu, pero solo llegó una bolsita

Mujer pidió ayuda a su sobrina para cargar 'enorme' pedido de Temu, pero solo llegó una bolsita

LEER MÁS
Mujer frustró robo en un restaurante al aplicar una llave de artes marciales y redes la felicitan: "Mis respetos"

Mujer frustró robo en un restaurante al aplicar una llave de artes marciales y redes la felicitan: "Mis respetos"

LEER MÁS
Mujer regresa de EE. UU. y encuentra su casa en México ocupada por inquilinas: "Llevan 10 años sin pagar alquiler"

Mujer regresa de EE. UU. y encuentra su casa en México ocupada por inquilinas: "Llevan 10 años sin pagar alquiler"

LEER MÁS
Alumno de la UNI revela que estudia una segunda carrera en San Marcos: "El primer semestre fue difícil"

Alumno de la UNI revela que estudia una segunda carrera en San Marcos: "El primer semestre fue difícil"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Tendencias

Novia olvidó su DNI en plena boda civil y momento es viral: "Me ganaron los nervios"

Japonesa queda encantada con pan con chicharrón y pide votar por Perú en 'Mundial de desayunos' de Ibai: "Estoy apoyando"

Peruana genera polémica en redes por mencionar que trabajar en España es mejor que en Perú: "Tu vida es importante"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota